Prava redkost: metrski asteroid razsvetlil nebo nad Filipini

Videoposnetke asteroida so objavili prebivalci več mest v provinci Cagayan. Med drugim jih je na omrežju Facebook delila stran ScienceKonek, ki promovira znanost med mladimi. Na enem od posnetkov je videti, kako se asteroid spreminja v zelenkasto ognjeno kroglo.

O osvetljenem nebu so poročali vse do metropolitanskega območja Manile, čeprav so poglede zakrivali gosti oblaki, ki so se zgrnili nad sever Filipinov.