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Znanost in tehnologija

Preveč je na kocki, da bi odločala sama: 'AI ni čarovnija in AI ni brezplačna'

Ljubljana, 08. 09. 2026 08.00 pred 57 minutami 10 min branja 4

Avtor:
Natalija Švab
Mike Harasimowicz

Mike Harasimowicz se z AI ukvarja od leta 1989 – dovolj dolgo, da je spremljal prehod od algoritmov, ki so za obdelavo podatkov potrebovali tedne, do sistemov, ki danes pomagajo sprejemati odločitve s hitrostjo, ki je človek sam ne zmore več dohajati. Vmes je 25 let služil v ameriških letalskih silah, delal z umetno inteligenco v JPMorgan Chase in ameriškem obrambnem sistemu, danes pa vodi inovacije na področju umetne inteligence pri Lockheed Martin, ki je eden največjih svetovnih obrambnih in tehnoloških koncernov, ki za ameriško vojsko in njene zaveznice razvija in proizvaja med drugim bojna letala, raketne in protiraketne sisteme, vesoljske tehnologije ter napredne obrambne sisteme. Z njim smo govorili o vprašanju, ki z vojno v Ukrajini in novo oboroževalno tekmo postaja ključno: koliko odločanja smo pripravljeni prepustiti strojem?

Harasimowicz vztraja, da mora odgovornost ostati pri človeku. Umetna inteligenca, ki bi na bojišču delovala brez omejitev in človeškega nadzora, je zanj "nepredstavljiva", saj mora biti na koncu mogoče pokazati na človeka in reči: to je bila vaša odgovornost. Toda opozarja tudi na paradoks: stroj je lahko v določenih okoliščinah celo objektivnejši od človeka. In nekateri problemi – od kibernetskih napadov do obrambe pred hipersoničnim orožjem – se dogajajo tako hitro, da jih človek brez pomoči AI preprosto ne more več obvladovati.

Z umetno inteligenco se ukvarjate že od leta 1989. Ali je po vašem mnenju že temeljito spremenila vojskovanje ali smo šele na začetku te transformacije?

Z umetno inteligenco delam od leta 1989, zato je bilo izjemno spremljati njen razvoj in vpliv na način, kako upravljamo podatke na praktično vseh področjih. Že pred desetletji smo imeli probleme, ki so preprosto presegali človeške zmožnosti. Pri določeni količini in hitrosti podatkov je bolj smiselno prepustiti stroju, da jih razvrsti, klasificira in uporabi za napovedovanje, človek pa njegove rezultate preverja.

AI lahko na tej podlagi napoveduje. To pa pomeni tudi, da se lahko moti.Zato moramo biti ljudje najboljša različica samih sebe. Moramo biti sposobni pogledati rezultat in reči: "To nima smisla." Moramo AI izzvati, jo usmerjati in učiti, predvsem pa nad njo ohraniti nadzor. Gre za orodje, ki se ga moramo zavedati.

Ta koncept je star. 

Kar se je spremenilo, je hitrost. In prav hitrost, s katero AI spreminja stvari, je verjetno največja sprememba zadnjih nekaj let.

AI se ni čudežno pojavila s ChatGPT novembra 2022. Na njej delamo že zelo dolgo, številne matematične enačbe, na katerih temelji, pa so obstajale že v petdesetih in šestdesetih letih. Nato smo dobili veliko več podatkov in dostop do bistveno cenejše računalniške moči. Zato imamo danes ta skoraj revolucionaren dostop do podatkov, sklepanja in novih spoznanj.

Toda vedno opozarjam na dvoje: AI ni čarovnija in AI ni brezplačna.

"AI se ni čudežno pojavila s ChatGPT novembra 2022. Na njej delamo že zelo dolgo, številne matematične enačbe, na katerih temelji, pa so obstajale že v petdesetih in šestdesetih letih. Nato smo dobili veliko več podatkov in dostop do bistveno cenejše računalniške moči. Zato imamo danes ta skoraj revolucionaren dostop do podatkov, sklepanja in novih spoznanj."
"AI se ni čudežno pojavila s ChatGPT novembra 2022. Na njej delamo že zelo dolgo, številne matematične enačbe, na katerih temelji, pa so obstajale že v petdesetih in šestdesetih letih. Nato smo dobili veliko več podatkov in dostop do bistveno cenejše računalniške moči. Zato imamo danes ta skoraj revolucionaren dostop do podatkov, sklepanja in novih spoznanj."
FOTO: Shutterstock

O kakšni ceni govoriva?

