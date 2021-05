Poznavanje ravni nasičenosti krvi s kisikom pomembno med prebolevanjem pljučnih bolezni

Vse več pametnih in športnih ur je sposobnih stalne meritve ravni nasičenosti krvi s kisikom (SpO2). Kdaj je meritev potrebna, kako natančna je v primerjavi z medicinskimi napravami in ali lahko rešuje življenja?

Z nasičenostjo krvi s kisikom ste se srečali v bolnišnici ali ambulanti, ko vam je medicinska sestra na prst povezala napravo oblike večjega naprstnika in z njenega zaslona razbrala meritev. Poleg medicinske rabe je oksimeter, kot napravo strokovno imenujemo, uporaben za pohodnike, vzdržljivostne športnike na visoki nadmorski višini in pljučne bolnike. Čeprav natančnost in predvsem sposobnost razumevanja zbranih podatkov tipal nosljivih naprav ni ustrezna za namene diagnosticiranja resnih obolenj, kot sta srčno popuščanje ali spalna apneja, funkcija SpO2 lahko pogojno pomaga odkriti obolelost za covidom-19. Virus SARS-CoV-2 namreč vpliva na delovanje pljuč in ko je to oslabljeno, se na hemoglobin v krvi veže premalo kisika. Čeprav se bolnik še ne počuti zares slabo, lahko stalno merjenje ravni kisika v krvi v tem primeru pomaga. Vendar morate imeti napravo ves čas na zapestju in redno pregledovati zabeležene meritve. Pomen in merjenje SpO2 Molekule kisika se v pljučih vežejo na atome železa hemoglobina v rdečih krvnih celicah, da jih kri prenese do celic v organizmu. Na normalni nadmorski višini, kjer ima vdihnjen zrak visoko vsebnost kisika, se pri zdravem človeku s kisikom kri v pljučih praktično povsem napolni – med 95 in 100 %. Zdravstvene težave pa se lahko pojavijo, če nasičenost za dlje časa pade pod 89 %. Takrat namreč od srca najbolj oddaljene celice ne dobijo dovolj kisika. Razlogi za padec nasičenosti so poleg pljučnih bolezni lahko še smrčanje in druge motnje v dihanju med spanjem, ki jih lahko razkrijejo stalne meritve.

Najbolj preprosto in natančno je merjenje s pulznim oksimetrom, pri katerem vir svetlobe na eni strani naprstnika osvetli tkivo, tipalo na nasprotni strani pa izmeri svetlobo, ki je prišla skozi. Absorpcija svetlobe je namreč odvisna od razmerja med rdečimi krvnimi celicami, ki nosijo kisik in celicami, ki ga ne. Napaka v meritvi merilnikov za medicinsko uporabo lahko doseže največ dve odstotni točki, kar pomeni, da če merilnik prikaže na primer 84-odstotno nasičenost, je ta v resnici lahko med 82 in 86 %. Glede na mejne vrednosti in vrednosti pri zdravi osebi je to povsem dovolj natančno. Pametne ure merijo drugače Nekatere pametne in športne ure znajo z optičnim tipalom srčnega utripa razbrati raven SpO2. Princip je podoben. Še vedno spremljajo absorpcijo svetlobe, le zaradi načina nošenja drugače. Namesto da bi merili svetlobo, ki pronica skozi tkivo na nasprotni strani izvora svetlobe (sijoče diode rdeče barve), tipalo meri od tkiva odbito svetlobo. Ko so nosljive naprave dobile funkcije, merjenje ni bilo stalno, temveč na zahtevo. Roko v primeru enkratne meritve držite čim bolj pri miru, z zaslonom navzgor in približno v višini srca. Rezultata ne dobite takoj, meritev traja najmanj 15 sekund, običajno dlje, in ni nujno, da je vedno uspešna. Naslednja stopnja je stalno merjenje, kjer naprava ob rednih presledkih poleg srčnega utripa izmeri še SpO2. Čas meritve je še vedno enako dolg, vendar ura sama določi čas, kdaj bo meritev izmerila. Nato je grafikon dostopen na njenem zaslonu ali v aplikaciji na pametnem telefonu. Stalnih ali meritev na zahtevo so med drugim sposobne pametne ure Huawei Watch GT 2 Pro in Fit, Applove serije 6, Samsungova Galaxy Watch 3, potem uri in športna zapestnica Honor ter nekaj novejših športnih ur Garmina.

Kolikšna je natančnost merjenja? Podobno kot o natančnosti optičnega merjenja srčnega utripa so deljena tudi mnenja o natančnosti merjenja SpO2. Zato so jo evropske potrošniške organizacije, testu se je pridružila tudi Zveza potrošnikov Slovenije, preverile. Izkazalo se je, da od 13 modelov le dve pametni oziroma športni uri nista dosegli odstopanj, manjših od 3 %, kar je meja, ki jo za medicinsko uporabo postavlja ameriška uprava za hrano in zdravila (FDA). To kaže, da je natančnost merjenja ravni SpO2 dovolj natančna najmanj za osebno domačo rabo, pri upoštevanju usmeritev, ki veljajo za uporabo pametnih nosljivih naprav. Absorpcija svetlobe v tkivih ni pri vseh ljudeh enaka. Odvisna je tudi od barve, poraščenosti in debeline kože, pa od sestave tkiva. Naprava mora biti pravilno nameščena približno za prst daleč od sklepa. Medtem mora biti pašček čim bolj zategnjen, ne seveda tako močno, da prekinemo dotok krvi v dlani, a vseeno dovolj močno, da je čim bolj pri miru. S tem namreč naredite, kar lahko, da bodo meritve, kolikor je le mogoče, točne. Medtem ko so s športom in ostalimi dejavnostmi povezane funkcije zanimive za del prebivalstva, ki bolj ali manj redno izvaja različne dejavnosti, je pri z zdravjem povezanimi meritvami jasno, da ciljajo na veliko večino. Tovrstne naprave se vse bolj vrivajo na področje medicinskih naprav, pri čemer pa moramo biti pozorni in previdni, saj nosljive naprave, kljub vse večji natančnosti, večinoma niso potrjene za medicinsko rabo.

