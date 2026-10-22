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Znanost in tehnologija

Preboj v UKC Ljubljana: uspešno zdravljenje tumorja trebušne slinavke

Ljubljana , 22. 10. 2026 13.25 pred 21 minutami 2 min branja 3

Avtor:
A.K. STA
UKC Ljubljana

V Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana so uspešno izvedli prvo kompleksno multidisciplinarno zdravljenje metastatskega nevroendokrinega raka trebušne slinavke s transplantacijo jeter po najnovejših smernicah. Gre za prvo tovrstno zdravljenje v Sloveniji, pri katerem je sodelovalo več kot 50 strokovnjakov kliničnega centra.

Zdravljenje je sledilo najsodobnejšim svetovnim smernicam, kot jih določa t. i. Milanski kriterij. Gre za kriterij, ki določa bolnike z največjo koristjo od presaditve jeter pri zasevkih, ki niso odstranljivi, je na današnji novinarski konferenci povedal predstojnik kliničnega oddelka za abdominalno kirurgijo UKC Ljubljana Blaž Trotovšek.

Po njegovih besedah je ta primer poseben, saj so združili znanje gastroenterologov, hepatologov, onkologov, kirurgov, interventnih radiologov in nuklearne medicine. Poudaril je, da brez multidisciplinarne obravnave ne bi mogli dosegati tovrstnih rezultatov. "Morda bi pred 10 leti pri taki bolnici samo skomignili z glavo in se odločili za paliativno zdravljenje, tukaj pa smo se odločili, da poskusimo to bolnico ozdraviti in zaenkrat nam to uspeva," je še dejal Trotovšek.

Multidisciplinarni tim UKC Ljubljana je zdravljenje načrtoval s pomočjo konzultacij z vrhunskim onkološkim kirurgom in avtorjem smernic Vincenzom Mariom Mazzaferrom z Nacionalnega inštituta za tumorje v Milanu.

Zdravili so bolnico v štiridesetih, ki je imela nevroendokrini tumor na trebušni slinavki in številne zasevke na jetrih. Konzilij se je s stanjem bolnice seznanil aprila lani, potem pa je začela s kemoterapijo. Vodja operacijskega bloka na kliničnem oddelku za abdominalno kirurgijo Miha Petrič je pojasnil, da je zdravljenje nato potekalo v dveh fazah.

Najprej so v začetku letošnjega leta z robotsko platformo odstranili celotno trebušno slinavko s tumorjem. Šlo je za minimalno invaziven poseg, saj so bolnici želeli omogočiti čimprejšnje okrevanje in začetek polletnega sistemskega zdravljenja.

Rak trebušne slinavke
Rak trebušne slinavke
FOTO: Shutterstock

V drugi fazi zdravljenja so presadili jetra. "Bolnica je po operaciji zelo dobro okrevala, verjetno tudi na račun njene mladosti in odlične splošne kondicije," je povedal Petrič. Po njegovih besedah sta bila oba posega zelo zahtevna, pri njiju pa je sodelovalo več kot 50 ljudi.

Predstojnik kliničnega oddelka za gastroenterologijo David Drobne je dejal, da obravnava bolnice ni končana, saj bolniki s presajenimi jetri potrebujejo dolgoletno zdravljenje, ki je lahko tudi zelo zahtevno.

Na leto sicer sprejmejo približno 140 bolnikov s tumorji, a pri večini tako kompleksno zdravljenje ni potrebno.

Trotovšek je poudaril še, da tovrstno zdravljenje brez darovanja organov ne bi bilo mogoče in vse pozval, naj se vpišejo med darovalce organov. "V večini zdravljenj bi s presaditvijo lahko izboljšali rezultate, ampak žal nimamo dovolj organov," je dejal.

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trebušna slinavka zdravljenje

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KOMENTARJI3

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
_endrug
22. 10. 2026 14.08
Čestitke. Ta rak je do sedaj veljal za neozdravljivega. Ko so ga odkrili je bilo prepozno za zdravljenje.
Odgovori
0 0
čevapgpt
22. 10. 2026 13.57
tumor preživel, pacijent umrl?
Odgovori
+1
2 1
Podlesničar
22. 10. 2026 14.03
Pejt na MRI glave...
Odgovori
+1
1 0
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