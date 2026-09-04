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Znanost in tehnologija

Pri Sesljanu posneli letečo ribo

Sesljan , 04. 09. 2026 07.40 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
A.K. STA
Leteča riba

Pri Sesljanu so opazili in posneli izjemen primerek mediteranske poletuše. Strokovnjaki iz rezervata Miramare pojasnjujejo, da ribo najverjetneje privabi umetna svetloba, razviti plavuti pa ji omogočata jadranje nad vodno gladino.

V nedeljo zvečer je pri Sesljanu Vanessa Loredan opazila in posnela letečo ribo vrste mediteranska poletuša. Na posnetkih so jasno vidna velika odprta krila leteče ribe in njeno značilno plavanje tik pod gladino. Verjetno so primerek v bližino pomola društva Sistiana 89 privabile luči čolnov. Te vrste namreč kažejo težnjo, da se usmerjajo proti viru svetlobe, so sporočili iz rezervata Miramare.

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Njene plavuti so tako razvite, da spominjajo na prava krila, v tem pa se skriva tudi njena izjemna evolucijska prilagoditev: ko se te ribe, ki običajno živijo blizu gladine, počutijo ogrožene (predvsem zaradi plenilcev, ki jih napadajo od spodaj), lahko skočijo visoko iz vode in nato jadrajo na razdalje več deset metrov, pojasnjujejo strokovnjaki rezervata Miramare.

Govorimo o letečih ribah, kar je skupno ime za več vrst iz družine Exocoetidae. Zelo so razširjene v tropskih morjih, nekatere vrste pa živijo tudi v toplejših predelih Sredozemskega morja. V severnem Jadranu sta bili opaženi dve vrsti: Hirundichthys rondeletii in Cheilopogon heterurus, čeprav prisotnosti drugih vrst ni mogoče izključiti.

leteča riba Sesljan poletuša Morski rezervat Miramare Jadran

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