Preboj? Cepivo proti covid-19 naj bi ponujalo dvojno zaščito

Kot poročajo, je cepivo sprožilo potreben odziv imunskega sistema, ki je začel tvoriti protitelesa, povečalo pa se je tudi število limfocitov T-celic ubijalk. Cepivo naj bi tako ponujalo "dvojno zaščito", kar je pomembno še posebej zato, ker so ločene študije pokazale, da naj bi količina protiteles že po nekaj mesecih padla pod potrebno raven, medtem ko naj bi T-celice ostale prisotne več let.

Na primeru sarsa so ugotovili, da so bile T-celice prisotne še 17 let po okužbi. Ali bo prav takšen scenarij tudi v primeru covid-19 in ali bodo te celice dovolj ščitile pred okužbo, ni znano. So pa znanstveniki prepričani, da prisotnost teh celic pomembno vpliva na odpornost organizma.

Znanstveniki singapurske univerze na primer menijo, da so prav te celice "krive", da so v jugovzhodni Aziji le redki trpeli za zelo hudo obliko covid-19. V organizmu ljudi naj bi bile tam te celice večinoma že prisotne – zaradi predhodnih okužb z drugimi podobnimi koronavirusi.

Ekipa, ki razvija cepivo, je sicer previdna, opozarja, da nič od tega še ne pomeni, da njeno cepivo vzpostavi dolgotrajno odpornost na covid-19, da pa so rezultati vsekakor dobri, saj je študija potrdila, da cepivo izzove dva odziva organizma, ki jih je želela. Kombinacija obojega je po njenem mnenju tista, ki lahko ščiti ljudi.