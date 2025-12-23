Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Znanost in tehnologija

Prelomno: zdravilo za hujšanje odslej v tabletah, ne le v injekcijah

Ljubljana , 23. 12. 2025 08.27 pred 1 uro 2 min branja 15

Avtor:
A.K.
Zdravilo Wegovy

Ameriška FDA je odobrila zdravilo Wegovy za hujšanje v obliki tablet. Gre za novo obdobje za zdravila za hujšanje, ki so bila doslej na voljo v obliki injekcij.

Ameriška uprava za hrano in zdravila (FDA) je po navedbah farmacevtskega velikana Novo Nordisk odobrila zdravilo za hujšanje Wegovy v obliki tablet. To je prva tableta te vrste, ki jo je odobril regulator, kar pomeni novo obdobje za zdravila za hujšanje, poroča BBC.

Novo Nordisk
Novo Nordisk
FOTO: Profimedia

Danski proizvajalec zdravila Wegovy, Novo Nordisk, je dejal, da je tableta za enkratno dnevno uporabo bolj priročna možnost za uživanje kot injekcije in da bo zagotovila enako izgubo teže kot injekcija. Pred tem je FDA odobrila zdravilo Wegovy posebej za hujšanje. Druga zdravila, kot je Ozempic, ki ima podobne učinke na hujšanje, so bila odobrena predvsem za zdravljenje sladkorne bolezni tipa 2.

Na trg naj bi prišla januarja 2026

Tableta Wegovy je med testiranji pokazala povprečno izgubo teže 16,6 %, so sporočili iz Novo Nordiska. Dodali so, da je tretjina od približno 1300 udeležencev v istem testiranju izgubila 20 % ali več teže.

Tableta naj bi bila v ZDA predstavljena v začetku januarja 2026. "Bolniki bodo imeli priročno tableto, ki jo bodo jemali enkrat na dan in jim bo pomagala izgubiti toliko teže kot originalna injekcija Wegovy," je dejal Mike Doustdar, glavni izvršni direktor podjetja.

Tableta Wegovy bi lahko spodbudila tudi rast delnic podjetja Novo Nordisk po zahtevnem letu, v katerem so delnice podjetja padle zaradi slabšega dobička. Podjetje se na trgu izdelkov za hujšanje sooča z močno konkurenco konkurenčnih proizvajalcev zdravil, kot je Eli Lilly. Delnice družbe Novo Nordisk so se po objavi o tableti za hujšanje zvišale za skoraj 10 %.

wegovy tableta

Obsežen phishing napad, oškodovanja od nekaj sto do nekaj tisoč evrov

SORODNI ČLANKI

Na poti cenejša zdravila proti debelosti: Ozempic 2026 ob patent

Proizvajalec zdravila Ozempic bo ukinil 9000 delovnih mest

Prodaja zdravila Ozempic sredi prestolnice: 150 evrov za škatlico

Preprodaja zdravila Ozempic: 'Danes sem založila za 10 punc, to je 1500 evrov'

  • Služba
  • Pravna pomoč za ceno malice
  • Nepremičnine
  • Nekdanji partner
  • Pridobite brezplačen nasvet
  • Zavarovanje pravne zaščite v prometu
  • Ali se vaša služba nikoli ne konča?
  • Družina
  • Mobing
KOMENTARJI15