V osnovi govorimo o matematiki, statistiki, grafih znanja, vektorskih podatkovnih bazah in razumevanju odnosov med posameznimi elementi. AI lahko na tej podlagi napoveduje. To pa pomeni tudi, da se lahko moti.

Zato moramo biti ljudje najboljša različica samih sebe. Moramo biti sposobni pogledati rezultat in reči: "To nima smisla." Moramo AI izzvati, jo usmerjati in učiti, predvsem pa nad njo ohraniti nadzor. Gre za orodje, ki se ga moramo zavedati.

AI ima poleg tega vedno svojo ceno. Vprašanje je, kje to ceno plačate – pri obvladovanju tveganja, pri človeškem nadzoru ali nekje drugje. Preden del svojega delovanja prepustite AI, se morate tega stroška zavedati.

Leta 1989, ko ste zajadrali v AI, je bilo vse skupaj še precej v povojih ... Kako je iz prve vrste spremljati nekaj toliko časa in nato videti, da dejansko postaja resničnost?

Takrat sem delal na obdelavi naravnega jezika – kako uporabiti algoritem, da iz dolgega besedila izlušči vrednost. Že takrat je bilo zabavno in vznemirljivo videti, da deluje.

Omejevala nas je predvsem razpoložljiva računalniška moč. Računalnik je morda potreboval več tednov, da je nekaj obdelal, toda na koncu si lahko rekel: iz podatkov sem dobil nekaj koristnega, kar je bilo prej skrito.

Vedel sem, da gre za stvar, ki bo nekoč velika.

V vojski sem želel ostati na področju raziskovanja AI, vendar so želeli, da počnem tudi druge stvari. Tako sem se v 25 letih ukvarjal z inženirstvom, načrtovanjem misij, razvojem politik in predvsem poveljevanjem.

Ko sem se leta 2015 upokojil iz ameriških letalskih sil, sem odšel v finance in ponovno pristal neposredno v AI. Pri JPMorgan Chase smo jo uporabljali za preprečevanje goljufij in pranja denarja, odkrivanje notranjih groženj, analitiko nepremičnin in bančništva ter analizo preferenc strank.

Nato me je nazaj poklicala vlada in delal sem za Joint AI Center, zatem pa je Lockheed Martin želel pospešiti svoj program umetne inteligence in prišel sem sem. Zanimivo je bilo opazovati, kako se je podoben model razvoja AI oblikoval na treh povsem različnih področjih.

'Ne smemo dovoliti, da bi človek verjel samo AI'

Rekli ste nekaj zanimivega: ob AI moramo biti najboljša različica sebe. Toda človeštvo ni ravno znano po tem, da vedno pozna svoje meje in ravna moralno. Kako to zagotoviti?

V vojski so me naučili discipline. Procesi morajo biti ponovljivi, naše delo pa je predmet ocenjevanja, preverjanja in včasih tudi neuspeha.

Če nekdo presojo ves čas prepušča AI, temu pravimo "automation bias", avtomatizacijska pristranskost. Človeka AI tako prevzame, da ji preprosto verjame. Tega ne smemo dovoliti.Takšnega človeka moramo umakniti in mu pojasniti, zakaj mora biti agresivnejši pri usmerjanju, informiranju in popravljanju AI. Ker je on odgovoren.

Če ste bojni pilot, opravljate preverjanja. Če ste pripadnik oboroženih sil, vas ocenjujejo na vajah. Preverja se, ali ste fizično in psihično sposobni sprejemati dobre odločitve. Obstajajo zakoni, pravila oboroženih spopadov, Ženevske konvencije. O tem smo usposobljeni, preverjani in od nas se pričakuje, da ta pravila spoštujemo.

Ko se odločimo uporabiti AI za določeno nalogo, zato obstaja pričakovanje, da jo bomo uporabili odgovorno.

Podoben pristop smo uporabili pri kibernetski varnosti. Ko je programer postal del vojaškega delovanja, smo tudi zanj uvedli preverjanje pripravljenosti. Če preverjanja ne opravi, ga umaknemo, ponovno usposobimo ali premestimo.

