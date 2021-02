Prebivalci mesteca v BiH presrečni, da je krater na Marsu poimenovan po njihovem kraju

Kot piše BBC , je krater, na katerem bo pristal Nasin najbolj dovršen rover doslej, dobil ime po kraju Jezero, 1100 prebivalcev tega kraja pa bo prek videoprenosa nestrpno spremljalo pristanek roverja. Poleg tega bodo simbolično v času pristanka organizirali tudi odbojkarsko tekmo med moštvoma, ki so jih simbolično poimenovali Mars in Zemlja.

Naloga roverja Vztrajnost je, da razišče krater Jezero na Marsu in tam poišče dokaze o življenju. Kot pripoveduje županja Jezera, so najprej le ugibali, ali je krater res poimenovan po njihovem kraju. Vse dvome pa je utišal ameriški ambasador Erik Nelson , ki ji je 23. septembra 2019 prinesel pismo Nase, v katerem so potrdili, da je krater na Marsu dobil ime po njihovem kraju.

Takrat smo praznovali, saj smo s praktično nič vloženih sredstev, dobili najboljšo možno reklamo, se spominja županja. O kraju so pisali svetovni mediji, med njimi celo The New York Times. Kot poudarja županja, je bilo to zelo pomembno za kraj, ki si še ni opomogel od vojne.

Tudi prebivalec Jezera Milan Kotanjacje z veseljem komentiral te novice:" Ko sem najprej slišal veselo novico, da je Nasa po našem mestu poimenovala krater na Marsu, sem bil presenečen. Pomislil sem, da se nam končno dogaja nekaj dobrega. Po letih in letih težav je morda to znak, da lahko končno pustimo preteklost za seboj." Novice se je razveselil tudi njegov sokrajan Zijad Bajramović: "Morda živimo v malem kraju, a zdaj bodo za nas slišali vsi, srečni smo", je dejal za BBC.