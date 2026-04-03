Pozivi EU k sprejemu ukrepov za zaščito otrok na spletu

V EU so danes prenehali veljati začasni ukrepi, ki omogočajo boj proti spolnim zlorabam na spletu. To se bo zgodilo po tistem, ko je Evropski parlament prejšnji teden zavrnil podaljšanje izvajanja zakonodaje, ki spletnim platformam omogoča prostovoljno odkrivanje tovrstnih zlorab. Namen predlaganega podaljšanja je bil nadaljevanje začasnih ukrepov, medtem ko potekajo pogajanja o dolgoročnem pravnem okviru za preprečevanje in boj proti spolnemu zlorabljanju otrok na spletu.

Organizacije za pravice otrok so v skupni izjavi opozorile, da ta neuspeh ustvarja zaskrbljujočo in neodgovorno vrzel v zaščiti otrok. "Zaščita otrok ni izbira. Je dolžnost, ki izhaja iz evropskih in mednarodnih pravnih zavez. Zato evropske odločevalce pozivamo k nujnemu ukrepanju za sprejetje trajnega pravnega okvira, ki bo zagotavljal nadaljnje zaznavanje spolnih zlorab otrok na spletu," so pozvale.