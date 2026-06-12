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Znanost in tehnologija

Prelomnica Svetega Andreja dosegla najvišjo raven napetosti v tisočletju

Sacramento / Honolulu, 12. 06. 2026 17.48 pred 1 uro 3 min branja 0

Avtor:
Ti.Š.
Raziskava kaže, da se je napetost ob prelomnici Svetega Andreja, ki bi jo običajno sprostili veliki potresi, že dolgo kopičila in je morda zdaj dosegla najvišje ravni.

Tektonska obremenitev glavnih prelomnih sistemov Svetega Andreja in Svetega Jacinta je po ugotovitvah raziskovalcev dosegla najvišje ravni v 1000 letih, na nekaterih odsekih pa jih celo že presegla.

Raziskovalci z Univerze na Havajih so v znanstveni reviji Journal of Geophysical Research: Solid Earth objavili novo študijo o potresni ogroženosti južne Kalifornije – ene najgosteje poseljenih regij ZDA. Izsledki kažejo, da je tektonska napetost na prelomnih sistemih Svetega Andreja in Svetega Jacinta dosegla najvišje ravni v zadnjih 1000 letih, v nekaterih segmentih pa jih morda že presegla. Čeprav nakazuje, da bi se regija v kratkem lahko soočila z velikim, uničujočim potresom, strokovnjaki v njej poudarjajo, da so njihove ugotovitve ključne predvsem za vnovično oceno nevarnosti oziroma ogroženosti.

Tisočletje zgodovine potresov

Znanstveniki so razvili poseben računalniški model, ki simulira, kako se je na prelomnih sistemih južne Kalifornije skozi čas napetost kopičila in sproščala. Model temelji na približno tisočletju zgodovine potresov, rekonstruiranih na podlagi geoloških podatkov, vključno z radiokarbonskim datiranjem premaknjenih sedimentov in 'zapisih' v letnicah dreves. Z analizo teh zgodovinskih podatkov in apliciranjem izsledkov na sedanjost so nato pripravili oceno, koliko napetosti se je na prelomnicah nabralo do danes, piše euronews.

Raziskava kaže, da se je napetost ob prelomnici Svetega Andreja, ki bi jo običajno sprostili veliki potresi, že dolgo kopičila in je morda zdaj dosegla najvišje ravni.
Raziskava kaže, da se je napetost ob prelomnici Svetega Andreja, ki bi jo običajno sprostili veliki potresi, že dolgo kopičila in je morda zdaj dosegla najvišje ravni.
FOTO: Shutterstock

Na podlagi rezultatov predvidevajo, da je napetost na odseku Sveti Jacinto–Sveti Andrej dosegla 3,6 megapaskala (merska vrednost tlaka na določenem območju), kar je enakovredno tlaku 360 metrov pod gladino oceana.

Raziskovalka Liliane Burkhard z Univerze v Bernu ob tem poudarja, da čeprav se to morda ne sliši zaskrbljujoče, je obseg pritiska tisti, ki vznemirja strokovnjake. "Ključna stvar, zaradi katere je ta številka pomembna, ni sam pritisk, temveč to, da ta napetost deluje na ogromnem območju. Prelomna ravnina se razteza vzdolž več deset kilometrov in do globine 10 do 20 kilometrov," pravi. "Ta povišana napetost se porazdeli po obsežnem volumnu kamnin, ki so mehansko združene. Ko ta 'ključavnica' popusti, se sproščena energija še poveča – tako z napetostjo kot s površino, na kateri deluje. Zato so (tam) nastali potresi tako veliki," dodaja.

Prelomni sistem Svetega Andreja v Kaliforniji.
Prelomni sistem Svetega Andreja v Kaliforniji.
FOTO: Shutterstock

Eno glavnih področij študije je bil prelaz Cajon, kjer se križata dve večji prelomnici. Kot pojasnjujejo strokovnjaki, lahko to območje včasih deluje kot 'potresna vrata' – včasih preprečuje, da bi se veliki potresi z ene prelomnice širili na drugo, spet drugič pa jim ravno ta prehod omogoči.

Druga najbolj presenetljiva ugotovitev študije kaže, da bi prelaz Cajon pod določenimi pogoji lahko celo omogočil, da bi se Sveti Andrej in Sveti Jacinto med potresom hkrati prelomila skupaj. Po mnenju znanstvenikov bi bi lahko bil takšen scenarij velik obolj uničujoč kot večji potres, ki bi vključeval eno samo prelomnico. Takšen dogodek bi lahko prizadel območja, kjer živi na milijone ljudi, vključno z Los Angelesom, pa tudi San Bernardinom, Riversidom in dolino Coachella.

Kdaj bo zatreslo, ni mogoče napovedati

Raziskovalci ob tem poudarjajo, da si študije ne gre razlagati kot napovedovanje, kdaj se bo zgodil (sicer neizbežen) potres. Takšnim dogodkom je natančen čas namreč nemogoče določiti. Bi pa njihove ugotovitve lahko izboljšale analize potresne ogroženosti za regijo in pomagale pri načrtovanju naložb v infrastrukturo, posodobitvah gradbenih predpisob in krepitvi pripravljenosti na izredne razmere.

Kot še dodajajo, njihov modelni pristop, uporabljen v študiji, ni omejen izključno na Kalifornijo, in bi lahko služil tudi za kompleksna presečišča prelomov drugot po svetu. Zato si prizadevajo, da bi metodo spremenili v splošno orodje, ki bi ga lahko v prihodnje uporabljali za oceno potresnih tveganj, ki jih predstavljajo takšni sistemi prelomnic.

Prelomnica Svetega Andreja napetost potres študija

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