Enako velja pri AI. Postavljamo varovalke in meje ter preverjamo, ali AI ostaja znotraj parametrov, za katere je bila zasnovana. Toda znotraj svojih parametrov mora delovati tudi človek.

Če nekdo presojo ves čas prepušča AI, temu pravimo "automation bias", avtomatizacijska pristranskost. Človeka AI tako prevzame, da ji preprosto verjame. Tega ne smemo dovoliti.

Takšnega človeka moramo umakniti in mu pojasniti, zakaj mora biti agresivnejši pri usmerjanju, informiranju in popravljanju AI. Ker je on odgovoren.

Usposabljati moramo oba dela nove ekipe človek-stroj.

"Usposabljati moramo oba dela nove ekipe človek-stroj."
"Usposabljati moramo oba dela nove ekipe človek-stroj."
FOTO: 24ur.com

Toda razvoj je izjemno hiter. ZDA, Kitajska, Rusija – vsi tekmujejo. Ali je ob takšni tekmi sploh še dovolj časa za vsa ta preverjanja?

Imel sem priložnost voditi skupino 80 inženirjev umetne inteligence. Razvijali so jo hitro, toda sistemi so morali skozi različne ravni preverjanja.

Pri določenih sistemih obstajajo standardi FAA in preverjanja plovnosti. Ameriška mornarica je imela 16 različnih organizacijskih preverjanj, preden je bila naša AI odobrena.

Takšna stopnja preverjanja je del kulture Lockheed Martina. Odgovorna uporaba tehnologije velja tudi za AI.

Ko uporabljamo modele, razvite zunaj Lockheed Martina, smo zato vzpostavili nadzorni načrt. Vemo, kaj potrebuje naših približno 75.000 inženirjev, in jim lahko omogočimo dostop do preverjenih različic teh modelov, nad katerimi je mogoče izvajati nadzor.

Vemo, kdo jih uporablja, koliko jih uporablja in za kaj jih uporablja. Dostop ni neomejen in ni nenadzorovan. Merimo ga in beležimo.

Ukrajina: vsaka vojna pospeši tehnologijo

Vojna v Ukrajini je postala tudi prostor izjemno hitrega razvoja dronov, umetne inteligence in novih načinov vojskovanja. Je zaradi te vojne razvoj obrambne industrije hitrejši, kot bi bil sicer?

Mislim, da je vsaka vojna, ki jo je človeštvo bojevalo, pospešila razvoj tehnologije, ker vsaka stran išče prednost pred drugo.

Zato sedanja vojna v tem smislu ni drugačna. Spreminja se tehnologija, ki je v določenem trenutku na voljo. To smo videli pri GPS, letalskih sistemih in dronih. Drone smo začeli intenzivneje razvijati že v času razpada Jugoslavije, ko je postalo pomembno vprašanje, kako nadzorovati velika območja.

Vsak konflikt prinese obdobje, ko se del birokracije zmanjša in postane bistveno vprašanje: kaj potrebujemo na bojišču, da našim silam zagotovimo prednost?

Tokrat se je to zgodilo ravno v trenutku vzpona umetne inteligence, zato ljudje ponovno razmišljajo, kako bo vojskovanje sploh videti.

Vas je pri uporabi AI v Ukrajini kaj posebej presenetilo?

Ne bi rekel, da me je kaj presenetilo. Zame je pomembnejše vprašanje, kako to, kar vidimo, pravilno umestimo v kontekst.

Vračam se k disciplini in vodenju ter mejam, ki jih postavljajo pravila oboroženih spopadov. Kaj lahko naredimo? Kaj bi morali narediti?

Pogovarjal sem se tudi o vzpostavitvi nekakšne akademije oziroma preizkusnega okolja za etiko, kjer bi lahko koncepte, ki smo jih videli na terenu, dejansko preizkusili. Kako jih razširiti in uporabljati odgovorno?

Vedno se učimo. Pomembno je predvsem, da tega, kar vidimo, ne pretiravamo, ampak pravilno umestimo v zgodovinski trenutek.

