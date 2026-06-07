Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Znanost in tehnologija

Pri zmernih pivcih kave manj primerov demence

New York, 07. 06. 2026 09.31 pred 1 uro 3 min branja 5

Avtor:
N.Š.
Kavno zrnje in mlinček

Bi lahko bila jutranja skodelica kave več kot le ritual za boljši začetek dneva? Nova obsežna raziskava raziskovalcev s Harvarda kaže, da je redno pitje kave in čaja povezano z nekoliko manjšim tveganjem za razvoj demence. Toda strokovnjaki opozarjajo, da rezultatov ne gre razumeti kot dokaz, da kava preprečuje bolezen.

Raziskava, objavljena v ugledni medicinski reviji JAMA, je analizirala podatke več kot 130.000 ljudi in spremljala njihove navade ter zdravstveno stanje skozi daljše časovno obdobje. Ugotovitve kažejo, da so imeli ljudje, ki so redno pili kavo ali čaj s kofeinom, nekoliko manjše tveganje za razvoj demence kot tisti, ki teh napitkov niso uživali oziroma so jih uživali redko.

Najizrazitejša povezava se je pokazala pri ljudeh, ki so dnevno popili približno dve do tri skodelice kave ali eno do dve skodelici čaja. V teh skupinah je bilo tveganje za razvoj demence v povprečju od 15 do 20 odstotkov nižje kot pri ljudeh, ki kave ali čaja skoraj niso pili.

Zanimivo je, da raziskovalci podobne povezave niso opazili pri brezkofeinski kavi. To bi lahko nakazovalo, da ima kofein določeno vlogo pri zaščiti možganov, vendar raziskava tega ne more potrditi.

Gre sicer za opazovalno študijo, kar pomeni, da so raziskovalci spremljali vedenje ljudi in iskali povezave med njihovimi navadami ter zdravstvenimi izidi. Takšne raziskave lahko pokažejo, da se dve stvari pojavljata skupaj, ne morejo pa dokazati, da ena povzroča drugo.

Z drugimi besedami: dejstvo, da ljubitelji kave redkeje zbolijo za demenco, še ne pomeni, da jih pred boleznijo ščiti prav kava.

Možno je, da imajo ljudje, ki redno pijejo kavo ali čaj, tudi druge skupne značilnosti. Morda so telesno bolj aktivni, imajo bolj urejen življenjski slog, boljšo socialno mrežo ali višjo stopnjo izobrazbe – vse to pa lahko vpliva na zdravje možganov.

Dodatno težavo predstavlja način zbiranja podatkov. Večina tovrstnih raziskav temelji na vprašalnikih, v katerih ljudje sami poročajo, kaj jedo in pijejo. Takšni podatki so pogosto nenatančni, saj se ljudje težko spomnijo vseh prehranskih navad ali pa jih ocenjujejo drugače, kot so v resnici.

Raziskovalci sicer skušajo te pomanjkljivosti upoštevati s statističnimi metodami, vendar vseh vplivov ni mogoče popolnoma izločiti.

Poleg tega so življenjski slog, kakovost spanja, stopnja stresa, telesna dejavnost in družabno življenje med seboj tesno povezani. Te dejavnike je zelo težko popolnoma ločiti in ugotoviti, kateri dejansko vpliva na tveganje za demenco.

Kava
Kava
FOTO: POP TV

Kaj kažejo druge raziskave?

Nova raziskava sicer ni osamljen primer. Že več let različne študije ugotavljajo, da je zmerno pitje kave povezano z ugodnejšimi zdravstvenimi kazalniki. Raziskovalci so v preteklosti poročali o povezavah z nižjim tveganjem za bolezni srca in ožilja, sladkorno bolezen tipa 2 ter nekoliko nižjo splošno smrtnost.

Podobni rezultati se občasno pojavljajo tudi pri raziskavah zdravja možganov. Vendar znanstveniki opozarjajo, da so tudi te ugotovitve večinoma povezave in ne neposredni dokazi o zaščitnem učinku.

