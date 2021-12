Pri Trstu odkrili ostanke vsaj sedmih dinozavrov, najbolj navdušuje Bruno

Paleontologi so na najdišču Ribiško naselje v bližini Trsta odkrili ostanke sedmih do enajstih dinozavrov, med katerimi je eden skoraj v celoti ohranjen. Poimenovali so ga Bruno.

Tako kot ostali pri Trstu odkriti dinozavri, je Bruno rastlinojedec iz rodu Tethyshadros insularis, ki je na območju živel pred 80 milijoni leti. S svojimi petimi metri je največji dinozaver, odkrit na ozemlju Italije.

Sicer so prvi primerek vrste pri naših zahodnih sosedih našli že pred 30 leti na istem najdišču. Poimenovali so ga Antonio. Njegove ostanke so zdaj primerjali z novoodkritimi ostanki in ugotovili, da gre v primeru Antonia za mlad osebek in ne za pritlikavo vrsto, kot so verjeli do zdaj.

Mednarodna raziskovalna skupina, ki jo je vodil Federico Fanti z Univerze v Bologni, je svoje ugotovitve objavila v reviji Scientific Reports.