"Vsak konflikt prinese obdobje, ko se del birokracije zmanjša in postane bistveno vprašanje: kaj potrebujemo na bojišču, da našim silam zagotovimo prednost?"
"Vsak konflikt prinese obdobje, ko se del birokracije zmanjša in postane bistveno vprašanje: kaj potrebujemo na bojišču, da našim silam zagotovimo prednost?"
FOTO: AP

'Neomejena AI je zame nepredstavljiva'

Za zdaj govorimo predvsem o AI, ki človeku pomaga pri odločanju. Bi si lahko predstavljali umetno inteligenco, ki bi na bojišču delovala sama, brez človeškega poseganja?

Kot nekdo, ki je približno 15 od 25 let v vojski preživel na poveljniških položajih, sem zelo dobro spoznal pomen odgovornosti.Poveljnik dobi nalogo in zmogljivosti, s katerimi jo mora izvesti. Uporabi jih tako, da doseže najboljši možni rezultat, toda za svoje odločitve tudi odgovarja.Zelo pomembno je, da lahko na koncu pokažete na nekoga in rečete: to je bila vaša odgovornost in zanjo odgovarjate.

Kot nekdo, ki je približno 15 od 25 let v vojski preživel na poveljniških položajih, sem zelo dobro spoznal pomen odgovornosti.

Poveljnik dobi nalogo in zmogljivosti, s katerimi jo mora izvesti. Uporabi jih tako, da doseže najboljši možni rezultat, toda za svoje odločitve tudi odgovarja.

Zelo pomembno je, da lahko na koncu pokažete na nekoga in rečete: to je bila vaša odgovornost in zanjo odgovarjate.

Dopustiti umetni inteligenci, da deluje brez omejitev, je zame nepredstavljivo. Preprosto preveč je na kocki.

Toda dodal bi nekaj drugega. AI je lahko včasih bolj razločevalna oziroma objektivna kot človek. Tudi DARPA to preučuje.

Ljudje imamo pristranskost pripadnosti. Predstavljajte si bojišče, na katerem imate ranjenega sovražnika in ranjenega pripadnika lastnih sil. Po pravilih oboroženih spopadov morate oba triažirati in najprej pomagati tistemu, ki pomoč najbolj potrebuje.

Človek lahko pomisli: najprej bom poskrbel za svojega prijatelja. AI tega ne bo naredila. Če smo jo tako zasnovali, bo oba obravnavala enako. Včasih lahko torej AI prinese raven objektivnosti, na katero ljudje sami morda še nismo pripravljeni.

Zato menim, da moramo nadaljevati z modelom, v katerem je človek del odločitvenega procesa.

'Umetne inteligence brez pristranskosti ne morete imeti'

Toda v AI lahko vgradimo tudi lastne predsodke in pristranskosti ...

Rekel bom nekaj, kar bo zvenelo zelo provokativno: umetne inteligence brez pristranskosti ne morete imeti.

Pristranskost ustvarja vzorce, vzorci ustvarjajo spoznanja. V težave vas spravi nenamerna pristranskost.

Zato morate biti zelo premišljeni glede podatkovnih zbirk, na katerih sistem učite.

Imel sem projekte, pri katerih nisem imel pravih podatkov, da bi delo opravil ustrezno. Zato smo porabili denar, ustvarili okolje, zbrali podatke, jih pravilno označili in model učili na dovolj širokem naboru, da smo dobili čim bolj odporen sistem.

Za to smo plačali.

Spet se vračava k temu, da AI ni brezplačna. Če imam vrzeli v podatkih, jih moram kot odgovoren inženir zapolniti.

Odgovornost obstaja na ravni razvijalca in na ravni poveljnika oziroma operativnega uporabnika. Ljudje moramo odgovarjati za to, kako je sistem izdelan, kako je zasnovan in kako deluje.

Bo svet potreboval sporazum o vojaški AI?

Toda kako ohraniti človeka v procesu, če se neka druga država odloči, da ga ne potrebuje? Potrebujemo mednarodni sporazum o umetni inteligenci, nekaj podobnega dogovorom o jedrskem orožju?

Na koncu potrebujemo skupno razumevanje tega, kaj je humano in kaj je pravilno.

Kot mednarodna skupnost smo že pokazali, da se lahko pri določenih vprašanjih dogovorimo. Omenili ste jedrsko orožje. Drug primer je kloniranje ljudi.

