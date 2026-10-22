Preboj v UKC Ljubljana: uspešno zdravljenje tumorja trebušne slinavke

Zdravljenje je sledilo najsodobnejšim svetovnim smernicam, kot jih določa t. i. Milanski kriterij. Gre za kriterij, ki določa bolnike z največjo koristjo od presaditve jeter pri zasevkih, ki niso odstranljivi, je na današnji novinarski konferenci povedal predstojnik kliničnega oddelka za abdominalno kirurgijo UKC Ljubljana Blaž Trotovšek.

Po njegovih besedah je ta primer poseben, saj so združili znanje gastroenterologov, hepatologov, onkologov, kirurgov, interventnih radiologov in nuklearne medicine. Poudaril je, da brez multidisciplinarne obravnave ne bi mogli dosegati tovrstnih rezultatov. "Morda bi pred 10 leti pri taki bolnici samo skomignili z glavo in se odločili za paliativno zdravljenje, tukaj pa smo se odločili, da poskusimo to bolnico ozdraviti in zaenkrat nam to uspeva," je še dejal Trotovšek.

Multidisciplinarni tim UKC Ljubljana je zdravljenje načrtoval s pomočjo konzultacij z vrhunskim onkološkim kirurgom in avtorjem smernic Vincenzom Mariom Mazzaferrom z Nacionalnega inštituta za tumorje v Milanu.

Zdravili so bolnico v štiridesetih, ki je imela nevroendokrini tumor na trebušni slinavki in številne zasevke na jetrih. Konzilij se je s stanjem bolnice seznanil aprila lani, potem pa je začela s kemoterapijo. Vodja operacijskega bloka na kliničnem oddelku za abdominalno kirurgijo Miha Petrič je pojasnil, da je zdravljenje nato potekalo v dveh fazah.

Najprej so v začetku letošnjega leta z robotsko platformo odstranili celotno trebušno slinavko s tumorjem. Šlo je za minimalno invaziven poseg, saj so bolnici želeli omogočiti čimprejšnje okrevanje in začetek polletnega sistemskega zdravljenja.