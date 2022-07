Predvidena izstrelitev novega slovenskega satelita v vesolje

Prvi polet nosilne rakete Vega-C bo ponesel v vesolje prve nanosatelite v srednjo Zemljino orbito. "Po prvi uspešni izstrelitvi satelita Trisat, ki smo ji bili priča v letu 2020, si tokrat ta izjemni korak človeštva Slovenci delimo zgolj z dvema vodilnima evropskima vesoljskima narodoma, in sicer s Francozi in Italijani. S tem dejanjem bomo Slovenci dobili sicer majhen, pa vendar večen spomenik v vesolju," so sporočili z Univerze v Mariboru.

Trisat-R je institucionalna demonstracijska misija, ki jo izvaja mariborska fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (Feri) po pogodbi z Evropsko vesoljsko agencijo (Esa) ter v sodelovanju z Evropsko organizacijo za jedrske raziskave (Cern) in slovenskim podjetjem SkyLabs.

Njen osnovni namen je opravljanje meritev ionizirajočega sevanja v srednji Zemljini orbiti z namenom modeliranja okolja magnetosfere in boljšega razumevanja vesoljskega vremena.

V celoti zasnovan, načrtovan in izdelan v Sloveniji

Satelit Trisat-R temelji na platformi z izjemno visoko stopnjo miniaturizacije in je v celoti zasnovan, načrtovan in izdelan v Sloveniji. S svojo težo 4965 gramov in velikostjo 30 krat 10 krat 10 centimetrov sodi v razred nanosatelitov standardne velikosti treh enot.

Spremljanje izstrelitve satelita Trisat-R na sedežu Univerze v Mariboru se bosta med drugim udeležila minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Matjaž Han in rektor univerze Zdravko Kačič.

To bo tretji slovenski satelit v vesolju. Z isto raketo kot nanosatelit Trisat so septembra 2020 poslali v vesolje še mikrosatelit Nemo HD, ki so ga razvili v Centru odličnosti Vesolje-SI v Ljubljani.