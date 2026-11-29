Požari zaradi baterij ne povzročajo le velike materialne škode, temveč ogrožajo tudi zdravje ljudi, okolje in varnost delavcev v sistemu ravnanja z odpadki. Strokovne analize kažejo, da povzročajo milijonske stroške in predstavljajo vse večji izziv za zbirne centre oz. reciklažno industrijo. Baterije so dragocen vir surovin in nepogrešljiv del sodobnega življenja. Ko jim poteče življenjska doba, pa je njihovo pravilno in ločeno zbiranje najpomembnejši korak za preprečevanje požarov ter varovanje ljudi in okolja, izpostavljajo pri družbi ZEOS. Dobra novica je, da lahko k zmanjšanju tveganja pomembno prispeva prav vsak posameznik. Kaj lahko storimo?

Litij-ionska baterija FOTO: Profimedia

Baterije odstranimo iz naprav, kjer je to mogoče

Če naprava omogoča odstranitev baterije, jo pred oddajo med odpadke odstranimo in oddamo ločeno. To velja predvsem za gospodinjske aparate (električna zobna ščetka, električni brivnik ...), IT-naprave (mobilni telefon, prenosni računalniki, pametne ure ...), manjša električna vozila (električni skiroji, hoverboardi ...) ter nekatere druge aparate (otroške električne igrače, droni ...). Posebej pozorni bodimo tudi na e-odpadke s skritimi baterijami (npr. glasbene ali svetleče voščilnice, knjige z zvočnimi učinki, obutev in oblačila z vgrajeno elektroniko, svetleča embalaža, LED-baloni, masažne in ogrevane podloge ter odeje). Tudi takšnih izdelkov ne odlagamo med mešane komunalne odpadke, embalažo ali papir, saj se lahko med stiskanjem odpadkov baterija poškoduje in povzroči požar takoj ali z večurnim zamikom.

Preprečimo stik med poli več baterij

Do požara lahko pride zaradi kratkega stika med poli baterij. Posebej problematične so gumbaste litijeve baterije, pri katerih je priporočljivo prelepiti obe strani z lepilnim trakom. Pri večjih baterijah je priporočljivo pole zaščititi oziroma baterijo oviti s plastično folijo, da preprečimo nenameren stik med poli več baterij, do katerega lahko pride med skladiščenjem in transportom.

Pred oddajo baterijo čim bolj izpraznimo

Bolj kot je baterija napolnjena, več energije vsebuje, zato je ob poškodbi tudi večja možnost vžiga. Če je mogoče, baterijo pred oddajo med e-odpadke čim bolj izpraznimo oz. jo porabimo do konca.

Z baterijami ravnajmo previdno

Padci, udarci ali druge mehanske poškodbe lahko povzročijo notranje okvare, ki lahko kasneje povzročijo požar. Posebno pozornost namenimo napihnjenim, deformiranim ali drugače poškodovanim baterijam. Takšne baterije je treba oddati v zbirni center, kjer o tem obvestimo tudi zaposlene.

Ne kopičimo večjih količin baterij

Večja količina baterij na enem mestu pomeni tudi večje tveganje za širjenje požara. Če ena baterija zagori, lahko sproži verižno reakcijo in vžig sosednjih baterij.

Baterij ne izpostavljajmo vročini in vlagi

Izpostavljenost visokim temperaturam, neposredni sončni svetlobi ali vodi povečuje možnost poškodb in s tem nevarnost požara.

Bodimo pozorni tudi pri shranjevanju doma

Veliko baterij pred oddajo nekaj časa hranimo v gospodinjstvih. Tudi v tem obdobju je pomembno, da jih skladiščimo na suhem in hladnem mestu, zaščitene pred neposredno sončno svetlobo ter stran od virov toplote. Priporočljivo je preprečiti stik med poli baterij in jih hraniti tako, da ne morejo pasti, se poškodovati ali priti v stik s kovinskimi predmeti, kot so ključi, kovanci ali orodje. Posebno pozornost namenimo poškodovanim ali napihnjenim baterijam, ki jih čim prej oddajmo na ustrezno zbirno mesto.

Najpomembneje: baterije vedno oddajmo ločeno