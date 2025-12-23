Prelomno: zdravilo za hujšanje odslej v tabletah, ne le v injekcijah

Ameriška uprava za hrano in zdravila (FDA) je po navedbah farmacevtskega velikana Novo Nordisk odobrila zdravilo za hujšanje Wegovy v obliki tablet. To je prva tableta te vrste, ki jo je odobril regulator, kar pomeni novo obdobje za zdravila za hujšanje, poroča BBC.

Danski proizvajalec zdravila Wegovy, Novo Nordisk, je dejal, da je tableta za enkratno dnevno uporabo bolj priročna možnost za uživanje kot injekcije in da bo zagotovila enako izgubo teže kot injekcija. Pred tem je FDA odobrila zdravilo Wegovy posebej za hujšanje. Druga zdravila, kot je Ozempic, ki ima podobne učinke na hujšanje, so bila odobrena predvsem za zdravljenje sladkorne bolezni tipa 2.

Tableta Wegovy je med testiranji pokazala povprečno izgubo teže 16,6 %, so sporočili iz Novo Nordiska. Dodali so, da je tretjina od približno 1300 udeležencev v istem testiranju izgubila 20 % ali več teže.

Tableta naj bi bila v ZDA predstavljena v začetku januarja 2026. "Bolniki bodo imeli priročno tableto, ki jo bodo jemali enkrat na dan in jim bo pomagala izgubiti toliko teže kot originalna injekcija Wegovy," je dejal Mike Doustdar, glavni izvršni direktor podjetja.

Tableta Wegovy bi lahko spodbudila tudi rast delnic podjetja Novo Nordisk po zahtevnem letu, v katerem so delnice podjetja padle zaradi slabšega dobička. Podjetje se na trgu izdelkov za hujšanje sooča z močno konkurenco konkurenčnih proizvajalcev zdravil, kot je Eli Lilly. Delnice družbe Novo Nordisk so se po objavi o tableti za hujšanje zvišale za skoraj 10 %.