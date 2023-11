Nov preobrat: Sam Altman se vrača na OpenAI

Soustanovitelj OpenAI Sam Altman se bo vrnil na mesto izvršnega direktorja le nekaj dni po tem, ko ga je upravni odbor odpustil, so sporočili iz podjetja. Dogovor načeloma vključuje izbor novega upravnega odbora, je sporočilo tehnološko podjetje. Potem ko so Altmana v petek odpustili, so zaposleni v podjetju napisali odprto pismo, v katerem so zagrozili z odstopom, če ga ne vrnejo na delovno mesto, poroča BBC. Altman je v objavi na družbenih medijih že zapisal: "Veselim se vrnitve k OpenAI."