Pred naslednjo pandemijo: raziskati in razumeti moramo vedenje ljudi

O pandemiji, njenih naukih in posledicah so govorili tudi na Svetovnem gospodarskem forumu (WEF) v Davosu. Gostje panela so bili Stephane Bancel , glavni izvršni direktor Moderne, ene od družb, ki proizvaja cepiva, Michelle Williams , strokovnjakinja za javno zdravje in dekanja na fakulteti Harvard T.H. Chan School of Public Health, Maria Leptin , predsednica Evropskega raziskovalnega sveta, in Seth F. Berkley , glavni izvršni direktor Gavi – zavezništva za cepivo.

Izpostavlja, da je nujno govoriti o kroničnih posledicah pandemije. "Dolgi covid je realnost, imel bo ne le vpliva na posameznike, ampak tudi na ekonomijo. Po nekaterih izračunih naj bi nas samo v ZDA stal 3,7 bilijona dolarjev. Poleg tega je zdravstveni sistem je še vedno v težavah. Upam pa, da ljudje razumejo, da cepiva ne ščitijo samo posameznikov, ampak tudi zdravstveni sistem. Ta mora okrevati. Zdravstveno osebje je izgorelo, prav tako pa imamo primere poslabšanih kroničnih bolezni, ki bodo terjali dolgoročno in temeljito obravnavo. Še vedno moramo tako razmišljati v posledicah covida na delovno silo, finančni sistem in zdravstveni sistem."

Smo prehitro potegnili črto pod pandemijo covida-19? Williamsova meni, da smo. Kot pravi, drži, da vlada velika utrujenost od covida, da pa pandemije žal ni konec. Poudarja, da smo družbo lahko znova odprli prav zaradi napredka na področju cepiv in zdravil. "Ampak ljudje še vedno umirajo, v ZDA je ta številka še vedno več kot 500 na dan, pri čemer bi devet od desetih smrti lahko preprečili s cepljenjem in preventivnimi ukrepi. Kot strokovnjakinjo za javno zdravje me to opomni, da se moramo zadržati in ne prezgodaj govoriti o koncu pandemije."

Ko gre za nove različice, je Bancel dejal, da je pandemija dokazala, da se industrija cepiv lahko hitro prilagodi. "Za razliko od 2020 so danes proizvodne kapacitete za cepiva veliko večje. Moderna ima danes tovarne v ZDA, Švici, pokazali smo, da smo prilagodljivi, hitro lahko prilagodimo cepivo za nove različice. Kupili smo še japonsko podjetje, ki razpolaga s tehnologijo, da lahko pot od sekvenciranja nove različice do cepiva skrčimo še za denimo dva tedna ... Vseskozi torej iščemo naprednejšo tehnologijo. Trenutno gradimo tovarno v Kanadi, Avstraliji, še eno bomo zgradili v Veliki Britaniji, poslovali bomo tudi v Keniji. Želimo biti prisotni na vseh kontinentih. Med pandemijo smo namreč videli, kaj se je dogajalo z omejitvami izvoza."

Kar ni dobro, je, da je precepljenost je v revnejših državah, še posebej med starejšimi, slabša kot v razvitem svetu: "Je pa po drugi strani le sedem držav, kjer je precepljenost nižja od 10 odstotkov. So pa to žal zelo ranljive države s krhkimi zdravstvenimi sistemi."

Berkley se je dotaknil razdeljevanja cepiva najrevnejšim državam v času pandemije. "Ko smo pred tremi leti tukaj že razmišljali o covidu, nismo vedeli, kaj se bo zgodilo, smo pa vedeli, da bodo revnejše države ostale brez cepiva, če izbruhne pandemija. Zato smo začeli s pobudo, kako jih pravičneje razdeliti. In 39 dni po prvem odmerku cepiva v razvitem svetu so bili odmerki že v revnejših državah. Seveda bi moralo biti isti dan, ampak tudi to je uspeh."

Stara in nova cepiva sicer pomagajo le malo, če jih ljudje ne želijo sprejeti. Leptinova je spregovorila o nasprotovanju znanosti. Dejala je, da države, ki so bile najbolj uspešne pri cepljenju, kampanj za cepljenje niso gradile na poskusu, da ljudje razumejo znanost. "Ena od teh držav je Butan, kjer so razumeli potrebe ljudi in v kampanjo vključili tudi verske voditelje. Naslednji primer je Portugalska, kjer so angažirali upokojenega generala, ki je ljudi obravnaval kot vojsko in jo zbral v vojni proti virusu. Skratka, znanost ni bila v ospredju, je pa bila ključna dobra organizacija."

Ko gre za znanstvenike, pravi, da so v tem obdobju počeli, kar znajo: "Ko so nas vprašali, smo znanstveniki delili svoje znanje in povedali, česa ne vemo. Ne krivim znanstvenikov, ampak težava je, da večina ljudi ne razume, da je znanstvena metoda povezana z negotovostjo, da ni vseh odgovorov in bomo morda jutri vedeli kaj novega. Ljudi moramo izobraziti o znanstveni metodi, če želimo povečati zaupanje v znanost. Ampak tega pa ne moremo narediti znanstveniki – nam namreč ne zaupajo, ker menda predstavljamo akademsko sfero, ustanove, podjetja ..."

Kdo pa torej naj poučuje, daje odgovore o znanosti? Williamsova meni, da je bila velika težava v samem pristopu. "Najslabše, kar smo naredili v ZDA, je bilo, da smo ljudem, ki so dvomili, rekli – sledite znanosti. Morali bi jih motivirati, razlagati, predstavljati informacije, ki bi jih zadovoljile in spremenile njihovo vedenje. Kjer so govorili tudi o tveganjih, in to na preprost način, je delovalo. V komunikaciji z javnostjo moramo opustiti znanstveni jezik ali začeti sodelovati s tistimi, ki nam lahko pomagajo premostiti te ovire. Anthony Fauci je storil veliko, ampak dejstvo je, da v tako večplastni družbi potrebujemo več komunikatorjev, ki promovirajo sporočilo na pravi način. Te mehanizme moramo razumeti bolje. Razumeti moramo, kdo je naša ciljna populacija. Čeprav ne maram tega izraza, gre za marketing javnega zdravja."