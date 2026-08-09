Preizkus električne mobilnosti na Norveškem: realnost za volanom

Elektrifikacija voznega parka se zdi neizbežna, a infrastruktura in uporabnost vozil še nista na ravni, ko bi prednosti uporabe e-mobilnosti presegle slabosti. Ali pač? Odpravili smo se v državo, ki s 95 % novih električnih vozil in 30.000 polnilnicami velja za vodilno na tem področju, in preverili, kako je v praksi. Na Norveškem nismo nabirali PR-ovskih izjav infrastrukturnih ministrov ali statističnih podatkov, ki jih tako poznamo, ampak kilometre. Nekaj tisoč tudi po najbolj odročnem delu te skandinavske države in ugotovili to, kar sem kljub skepticizmu slutil – da je v pravih razmerah, s pravim avtomobilom električni promet lahko prijeten in zabaven.

Sam nisem navdušenec nad e-mobilnostjo, ne le ker sem odraščal ob zvokih turbin in V6 pogonskih sklopov in ker ne maram posiljevanja ter hipokritičnosti o zeleni elektriki iz premoga, ampak predvsem iz preprostega razloga – še nedavno nepraktične uporabnosti električnih vozil. Od nekdaj sem se zavedal prednosti električnega navora, zato sem tudi dirkal z električnim avtom, a mi je jasno, da so brutalni pospeški za povprečnega voznika in odprt promet nesmiselni. Tu je pomembna uporabnost! In ta je bila s stokilometrskim dosegom, poldnevnim polnjenjem in predvsem redkimi, nagnetenimi ter bizarno plačljivimi polnilnicami zelo omejena. Tokratna tura z iX-om s 109 kWh baterijo in teoretičnim dosegom preko 700 km je stvari še posebno na Norveškem postavila v drugačno sliko.

Preizkus električne mobilnosti na Norveškem FOTO: David Stropnik

Norveška je z večinoma individualnimi bivališči (kjer je mogoče polniti doma), urejeno infrastrukturo in celotno družbo, pa tudi nizkimi in brutalno "vsiljenimi" prometnimi omejitvami evropski ideal mobilne prihodnosti. A popolna prevlada novoregistriranih električnih vozil v zadnjih letih je posledica predvsem enormne obdavčitve motorjev z notranjim zgorevanjem, čeprav je paradoksalno največja proizvajalka nafte v Evropi in ena največjih izvoznic zemeljskega plina na svetu. A večino elektrike pridobi zeleno (voda in veter), tako da je občutek vožnje na elektriko zares zelen! Čeprav seveda tudi tam križarke onesnažujejo obalne vode, tovornjaki in avtodomi pa tudi najzakotnejšo naravo ...

Delež električnih avtomobilov FOTO: Kanal A

Zaključek je jasen. Električni avti ne bodo rešili sveta, so veliko večji problemi in onesnaževalci iz profita, ampak če električna mobilnost pomeni napredek za uporabnika, je to tisto, kar z veseljem sprejmemo. Pri sodobnih avtomobilih z več kot 100 kWh baterijo in superhitrim polnjenjem tudi potovanje ni problem. Če ... Težave polnjenja doma za tiste, ki živijo v bloku, skupaj s problematiko obremenitve slovenskega električnega omrežja, pa tudi cena in možnost superhitrega polnjenja pri nas, so vključno z ukinjanjem subvencij druga zgodba.