Mislim, da bo prišel trenutek, ko bomo morali priznati, da brez takšne ravni sodelovanja ne moremo več naprej.

Sodeloval sem pri mednarodnih organizacijah za standardizacijo. IEEE in druge organizacije že razvijajo mednarodne standarde, ki zagotavljajo določene smernice.

Ali bodo dozoreli dovolj hitro oziroma v koraku z razvojem AI, pa bo pokazal čas.

Pri civilni umetni inteligenci že vidimo, da razvoj prehiteva regulatorje. Se lahko enako zgodi pri vojaški?

Kot mednarodna skupnost smo že pokazali, da se lahko pri določenih vprašanjih dogovorimo. Omenili ste jedrsko orožje. Drug primer je kloniranje ljudi.Mislim, da bo prišel trenutek, ko bomo morali priznati, da brez takšne ravni sodelovanja ne moremo več naprej.

Politika je vedno nekoliko zadaj in mora dohitevati tehnologijo. Po drugi strani to tehnologiji omogoči, da dozori.

Temu namenjamo veliko pozornosti. Pravniki delajo nadure. Mislim, da je naša pravna ekipa med najbolj obremenjenimi in od nje se ogromno pričakuje.

Toda prav oni v proces prinašajo potrebno skrb nost in preverjanje. In to ima svojo ceno. AI ni brezplačna. Potrebujete čas, da stvari premislite in jih že prvič naredite pravilno.

'Množični nadzor ljudi nima mesta v civilnem življenju'

Kje so za vas rdeče črte, ki jih AI nikoli ne bi smela prestopiti?

Ena od stvari, ki jih danes vidimo po svetu, je množični nadzor ljudi. Če se nadzor uporablja, mora biti premišljen in mora obstajati razlog zanj.

Splošen, množični nadzor ljudi po mojem nima mesta v civilnem življenju.

Obstajajo države, ki uporabljajo sisteme za preverjanje in spremljanje praktično vseh. Menim, da nam to jemlje svobodo gibanja in svobodo, da se kot ljudje izražamo. Takšna uporaba v civilnem življenju nima mesta.

Kaj pa na bojišču? Obstaja tudi tam meja, ki je AI ne bi smela prestopiti?

To bo odvisno od potreb posamezne misije in pokazal bo čas. Bojišče postaja tako kompleksno, da se moramo zelo previdno zavedati, kaj potrebujemo.

Kako se branite pred hipersoničnim orožjem? Kako izvajate kibernetsko obrambo, kjer se stvari dogajajo s svetlobno hitrostjo?

Nekatere stvari se danes dogajajo tako hitro in v takšnem obsegu, da potrebujem AI, da lahko sploh deluje in mi pomaga pri obrambi.

"Sodeloval sem pri mednarodnih organizacijah za standardizacijo. IEEE in druge organizacije že razvijajo mednarodne standarde, ki zagotavljajo določene smernice. Ali bodo dozoreli dovolj hitro oziroma v koraku z razvojem AI, pa bo pokazal čas."
"Sodeloval sem pri mednarodnih organizacijah za standardizacijo. IEEE in druge organizacije že razvijajo mednarodne standarde, ki zagotavljajo določene smernice. Ali bodo dozoreli dovolj hitro oziroma v koraku z razvojem AI, pa bo pokazal čas."
FOTO: Shutterstock

Kdo vodi tekmo: ZDA, Kitajska ali Rusija? Kje je Evropa?

Kdo trenutno vodi pri uporabi umetne inteligence v vojskovanju? ZDA, Kitajska, Rusija?

Mislim, da vsi eksperimentiramo in vsi poskušamo to narediti na najboljši način, kot znamo.

In kje je pri tem Evropa? Zaostaja?

Navdušen sem nad nekaterimi vašimi raziskovalci. Kot sem omenil, so me denimo zelo navdušile slovenske rešitve na področju pametnih mest in analitike digitalnih dvojčkov. Slovenija je na tem področju nekatere stvari naredila zelo dobro.

Imel sem dovolj pogovorov, da lahko rečem, da želja obstaja. Vprašanje pa so proračuni in razpoložljivost sredstev za raziskave.

