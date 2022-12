Pred 30 leti je bilo poslano prvo SMS-sporočilo

SMS-sporočila so bila sprva omejena na 160 znakov. Na račun te omejitve so prvi uporabniki te storitve razvili posebni jezik, ki vključuje še danes popularne kratice, kot so LOL (laughing out loud oz. smejati se na glas) in OMG (oh my God oz. o moj Bog). Posledično so se razvili tudi prvi emotikoni - simboli ustvarjeni iz znakov na tipkovnici, s katerimi pošiljatelji preko besedilnih sporočil še danes izražajo čustva (npr. :) ali :D).

Po podatkih slovenskega statističnega urada so uporabniki slovenskih mobilnih omrežij samo v drugem četrtletju letošnjega leta poslali okoli 577 milijonov SMS-sporočil, kar je odstotek več kot v enakem obdobju lani. Povprečni uporabnik je poslal dve SMS-sporočili na dan.