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Znanost in tehnologija

Preizkus električne mobilnosti na Norveškem: realnost za volanom

Ljubljana, 09. 08. 2026 12.38 pred enim dnevom 2 min branja 57

Avtor:
David Stropnik
Preizkus električne mobilnosti na Norveškem

Norveška, vodilna država na področju e-mobilnosti, ponuja vpogled v delovanje električnih vozil v realnih razmerah. Analiza razkriva, ali lahko vrhunska infrastruktura in dolg domet avtomobilov končno presežeta stare omejitve pri uporabi.

Elektrifikacija voznega parka se zdi neizbežna, a infrastruktura in uporabnost vozil še nista na ravni, ko bi prednosti uporabe e-mobilnosti presegle slabosti. Ali pač? Odpravili smo se v državo, ki s 95 % novih električnih vozil in 30.000 polnilnicami velja za vodilno na tem področju, in preverili, kako je v praksi.

Na Norveškem nismo nabirali PR-ovskih izjav infrastrukturnih ministrov ali statističnih podatkov, ki jih tako poznamo, ampak kilometre. Nekaj tisoč tudi po najbolj odročnem delu te skandinavske države in ugotovili to, kar sem kljub skepticizmu slutil – da je v pravih razmerah, s pravim avtomobilom električni promet lahko prijeten in zabaven.

Sam nisem navdušenec nad e-mobilnostjo, ne le ker sem odraščal ob zvokih turbin in V6 pogonskih sklopov in ker ne maram posiljevanja ter hipokritičnosti o zeleni elektriki iz premoga, ampak predvsem iz preprostega razloga – še nedavno nepraktične uporabnosti električnih vozil. Od nekdaj sem se zavedal prednosti električnega navora, zato sem tudi dirkal z električnim avtom, a mi je jasno, da so brutalni pospeški za povprečnega voznika in odprt promet nesmiselni. Tu je pomembna uporabnost! In ta je bila s stokilometrskim dosegom, poldnevnim polnjenjem in predvsem redkimi, nagnetenimi ter bizarno plačljivimi polnilnicami zelo omejena. Tokratna tura z iX-om s 109 kWh baterijo in teoretičnim dosegom preko 700 km je stvari še posebno na Norveškem postavila v drugačno sliko.

Preizkus električne mobilnosti na Norveškem
Preizkus električne mobilnosti na Norveškem
FOTO: David Stropnik

Norveška je z večinoma individualnimi bivališči (kjer je mogoče polniti doma), urejeno infrastrukturo in celotno družbo, pa tudi nizkimi in brutalno "vsiljenimi" prometnimi omejitvami evropski ideal mobilne prihodnosti. A popolna prevlada novoregistriranih električnih vozil v zadnjih letih je posledica predvsem enormne obdavčitve motorjev z notranjim zgorevanjem, čeprav je paradoksalno največja proizvajalka nafte v Evropi in ena največjih izvoznic zemeljskega plina na svetu. A večino elektrike pridobi zeleno (voda in veter), tako da je občutek vožnje na elektriko zares zelen! Čeprav seveda tudi tam križarke onesnažujejo obalne vode, tovornjaki in avtodomi pa tudi najzakotnejšo naravo ...

Delež električnih avtomobilov
Delež električnih avtomobilov
FOTO: Kanal A

Zaključek je jasen. Električni avti ne bodo rešili sveta, so veliko večji problemi in onesnaževalci iz profita, ampak če električna mobilnost pomeni napredek za uporabnika, je to tisto, kar z veseljem sprejmemo. Pri sodobnih avtomobilih z več kot 100 kWh baterijo in superhitrim polnjenjem tudi potovanje ni problem. Če ...

Težave polnjenja doma za tiste, ki živijo v bloku, skupaj s problematiko obremenitve slovenskega električnega omrežja, pa tudi cena in možnost superhitrega polnjenja pri nas, so vključno z ukinjanjem subvencij druga zgodba.

