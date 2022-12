Prelomna operacija: dojenčku s pomočjo matičnih celic odpravili srčno napako

Tako imenovane "alogenične" celice so vzgojili znanstveniki v bolnišnici Royal Free Hospital v Londonu in jih na milijone vbrizgali v Finleyjevo srčno mišico.

Ko so starši že skoraj obupali, pa so se obrnili še na kirurga Massima Caputo . Le-ta je opravil operacijo, pri kateri je uporabil matične celice posteljice v upanju, da bodo pomagale poškodovanim krvnim žilam.

Finley , ki ima sedaj dve leti, je "zdaj srečen odraščajoči deček" . Rodil se je sicer s srčno napako in že po prvih štirih dnevih so mu v Bristolski kraljevi bolnišnici za otroke opravili prvo operacijo odprtega srca, poroča BBC. Na žalost operacija ni rešila težave in delovanje njegovega srca se je močno poslabšalo, leva stran srca pa je trpela zaradi hudega pomanjkanja pretoka krvi.

Te celice imajo sposobnosti rasti v tkivo, ki ni zavrnjeno, in so v Finleyjevem primeru obnovile poškodovano srčno mišico. "Odpustili so ga z oddelka za intenzivno terapijo in zdaj je srečen odraščajoč deček," izpostavlja Caputo.

Praviloma se za popravilo srca pri otrocih uporablja umetno tkivo, a težava je, da to ni trajna rešitev, ker to tkivo ne raste skupaj s srcem, zato ti otroci tekom odraščanja potrebujejo več operacij. V tem postopku pa se z biotiskalnikom izdela ogrodje iz matičnih celic za popravilo nepravilnosti na zaklopkah v krvnih žilah in za popravilo lukenj med dvema glavnima črpalnima komorama srca. Caputo upa, da bo klinično preskušanje izvedeno v naslednjih dveh letih.

Med tistimi, ki upajo, da se bo postopek izkazal za dolgoročno učinkovitega, je Louie, ki ima številne prirojene srčne napake. 13-letnik iz Cardiffa je bil sicer prvič operiran pri profesorju Caputu že pri dveh tednih starosti, zaradi uporabljenega materiala pa je treba operacije ponavljati.

Težava materiala, ki se običajno uporablja, je tudi, da ga lahko pacientov imunski sistem zavrne, lahko se začnejo pojavljati brazgotine, ki vodijo v nove zaplete, prav tako se lahko zgodi, da je nova operacija potrebna že po nekaj mesecih.

"Ne maram operacij," pravi Louie, ki upa, da bo lahko tudi sam žel sadove zadnjega uspeha strokovnjakov. Pravi, da bi bil veliko bolj pomirjen, če si posegi ne bi kar sledili.

Zadovoljna bi bila tudi zdravstvena blagajna, saj naj bi bili prihranki milijonski, potem ko ne bi bila več potrebna množica operacij, katerih cena se giblje okoli 35.000 evrov.

Strokovnjak za matične celice dr. Stephen Minger je za BBC dejal, da Caputovo delo spremlja z velikim zanimanjem. Dejal je, da večina študij, ki jih pozna, ni pokazala velikega učinka matičnih celic pri odraslih, ki imajo težave z delovanjem srca, zato ga prvi podatki navdušujejo. "Vesel sem, da se bodo lotili klasičnih kliničnih testiranj, da bomo lahko videli ali gre za uspeh, ki se je zgodil zgolj enkrat ali za novo rešitev, prav tako pa bomo bolje razumeli mehanizme pristopa," je ocenil.