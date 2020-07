Pozor, nova nevarna prevara in obljubljeni bajni zaslužki, ki to niso

Vse lahko kadarkoli preverite preko našega Facebookovega profila ali nam pišete na 24ur.com@pop-tv.si, če ste v dvomih, pa tudi z namenom, da opozorimo, da ljudje ne nasedejo. Velika večina vas odmahne z roko in si misli, da to pa je tako očitno, a podatki kažejo, da ni. Če samo pol odstotka ljudi "pade na foro", bi to pomenilo, da bi potencialno od 4000 do 8000 ljudi lahko bilo oškodovanih. Največkrat so to starejši s pokojninami in prihranki in tisti, ki se na splet ne spoznajo, zato je pomembno, da te oglase prijavljamo in tudi opozarjamo, da so nevarni.