Opravljena pot po Norveškem
Opravljena pot po Norveškem
FOTO: David Stropnik
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KOMENTARJI57

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kinimod
09. 08. 2026 20.23
si vidu kolono ob avtocesti ko so se severnjaki vračali s Hrvaške . ne hvala ! čakali na polnnilnici po 6 ur !
Odgovori
-1
0 1
Bananistanec
09. 08. 2026 18.42
Elektriko pridobivajo s pomočjo vetra in vode, služijo mastno pa z prodajo plina in nafte, davki na avte z notranjim izgorevanjem nabiti v galaksije, zanimiv ta zeleni prehod ... en sam članek o izvedljivosti v Sloveniji prosim
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+1
2 1
graf
09. 08. 2026 18.15
Testirat e avte tam kjer so polnilnice vsakih par kilometrov je popolnoma NErelevantno , pejte testirat v Bosno , Črno goro, Bolgarijo ,Romunijo .. pa da vas vidimo
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+3
4 1
Bad Minton
09. 08. 2026 17.08
Torej norvežani le niso tako eko kot bi jih radi predstavili. Samo nabili so jim take davke na navadne avte, da si jih ne morejo privoščiti ..
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+7
8 1
Uporabnik1921539
09. 08. 2026 16.36
in kam bodo te elektri ne smeti zmetali cez 5 let?
Odgovori
+3
7 4
SDS_je_poden
09. 08. 2026 17.48
Spet pišeš nekaj na pamet?
Odgovori
-2
3 5
kakorkoliže
09. 08. 2026 16.26
Ob povprečno prevoženih 15.000km letno se nakup elektro avta zaradi bistveno višje nabavne cene ne isplača.
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+4
8 4
Minifa
09. 08. 2026 16.18
Baje že izdelujejo prvi el. motor za prekoocenke, ladje, ki vozijo kontejnerje, prav tako pa za čez Atlanska letala, za Buldožerje in Bagerje pa so že nared, samo en tehnični problem je kabel za letala in kabel za ladje z kontejnerji morajo še narest..ali pa tisoč ton težko baterijo tudi daljinsko polnjenje pride v poštev....??? Morda bi te velikane spravli raje na jedrski pogon..
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+5
7 2
zurc
09. 08. 2026 16.32
letalonosilke podmornice ,ta večje so večina na jedrski pogon
Odgovori
+1
3 2
knap11
09. 08. 2026 16.17
Dane subvencije za nakup električnega avtomobila, uvoženega (pripeljanega) v Slovenijo, so kakor podaritev določene količine denarja tuji državi, tuji firmi. Kaj vse sofinanciramo slovenski davkoplačevalci in tako tudi nakupe el. avtomobilov nekaterim Slovencem.
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+8
10 2
Celjan78
09. 08. 2026 16.01
diesel je vozilo za premožne
Odgovori
-4
2 6
jablan
09. 08. 2026 20.04
super pol sem jaz premožen
Odgovori
+0
1 1
I am lost.
09. 08. 2026 16.00
Električni avto je novejša stvar, tako kot je pred stoletjem bil avto z notranjim izgorevanjem. Zdaj pa vidiš koliko skrbi in odpadkov naredi ta bencinski/dizelski avto in pred stoletjem tudi niso razmišljali o tem. Kar hočem povedati je... nima veze v kako lepi luči bodo predstavili ta električni avto...ali bo res tako lepo in vredno se bo videlo komaj čez par desetletij. Verjamem da bi kar zanimivo..
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+6
7 1
daiči
09. 08. 2026 15.53
loh je bit tanarbol brihtn drugm na svet, ce tem drugm prodajas nafto, ktera ti tece z zemle dzabe. In ti drugi ti pol nazaj za nafto posilajo tezke evre u miljardah. Miljardah, s kterimi se pol igračkas z elektricnimi avtomobilčki u svojmu peskovniku...
