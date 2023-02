Pred spolnim odnosom bi moški pojedli tabletko in tako preprečili zanositev?

Znanstveniki so na mišjih samcih izvedli eksperimentalno študijo, ki bi lahko pomembno vplivala na razvoj moške kontracepcije. Uro pred spolnim odnosom so mišim dali novo zdravilo in s tem preprečili zanositev. Učinki kontracepcije so nato izzveneli v manj kot enem dnevu.

Soavtor študije Jochen Buck je pojasnil, da je skupina raziskovalcev v eksperimentu ciljala na encim, imenovan topna adenilil ciklaza (sAC), ki deluje kot stikalo za vklop sperme. Če je torej ta encim izklopljen, se semenčice ne morejo več premikati, to pa se zgodi od pol ure do uro po zaužitju kontracepcije.

Spojina je bila 100-odstotno učinkovita pri preprečevanju nosečnosti v prvih dveh urah, v prvih treh urah pa je padla na 91 odstotkov, še kaže študija. Ker zaviralci sAC prenehajo delovati v nekaj urah, bi lahko moški kontracepcijo jemali tako pogosto, kot bi jo želeli. Tudi pri šesttedenskem neprekinjenem jemanju zdravil namreč niso zaznali negativnih učinkov na zdravje živali. To bi moškim omogočilo vsakodnevno odločanje o svoji plodnosti.

Raziskovalci so med potekom študije ugotovili tudi, da je bilo paritveno vedenje mišjih samcev kljub zaužitju kontracepcijske spojine normalno, po 24 urah pa so se njihovi spermiji znova premikali normalno. Stranskih učinkov pri miših sicer niso opazili, so pa pretekle raziskave pokazale, da so imeli neplodni moški, ki so imeli trajno izključen topni encim adenilil ciklazo, večjo stopnjo ledvičnih kamnov. A Buck pravi, da pri jemanju tabletk encim ne bi bil trajno izključen, zaradi česar se te težave ne bi smele pojaviti.