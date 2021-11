Pred Portorožem najdražja jadrnica na svetu

Ladja je dolga 142.81 metrov, visoka več kot 100, poganjata pa jo dva dizelska motorja, a je popolnoma sposobna uporabljati jadra za plovbo po morjih. Sama tehnologija jader, ki so popolnoma avtomatizirana, je bila zgrajena z namenom, da se jo v bodoče uporabi na tovornih ladjah, ki bi lahko izkoriščale veter in zmanjšale porabo goriva.

Je ena največjih in najnaprednejših superjaht na svetu – z edinstvenimi lastnostmi, kot so podvodna opazovalna enota, hibridni dizelsko-električni pogonski sistem in najsodobnejši navigacijski sistemi, so še zapisali pri proizvajalcu. Vrednost jadrnice se giblje okoli 530 milijonov evrov (600 milijonov dolarjev.) kar pomeni, da gre za najdražjo jadrnico na svetu in prav tako eno najdražjih luksuznih plovil.