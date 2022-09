Prehod na nov sistem: 'Ethereum se bo začel obnašati kot Wall Street'

Kako deluje sistem PoS?

Če bo šlo vse po načrtih, bo Ethereum s prehodom na bolj zeleni sistem blokovne verige začel s 6. septembrom. Drugi del nadgradnje bodo izpeljali med 10. in 20. septembrom. S preklopom bodo v podjetju prešli z modela 'proof of work' (PoW), ki za svoje delovanje porabi ogromne količine energije, na model 'proof of stake' (PoS). Funkcija mehanizmov je enaka – oba sta zadolžena za potrjevanje transakcij in dodajanje novih blokov v verigo, delujeta pa različno.

Prvi, sistem PoW, deluje na način tekmovanja. Pri njem se (del) kriptovalute pripiše uporabniku, ki prvi reši oz. ugane zaporedje številk, pri čemer jim pomaga računalniška oprema. A sistem deluje le, če je priključen na globalno omrežje računalnikov, za kar se porabi ogromne količine energije in časa. Drugi, sistem PoS, pa strojne opreme ne potrebuje, saj deluje na način že vloženih, zakupljenih kovancev, ki jih uporabnik 'zavaruje', nato pa znesek kriptovalute prejme s pomočjo naključne izbire – pri tem zmogljivost uporabnikove opreme ne igra nobene vloge, možnost za zmago se poveča s količino kupljenih kovancev. Pri sistemu PoS se razpolaga z večjimi zneski.

Trenutni sistem letno porabi toliko energije kot Švica

"Premik k sistemu PoS je korak v pravo smer glede trajnosti," je prepričan ekonomist Alex de Vries, ki vodi spletno stran Digiconomist. Ocenjuje, da se za rudarjenje Etra po trenutnem sistemu letno porabi 72 teravatnih ur, kar je enako ogljičnemu odtisu Švice. Prepričan je, da bi z novim modelom to porabo lahko znižali za 99 odstotkov ali za električno porabo Portugalske. Vendar pa je tudi izpostavil, da PoS ne bo rešil vseh kriptoenergijskih težav, "saj sistem ni in nikoli ne bo zasnovan učinkovito".