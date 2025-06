Preboj v zdravljenju levkemije: nova terapija uspešnejša od kemoterapije

Raziskava je potekala v 96 onkoloških bolnišnicah po vsej državi, vodili so jo strokovnjaki z univerzitetnega centra v Leedsu pod vodstvom hematologa dr. Talha Munirja. Cilj je bil ugotoviti, ali da kombinacija dveh ciljno usmerjenih zdravil pri zdravljenju kronične limfocitne levkemije boljše rezultate od standardne kemoterapije, poroča Guardian.

Sodelovalo je 786 bolnikov, ki so jim naključno dodelili obliko zdravljenja. Poleg zgoraj omenjenih še zdravljenje s samo enim ciljno usmerjenim zdravilom. V tem primeru so uporabili ibrutinib, sicer so mu dodali še venetoklaks.

Po petih letih so znani rezultati in ti so navdušujoči. Govorijo celo o novem mejniku pri zdravljenju te najbolj pogoste oblike levkemije.

94 odstotkov pacientov, ki so jih zdravili s kombinacijo ibrutiniba in venetoklaksa je še vedno živih, bolezen pa pri njih ni napredovala. Isto velja za 79 odstotkov tistih, ki so jih zdravili zgolj z ibrutinibom, in le za 58 odstotkov pacientov, ki so prejemali kemoterapijo.

Še več, po dveh letih zdravljenja dvem od treh obolelih, ki so prejemali kombinacijo zdravil, v kostnem mozgu niso več zaznali raka. Isto velja za slabo polovico (48 odstotkov) pacientov, ki so jih zdravili s kemoterapijo, medtem ko med pacienti, ki so dobivali zgolj ibrutinib, takih primerov ni bilo.

Ob teh številkah razveseljuje tudi dejstvo, da so zdravljenje s kombinacijo dveh zdravil pacienti najbolje prenašali.

"Pokazali smo, da pristop brez kemoterapije ni le učinkovitejši, ampak ga bolniki tudi lažje prenašajo. S prilagajanjem individualnega zdravljenja glede na to, kako dobro se rak odziva, prehajamo v dobo resnično personalizirane medicine," je navdušen dr. Munir.

Rezultate raziskave so objavili v New England Journal of Medicine, predstavili pa so jih tudi na kongresu Evropske zveze za hematologijo v Milanu.