Prelomno zdravilo, ki 'iz možganov čisti Alzheimerjevo', kmalu tudi v Evropi?

Zdravilo oboleli v Ameriki prejemajo prek infuzije na dva tedna, letno pa za terapijo odštejejo približno 26.500 dolarjev (približno 24.700 evrov). Terapija traja od leta do leta in pol. Ob tem je za zdaj na voljo le v nekaj zasebnih klinikah, v ameriške bolnišnice naj bi prišel decembra.

Kot smo že poročali novembra, dober mesec preden se je zdravilo začelo uporabljati v ZDA, je bilo v testiranje novega in prvega učinkovitega zdravila vključenih 1795 prostovoljcev z zgodnjo fazo Alzheimerjeve bolezni. Ti so na vsaka dva tedna prejeli infuzijo z zdravilom. V 18 mesecih so znanstveniki opazili upočasnjevanje upada možganske moči. "Ne gre za čudežno zdravilo, upad se je upočasnil za četrtino," so hkrati opozorili na konferenci o predstavitvi kliničnega preizkušanja zdravila v San Franciscu.