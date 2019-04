Po 27 letih kome se je prebudila in zaklicala sinovo ime

"Stisnila me je k sebi, da bi me obvarovala"

Po skoraj treh desetletjih soočanja z materinim stanjem, pa se je Omar zdaj odločil spregovoriti za arabski časopis The National. "Mama je sedela z menoj na zadnjem sedežu avtomobila. V trenutku, ko je videla, da se bo zgodila nesreča, me je objela in me tako zaščitila pred udarcem," dogodke opisuje Webair.

Štiriletnik je tako ostal nepoškodovan, le z modrico na glavi, toda njegova mama jo je odnesla precej slabše. Prav tako naj bi kljub hudim poškodbam več ur ostala brez ustrezne zdravniške obravnave. Sčasoma so jo le odpeljali v bolnišnico, kasneje pa premestili v London. Od tam so svojcem sporočili, da je bolj ali manj že v vegetativnem stanju – neodzivna, je pa še zmeraj lahko čutila bolečino, pisanje The Nationala povzema BBC.

Leta in leta zdravljenja

Sledila so leta in leta zdravljenja in premeščanja iz bolnišnice v bolnišnico. Najprej v Al Ain, mesto v Združenih Arabskih Emiratih, na meji z Omanom, kjer je Munira poprej živela, tam pa so jo nato selili po različnih zdravstvenih ustanovah. V Al Ainu je ostala nekaj let, hranili so jo po cevki in jo ohranjali pri življenju. Prav tako so ji nudili fizioterapijo, da njene mišice zaradi pomanjkanja gibanja ne bi popolnoma oslabele.

Leta 2017 pa je družini pomoč ponudilo kraljevo sodišče – vladni organ v Abu Dabiju. Abdullovo so premestili v Nemčijo, kjer so zdravniki opravili številne operacije, med drugim so ji operirali poprej močno skrčene mišice rok in nog, dobila je zdravila za izboljšanje stanja oziroma telesne šibkosti.