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Znanost in tehnologija

Prepogljivi iPhone: le nekaj dni po začetku prodaje že težave

London , 27. 10. 2026 15.38 pred 1 uro 2 min branja 11

Avtor:
A.K.
Iphone duo

Le nekaj dni po začetku prodaje 2.300 evrov vrednega modela iPhone Duo kupci opozarjajo na črte in razpoke na zaslonu. Apple je sporočil, da težava vpliva le na manjše število naprav in da bodo prizadetim uporabnikom zagotovili zamenjavo.

Lastniki prvega Applovega prepogljivega telefona iPhone Duo poročajo o težavah z zaslonom že nekaj dni po prihodu naprave na trg. Na družbenih omrežjih so se konec tedna pojavile fotografije in posnetki, ki prikazujejo razpoke in črte na notranjem zaslonu telefona. Naprava je bila uradno predstavljena 23. oktobra, njena začetna cena pa znaša približno 2.300 evrov. Apple je v ponedeljek sporočil, da je seznanjen s težavo, ki vpliva na notranji zaslon pri majhnem številu naprav iPhone Duo, ter dodal, da bo prizadete naprave zamenjal. Ni pa pojasnil, kaj povzroča težavo, niti ni razkril, koliko naprav je bilo prizadetih, poroča Skynews.

Najdražji iPhone doslej

Ko je telefon zaprt, je približno velik kot potni list. Po odprtju razkrije 19,3-centimetrski zaslon, največji doslej v katerem koli modelu iPhone. iPhone Duo uporabnikom omogoča tudi uporabo pisala Apple Pencil, ki je bila do zdaj rezervirana predvsem za uporabnike tabličnih računalnikov iPad.

Naprava omogoča razdelitev zaslona za sočasno uporabo dveh različnih aplikacij ali dveh oken iste spletne strani, kar je uporabno denimo pri primerjanju cen med spletnim nakupovanjem.

Na predstavitvenem dogodku je izvršni direktor Appla John Ternus dejal, da bo nova naprava na novo opredelila izkušnjo uporabe prepogljivega telefona.

Poročila o težavah prihajajo v posebej občutljivem obdobju za Apple, saj gre za prvi vstop podjetja na trg prepogljivih pametnih telefonov, kjer že več let tekmujejo proizvajalci, kot sta Samsung in Huawei. Za zdaj Apple poudarja, da težava zadeva le manjše število naprav in da bo uporabnikom zagotovil zamenjavo prizadetih telefonov.

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KOMENTARJI11

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Cenb77
27. 10. 2026 17.18
Sem ga šel zadnjič iskat v London.. tko mal za hec... sva z Niko skup letela v poslovnem... baaba je res zafnana...
Odgovori
0 0
Fery Zaka
27. 10. 2026 17.16
Ekrani so itak od samsung-a, baje. Tako da jabuk pomaga konkurenci pri prodaji, ne da jo ovira.
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0 0
Misanthrope
27. 10. 2026 17.12
Jobs se obrača v grobu
Odgovori
-1
0 1
Samo.Jst
27. 10. 2026 17.03
2300€ za telefon…noro
Odgovori
+3
3 0
Mukec
27. 10. 2026 17.02
To po čisti logiki ima da crkne v najkasneje 6 mesecih.
Odgovori
+1
1 0
graf
27. 10. 2026 16.39
nisem pristaš prepogljivih telefonov , še enojni display je težko za mirkat da se kaj ne zgodi : imam S25 Ultra in ko sem ga imel en teden me je frend prosil da mu ga pokažem .. in mu je padel iz roke ! Kaj pravite na katero stran je padel ? Ja , imate prav : na display ! Hvala bogu sem že imel nameščen pancerglass steklo drugače bi šel ekran v maloro ...
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+2
2 0
Mukec
27. 10. 2026 17.01
A je še frend? Haha
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+0
1 1
2mt8
27. 10. 2026 16.33
Pa ne, no...
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+1
2 1
Xxdproxx
27. 10. 2026 16.18
mam japko. sam zakaj zavraga bi potreboval tako neroden telefon. isto s tistim samsungom. to je sam poteza za kupce, ki so”nekaj vec”…
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+6
7 1
Svarog
27. 10. 2026 16.03
Kar kul. Razmisljam o nakupu.
Odgovori
-6
1 7
Pinokio
27. 10. 2026 17.13
Ne razumem zakaj toliko minusov? Če mu je všeč, pa če kupi s svojim denarjem, zakaj pa ne. Sam ne dam več kot 300 EUR za mobija in ga ne menjam vsako leto, ampak ko ne bo več deloval. Drugi pa pač po svojih željah, saj nikogar ne prizadenejo s tem.
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0 0
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