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
RevenKapitalist
23. 12. 2025 10.04
Jaz mislim, da to nebi smeli prodajati v prosti prodaji ampak samo, ko doktor predpise. Nekatere bolj okrogle so zelo lusne ko shujsajo po naravni poti z hrano in treninigi pa to se potem tudi veliko bolj ceni saj vedo koliko truda je bilo potrebno vloziti. Ko bodo pa stranski ucinki in zloraba tabletk pa bo spet kriv kovid kot je levakom v navadi da preusmerjajo pozornosti od svojih blodenj. Pijejo drogirajo tabletke potem pa kovid kriv da mu srce neha biti.
Odgovori
-1
0 1
LT68
23. 12. 2025 09.53
HUjšanje deluje,ampak s tableti manjžri,pa vsaj malce sprehoda vsak dan,problem je samo v lenosti in to je vse,če že hujšaš pa treba jedilnik imeti za celo življenje,ne pa po hujšanju navalit ko maj.mun na banane.
Odgovori
0 0
ptuj.si
23. 12. 2025 09.36
To je dober deal in za trgovce in farmacijo... Torej trgovci bodo še vedno veliko hrane prodali, zaradi tega pa bodo tudi še naprej služili farmacevti....
Odgovori
+0
1 1
Chrome
23. 12. 2025 09.23
Zredi se tisti kateri se hoče. Itak je na koncu za vse kriva služba in pomankanje časa. Delaš 16 urne diete, se prehranjuješ vsaj malo zdravo in kdaj uporabiš noge namesto avtomobila pa 99% ne boš debel.
Odgovori
+4
4 0
dane30
23. 12. 2025 09.22
Najboljše zdravilo za hujšanje je zdrava prehrana in gibanje....
Odgovori
+6
6 0
T-I-T-O
23. 12. 2025 09.22
Naj mi jih bolnica napiše zastojn so me oni in njihovi zdravniki nedovoljeno zredili za 70 kg,z njihovimi zdravili in zdravniki zakon uničli če ne pa se tožimo.....
Odgovori
+1
2 1
T-I-T-O
23. 12. 2025 09.16
Samo ceno ste pozabili napisat,ker v slo ni ničesar pod 100€,,,,
Odgovori
+0
2 2
Rotter
23. 12. 2025 09.07
Koliko polivanja žolča zaradi enih tablet. Glejte, ne more vsak normalno shujšat, luštno je to govorit enemu 23-letniku, ki ima čas in energijo hodit v fitnes - tudi jaz sem hodil od sredine gimnazije pa do konca faksa. Potem pa pride resna kariera, otroci in če hočeš kaj resnega ustvarit v sodobnem svetu, lahko pozabiš na 40-urni delovnik. Zdaj pa ni več tako enostavno, ane? Meni v tridesetih še nekako uspeva, ker pač vsaj nekaj športa stisnemo v urnik z otroci, ni pa to niti približno dovolj. Kaj šele potem velja za kake 45-letne mame štirih otrok. Verjetno bolje, da s tableti shujšajo kot pa da jih bolezni zaradi debelosti doletijo.
Odgovori
-1
2 3
zajfa
23. 12. 2025 09.16
Bolezni zaradi debelosti, ta je sploh dobra. Tako kot tista oddaja z Oliverjem, ko je bil en debelinko, in dva suhca, pa so pogledali kje so čez 10 let. Debelinko še živi, suhca pa sta žal že pokojna. Nima to nobene zveze z zdravjem, razen če je res teža veliko preko normale, recimo 200 in več kg.
Odgovori
+0
1 1
jedupančpil
23. 12. 2025 08.59
mn žret pa ne a?
Odgovori
-1
2 3
EU Dig. Cenzura
23. 12. 2025 08.56
samo da farmacija sluzi. tukaj ni nic drugega. Treba je manj jest pa bodo ljudje bolj suhi
Odgovori
+3
5 2
StudyBitcoin
23. 12. 2025 08.42
🤡
Odgovori
-1
2 3
bb5a
23. 12. 2025 08.41
To smo rabl, še več polenovk bo med nami...
Odgovori
+3
3 0
bibaleze
Portal
Zakaj se otrok z mamo vede drugače kot z očetom?
Macaulay Culkin o svojih otrocih
Macaulay Culkin o svojih otrocih
Vaginalni izcedek v nosečnosti: kdaj je normalen in kdaj nevaren
Vaginalni izcedek v nosečnosti: kdaj je normalen in kdaj nevaren
Psiholog razkriva: Vsaka bolečina, strah ali sram, ki ga otrok doživi od starša, je nasilje
Psiholog razkriva: Vsaka bolečina, strah ali sram, ki ga otrok doživi od starša, je nasilje
zadovoljna
Portal
Razveselila sta se rojstva hčerke
Dnevni horoskop: Ovni bodo potrpežljivi, raki se umikajo vase
Dnevni horoskop: Ovni bodo potrpežljivi, raki se umikajo vase
3 znamenja, ki jih čakajo najlepši božični prazniki
3 znamenja, ki jih čakajo najlepši božični prazniki
Tudi to je del praznikov
Tudi to je del praznikov
vizita
Portal
Kaj se zgodi, če alkohol zamenjamo z vodo?
5 stvari, ki jih niste vedeli o kurkumi
5 stvari, ki jih niste vedeli o kurkumi
To uničuje vaše zdravje
To uničuje vaše zdravje
Zakaj je zimska rekreacija ključna za krepitev imunskega sistema?
Zakaj je zimska rekreacija ključna za krepitev imunskega sistema?
cekin
Portal
Sive ločitve: selitev v upokojenski raj odprla boleče rane
Evropa: Pregled desetih najcenejših držav za življenje
Evropa: Pregled desetih najcenejših držav za življenje
Kam z denarjem v 2026?
Kam z denarjem v 2026?
Tri stvari, ki jih lahko danes naredite za nižje račune za energijo
Tri stvari, ki jih lahko danes naredite za nižje račune za energijo
moskisvet
Portal
Kate Winslet po Titaniku: 'Bilo je grozljivo'
Kako preživeti decembrske praznike z manj stresa?
Kako preživeti decembrske praznike z manj stresa?
Neverjetno! To so v vesolju opazili drugič v zgodovini
Neverjetno! To so v vesolju opazili drugič v zgodovini
6 vrst sadja, ki bi jih morali jesti pogosteje
6 vrst sadja, ki bi jih morali jesti pogosteje
dominvrt
Portal
Zimske pasti pri PVC-oknih in kako jih odpraviti
Ste pozabili?
Ste pozabili?
Razgled, ki jemlje dih
Razgled, ki jemlje dih
Ste vedeli, da vaš pes sanja?
Ste vedeli, da vaš pes sanja?
okusno
Portal
Božične sladice v kozarcu: tri hitre ideje brez peke
Popolna hladna solata za božično ali novoletno zabavo
Popolna hladna solata za božično ali novoletno zabavo
Praznično kosilo iz enega pekača
Praznično kosilo iz enega pekača
Praznična sladica, ki navduši na prvi pogled
Praznična sladica, ki navduši na prvi pogled
voyo
Portal
Dedek gre na jug
Tudi to je božič
Tudi to je božič
Tačke na patrulji: Film
Tačke na patrulji: Film
Na lovu
Na lovu
24ur.com
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1425