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+5
6 1
duhccc
09. 08. 2026 15.51
vse super samo izdelava batarij in unicenje baterij je vecja svinarija,,,, da ne govorimo o pozaru ... svinarija za okolje je res da trenutno vse prikrijejo o pozarih elektricnih vozil ...gasenje katastrofa ob nesrecah ... da ne govorimo o pozarih na trajktih ... k jih zamolcijo k so zgoreli na ladiji....kaj k so ladije k so gorele z elektricnimi vozili vse potonile ...2025 je zagorela Morning Midas, koliko je bilo elktricnih vozil ne vejo tocno kako vec kot 800 itak zavajajo da ne vejo...Fremantle Highway leta 2023 in to je vse na dnu morja ,,, vse bojo unicli z nihovo nespametjo nameto da bi zaceli napolno pogozdevati....
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+3
7 4
Don Muri
09. 08. 2026 17.34
Dizel pri prevoženih 300.000 km izpusti okol 50.000kg ogljuika + olje, skomulatorji in pa izdelava. Tako, da ne govori kako ele. avto bolj bremeni okolje
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-2
1 3
Prca63
09. 08. 2026 15.49
Kaj je pusatelj hotel povedat? Oziroma avtor članka? Nič novega,kar nekaj nametanih podatkov...brezveze. Nič konkretnega,koliko kaj stane,kwh,katera znamka favorit tam,itd,tisoč stvari... Članek za tretji,morda drugi razred osnovne šole. Škoda,zamujena priložnost.
Odgovori
+8
8 0
Svarog
09. 08. 2026 15.42
Ljudje pojma nimate o e mobilnosti. Edina slabost ki jo vidim je pri ljudeh ki zivijo v blokih. Kot drugi avto pri druzini ki zivi v hisi pa je e avto edini logicni in pametni nakup.
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-3
5 8
jablan
09. 08. 2026 20.06
imam avto in motor mlinčka pa ne rabim
Odgovori
-1
0 1
Dr Dre
09. 08. 2026 15.11
Realnost v članku NI bila prikazana, bila je le enosmerna cenena propaganda.. Ves denar na Norveškem je od Fosilnih Goriv, ki pač uničujejo planet tam, kamor oni to izvažajo in štejejo milijarde. Kakšen poraz članka, če to prištejemo🤣🤣. Naenkrat NI več nič ZELENO TAM..
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+10
11 1
JAZsemTI
09. 08. 2026 14.13
Norveška, ki živi od prodaje fosilnih goriv nam bo dajala zgled kako se vozi na elektriko?! Če bi jaz zadel na loteriji bi se tudi lahko oblačil v Armanija…😏
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+21
21 0
Dr Dre
09. 08. 2026 15.12
Ja no, oni pač nimajo podatkov kaj počnejo njihovi kupci nafte... Hahaha, res podn od prispevka🤣🤣🤣
Odgovori
+8
8 0
zurc
09. 08. 2026 14.11
če se že sprijazniš z e avtom ,se ne boš sprijaznil z ceno popravila ko se pokvari,to ni vozilo ,še posebej rabljeno z tistimi ki imajo malo pod palcem,drugače ,zakaj pa ne,naprej treba it
Odgovori
+7
8 1
nacka
09. 08. 2026 14.07
Naj ukinejo vse subvencije pa da jih vidmo
Odgovori
+13
15 2
Pinokio
09. 08. 2026 15.20
To je tako, kot je bilo včasih s subvencijami za dizlaše. Ko dosežejo prodajni dobiček, se subvencije ukinejo.
Odgovori
+6
6 0
proofreader
09. 08. 2026 13.59
Električni avto v koloni zaseda enako prostora kot tisti na bencin ali dizel.
Odgovori
+10
11 1
EU Dig. Cenzura
09. 08. 2026 14.24
Potem naj dajo tudi subvencije je bencinske in dizelske avtomobile. Subvenciji dajemo mindrzavljani od davkov.
Odgovori
+8
9 1
proofreader
09. 08. 2026 13.57
Pri trenutnem stanju glede elektrike so fosilna goriva bolj zanesljiv vir.
Odgovori
+13
15 2
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