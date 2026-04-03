Pozivi EU k sprejemu ukrepov za zaščito otrok na spletu

V EU so danes prenehali veljati začasni ukrepi, ki omogočajo boj proti spolnim zlorabam na spletu. To se bo zgodilo po tistem, ko je Evropski parlament prejšnji teden zavrnil podaljšanje izvajanja zakonodaje, ki spletnim platformam omogoča prostovoljno odkrivanje tovrstnih zlorab. Namen predlaganega podaljšanja je bil nadaljevanje začasnih ukrepov, medtem ko potekajo pogajanja o dolgoročnem pravnem okviru za preprečevanje in boj proti spolnemu zlorabljanju otrok na spletu.
Organizacije za pravice otrok so v skupni izjavi opozorile, da ta neuspeh ustvarja zaskrbljujočo in neodgovorno vrzel v zaščiti otrok. "Zaščita otrok ni izbira. Je dolžnost, ki izhaja iz evropskih in mednarodnih pravnih zavez. Zato evropske odločevalce pozivamo k nujnemu ukrepanju za sprejetje trajnega pravnega okvira, ki bo zagotavljal nadaljnje zaznavanje spolnih zlorab otrok na spletu," so pozvale.
Za obravnavo milijonov slik in videoposnetkov spolnih zlorab otrok, ki krožijo po spletu, je zaznavanje ključnega pomena. Do sedaj je bilo spletnim platformam omogočeno, da prepoznajo in prijavijo spletne spolne zlorabe organom pregona, kar je vodilo do preiskav, identifikacije žrtev in pregona storilcev, so navedle.
Prav tako so lahko podjetja odstranjevala nezakonite vsebine in preprečevala nadaljnjo širjenje. Brez ustreznih mehanizmov zaznavanja se bo število prijav tovrstnih vsebin občutno zmanjšalo, kot se je že pokazalo ob podobni vrzeli leta 2021, so zapisale.
Opozorile so, da bodo organi pregona izgubili ključne informacije za odkrivanje primerov, žrtve pa bodo ostale brez ustrezne zaščite. Za vsako sliko in videoposnetkom stoji otrok, ki je izpostavljen ponavljajočim se kršitvam svojih temeljnih pravic, vključno s pravico do dostojanstva in zasebnosti, so še navedli v organizacijah.