Če bo Evropa sposobna združiti svoje vire in se temu dolgoročno zavezati, so možnosti vsekakor vznemirljive.

Tudi količina inovacij, ki nastajajo v Sloveniji, je vznemirljiva. Slovenske raziskovalce sem pripeljal v ZDA, da so sodelovali v mojih strokovnih panelih. Navdušen sem nad tem, kaj je mogoče narediti.

Toda tempo bosta določala politična volja in denar davkoplačevalcev.

Politična volja pa je verjetno eden od izrazitejših evropskih problemov?

Gre za zavezo, ki jo je treba ohraniti in zanjo zagotavljati sredstva. Menim, da Evropa potrebuje spodbudo vlad, če želi resno vstopiti v igro umetne inteligence.

Omenili ste Slovenijo. Kje vidite naše prednosti in slabosti?

Navdušen sem nad nekaterimi vašimi raziskovalci. Kot sem omenil, so me denimo zelo navdušile slovenske rešitve na področju pametnih mest in analitike digitalnih dvojčkov. Slovenija je na tem področju nekatere stvari naredila zelo dobro.

Ali ima obrambna industrija interes, da nas je strah?

Obramba, odvračanje, vse to postajajo nove "ključne besede" ... Ali imajo podjetja, kakršno je Lockheed Martin, interes, da se ljudje počutijo, da je svet zelo nevaren – ker potem potrebujemo več orožja, več obrambnih sistemov in več umetne inteligence?

Tu pridemo do vprašanja nacionalne obrambe in nacionalne varnosti ter tega, kaj sploh pomenita.

Če pogledate evropske države, obstaja vprašanje, kako zavarovati lastne meje in kako to učinkovito narediti.

Na to gledam z zelo realističnega vidika nacionalne varnosti: država mora biti sposobna braniti samo sebe. Verodostojna obramba mora biti dokazana in jasno komunicirana, kot smo videli pri jedrskem odvračanju. Obstaja točka, ko morate pokazati, da za svojimi besedami dejansko stojite.

Zato tega ne vidim kot ustvarjanje strahu. Gre za ustvarjanje pogojev za blaginjo skozi varnost.

Poleg tega je umetna inteligenca veliko večja od obrambe. Spreminja način, kako ljudje komuniciramo in delujemo drug z drugim. Neodgovorno bi bilo, če je ne bi sprejeli.

Kot sem že omenil, obstajajo izzivi, ki preprosto presegajo človeške zmožnosti. AI je inženirska disciplina, ki nam pomaga sprejemati takšne odločitve.

'Nočem, da bi bila AI edini vir resnice'

Tudi v ZDA medtem slišimo pozive k strožjemu nadzoru, nekateri opozarjajo, da bi morali določene raziskave celo ustaviti.

Nočem, da bi se katerakoli od naših strank v ameriški vladi znašla v položaju, ko bi bila ujeta in bi bila umetna inteligenca njen edini vir resnice.

Upravljanje je zelo velik del mojega področja. Ves čas se ukvarjamo z vzpostavljanjem pravih varovalk, mehanizmov za varno odpoved in celo ročnih načinov delovanja, da se je mogoče vrniti nazaj.

Nočem, da bi se katerakoli od naših strank znašla v položaju, ko bi bila ujeta in bi bila umetna inteligenca njen edini vir resnice.

Na voljo mora imeti različne možnosti. Nikoli nočem ustvariti položaja, iz katerega nekdo nima izhoda.

Zato je upravljanje temeljni del našega pristopa.

Torej mora obstajati gumb za izklop?

To je težko definirati.

