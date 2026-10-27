Prepogljivi iPhone: le nekaj dni po začetku prodaje že težave

Lastniki prvega Applovega prepogljivega telefona iPhone Duo poročajo o težavah z zaslonom že nekaj dni po prihodu naprave na trg. Na družbenih omrežjih so se konec tedna pojavile fotografije in posnetki, ki prikazujejo razpoke in črte na notranjem zaslonu telefona. Naprava je bila uradno predstavljena 23. oktobra, njena začetna cena pa znaša približno 2.300 evrov. Apple je v ponedeljek sporočil, da je seznanjen s težavo, ki vpliva na notranji zaslon pri majhnem številu naprav iPhone Duo, ter dodal, da bo prizadete naprave zamenjal. Ni pa pojasnil, kaj povzroča težavo, niti ni razkril, koliko naprav je bilo prizadetih, poroča Skynews.

Ko je telefon zaprt, je približno velik kot potni list. Po odprtju razkrije 19,3-centimetrski zaslon, največji doslej v katerem koli modelu iPhone. iPhone Duo uporabnikom omogoča tudi uporabo pisala Apple Pencil, ki je bila do zdaj rezervirana predvsem za uporabnike tabličnih računalnikov iPad.

Naprava omogoča razdelitev zaslona za sočasno uporabo dveh različnih aplikacij ali dveh oken iste spletne strani, kar je uporabno denimo pri primerjanju cen med spletnim nakupovanjem.

Na predstavitvenem dogodku je izvršni direktor Appla John Ternus dejal, da bo nova naprava na novo opredelila izkušnjo uporabe prepogljivega telefona.

Poročila o težavah prihajajo v posebej občutljivem obdobju za Apple, saj gre za prvi vstop podjetja na trg prepogljivih pametnih telefonov, kjer že več let tekmujejo proizvajalci, kot sta Samsung in Huawei. Za zdaj Apple poudarja, da težava zadeva le manjše število naprav in da bo uporabnikom zagotovil zamenjavo prizadetih telefonov.