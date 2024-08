Prelomni vbod: prvi pacienti prejeli cepivo proti pljučnemu raku

Pljučni rak je vodilni vzrok smrti zaradi raka po vsem svetu in je leta 2020 povzročil za približno 1,8 milijona smrti. Od tega je skoraj četrt milijona žrtev samo iz EU, kar predstavlja skoraj vsako peto smrt zaradi raka v regiji.

mRNA cepivo

Pacient v Združenem kraljestvu je med prvimi Evropejci, ki so sodelovali v prelomnem mednarodnem preskušanju cepiva proti pljučnemu raku, poroča Euronews. Cepivo, znano kot BNT116, ki ga je razvil BioNTech, uporablja tehnologijo mRNA, podobno kot nekatera cepiva proti COVID-19, za pomoč imunskemu sistemu pri prepoznavanju in napadu rakavih celic.

Cilj tega specifičnega zdravljenja je uničiti rakave celice, hkrati pa čim bolj zmanjšati škodo na zdravih celicah, v nasprotju z učinki kemoterapije. Ta prelomna študija bo vključevala približno 130 bolnikov z različnimi stopnjami karcinoma pljuč, od zgodnjih stopenj pred operacijo do pozne stopnje bolezni, na 34 raziskovalnih mestih v sedmih različnih državah. Poleg Združenega kraljestva se študija izvaja še v štirih drugih evropskih državah - Nemčiji, Španiji, na Poljskem in Madžarskem ter v ZDA in Turčiji.

"Moč pristopa, ki ga uporabljamo, je, da je zdravljenje visoko usmerjeno proti rakavim celicam. Upamo, da bomo sčasoma lahko dokazali, da je zdravljenje učinkovito proti pljučnemu raku, medtem ko ostala tkiva ostanejo nedotaknjena," je dejala vodja študije dr. Sarah Benafif.