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
nutrio
08. 09. 2026 09.09
Ta članek je popoln BS.
Odgovori
+1
1 0
MarkoE
08. 09. 2026 09.07
AI nima nobene odgovornosti. Odgvornost nosijo ljudje. AI se lahko zmoti, to je dejstvo, toda tudi ljudje se lahko zmotijo. Vendar ljudje nosijo odgovornost. Ali lahko z AI zmanjšamo človeška tveganja? Pa če se pri tem AI zmoti, pa smo spet tam.....
Odgovori
0 0
KaiC
08. 09. 2026 08.50
Nevtralno gledano bi AI vsekakor lahko odločal sam... ampak to ni dobro za NAS, saj bi ta odločal racionalno in nevtralno, ne pa subjektivno kot odločamo pogosto mi. Skratka, ljudje bi ga prej ali slej nasrkali, saj bi nas AI prepoznal kot škodljivce (seveda bomo mi to dojeli kot da je AI pokvarjen... namesto, da bi se raje sami zamislili kaj počnemo). Edini način, da bi to preprečili, pa je da AI-ju postavimo različne filtre in različne parametre - kar pa je prav tako grozno, ker vsak človek ima svoj moralni kompas, svoje prioritete, svoje želje, (primer moralne vrednote vzhoda in zahoda so si pogosto čisto nasprotne in vsaka stran je prepričana, da je njihova verzija moralnosti boljša) ... Skratka, ko človek posega v samo razmišljanje (in omejitve) AI-ja, s tem okužuje s človeškim omejenim razmišljanjem nekaj kar je tega že prehitelo, ne zato da bi ta "deloval korektno za človeštvo", ampak zato, da bi ta deloval tako kot hoče ena skupina ljudi - in lahko ste prepričani, da tej skupini ljudi se fučka za nas navadne smrtnike.
Odgovori
+2
2 0
MarkoE
08. 09. 2026 09.08
Filtri pa so ponovno never anding story :-)
Odgovori
0 0
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September prinaša sezonske okužbe: katere bolezni so najpogostejše in kako se zaščititi
September prinaša sezonske okužbe: katere bolezni so najpogostejše in kako se zaščititi
Ateroskleroza ali arterioskleroza? To je ključna razlika, ki jo morate poznati
Ateroskleroza ali arterioskleroza? To je ključna razlika, ki jo morate poznati
Kašelj in vneto grlo: naravni načini, ki lahko pomagajo ublažiti težave
Kašelj in vneto grlo: naravni načini, ki lahko pomagajo ublažiti težave
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Prejemnikom socialne pomoči bi lahko 'zaklenili' del porabe. Razlog deli javnost
Razpisanih devet štipendij organov javne uprave za dijake
Razpisanih devet štipendij organov javne uprave za dijake
Oboževalci ostali brez besed: Beyoncé za ta izdelek zahteva 815 evrov
Oboževalci ostali brez besed: Beyoncé za ta izdelek zahteva 815 evrov
Ločitev, o kateri govori poslovni svet: v igri so milijarde, zaščite pa ni
Ločitev, o kateri govori poslovni svet: v igri so milijarde, zaščite pa ni
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Rekli so ji, da se vrata ne odpirajo. Nato je odkrila, kaj se skriva za njimi
Umetne ali naravne? Prsi priljubljene vplivnice sprožile ugibanja
Umetne ali naravne? Prsi priljubljene vplivnice sprožile ugibanja
Če pogoltneš žvečilni gumi, ostane v telesu 7 let?
Če pogoltneš žvečilni gumi, ostane v telesu 7 let?
Jasno sporočilo palače: Kakšna je dejanska vloga Harryja in Meghan?
Jasno sporočilo palače: Kakšna je dejanska vloga Harryja in Meghan?
dominvrt
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5 sobnih rastlin, ki bodo vaš dom ovile v jesenske barve
Poletje se poslavlja, vrtno pohištvo pa potrebuje nekaj pozornosti
Poletje se poslavlja, vrtno pohištvo pa potrebuje nekaj pozornosti
Bi radi osvežili dom? Začnite pri teh petih stvareh
Bi radi osvežili dom? Začnite pri teh petih stvareh
Če vaš sušilni stroj kaže te znake, ukrepajte takoj
Če vaš sušilni stroj kaže te znake, ukrepajte takoj
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Popolna omaka za čufte, ki vas bo popeljala v otroštvo
Hrustljavi piščanec in pekoče perutničke, ki bodo izginile v trenutku
Hrustljavi piščanec in pekoče perutničke, ki bodo izginile v trenutku
Ali špinačo res perete pravilno? Napaka, ki jo naredi veliko ljudi
Ali špinačo res perete pravilno? Napaka, ki jo naredi veliko ljudi
MasterChef izziv je razkril: pri piščancu ta napaka lahko pokvari vse
MasterChef izziv je razkril: pri piščancu ta napaka lahko pokvari vse
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Zmenek za starše
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