Nova študija tako ne pomeni, da bi morali ljudje začeti piti kavo izključno zaradi preprečevanja demence. Po drugi strani pa rezultati predstavljajo dodatno potrditev ugotovitev, da zmerno uživanje kave za večino zdravih odraslih ni škodljivo. Strokovnjaki običajno kot varno količino navajajo približno tri do štiri skodelice kave dnevno, seveda ob upoštevanju individualne občutljivosti na kofein.

Čeprav raziskava odpira zanimiva vprašanja o vplivu kofeina na možgane, znanstveniki poudarjajo, da najpomembnejši dejavniki za dolgoročno zdravje ostajajo precej bolj preprosti. Mednje sodijo redna telesna dejavnost, kakovosten spanec, uravnotežena prehrana, obvladovanje stresa, socialna vključenost in aktivno miselno življenje.

kava kofein demenca

AI bi beležil vsak klik, upor zaposlenih: zdaj bodo pol ure brez nadzora

24ur.com Vpliv kave: več gibanja, manj spanja, večje tveganje za motnjo srčnega ritma?
Vizita.si Tega o kavi gotovo niste vedeli
24ur.com Nova raziskava: zmerno pitje kave lahko podaljša življenje
Vizita.si Nevarna kombinacija zdravil in kave, ki jo večina ljudi spregleda
Vizita.si Kava in zdravje: 5 znanstveno dokazanih koristi za vaše telo
Zadovoljna.si Pazite, kava lahko vpliva na učinkovitost vaših zdravil!
Vizita.si Zakaj ima kava odvajalni učinek?
Priporoča
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia2
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia3
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia4
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia5
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia6
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia7
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia8
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia9
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia10
KOMENTARJI5

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
brabusednet
07. 06. 2026 10.47
Dajte no spet neke laži širite.Poznam nasprotne primere,ki so dnevno 5-10 kav popile pa so dementne in to hudo.
Odgovori
0 0
Watcherman
07. 06. 2026 10.45
Točno sem vedel,da bodo nekatere domišljave brihte zanikali to raziskavo o kavi čeprav je res phahaha.Lp
Odgovori
0 0
Rophton
07. 06. 2026 10.40
ja pa kaj še
Odgovori
+1
2 1
Želko Kacin
07. 06. 2026 10.37
ma kdo dela te vaše raziskave
Odgovori
+2
2 0
motorist_mb
07. 06. 2026 09.57
Kava pa dva capucc na dan brez demence 🤣
Odgovori
+3
3 0
bibaleze
Portal
Igralko zapustil v 7. mesecu nosečnosti, srce ji je počilo na tisoče koščkov
Kaj je na dinozavrih, da jih otroci preprosto obožujejo?
Kaj je na dinozavrih, da jih otroci preprosto obožujejo?
Očka Tilen: 'Prepričan sem, da me nihče več ne bi spravil v porodno sobo'
Očka Tilen: 'Prepričan sem, da me nihče več ne bi spravil v porodno sobo'
Zvezdnica verjela mitu in zanosila hitreje, kot je pričakovala
Zvezdnica verjela mitu in zanosila hitreje, kot je pričakovala
zadovoljna
Portal
Bujen dekolte in namigovanja o novi romanci
Tedenski horoskop: Čustva rakov so intenzivna, device bodo uspešne
Tedenski horoskop: Čustva rakov so intenzivna, device bodo uspešne
Dnevni horoskop: Ovni so polni zagona, energija dvojčkov bo nalezljiva
Dnevni horoskop: Ovni so polni zagona, energija dvojčkov bo nalezljiva
Najlepši sprehod nad Tržaškim zalivom, ki ga morate doživeti
Najlepši sprehod nad Tržaškim zalivom, ki ga morate doživeti
vizita
Portal
Rekli so ji, da ima še tri leta življenja, tukaj je, 15 let pozneje
Teh živil nikar ne jejte za zajtrk, saj povzročajo nenadne padce in skoke sladkorja
Teh živil nikar ne jejte za zajtrk, saj povzročajo nenadne padce in skoke sladkorja
Je sedenje s prekrižanimi nogami zares škodljivo za kolena?
Je sedenje s prekrižanimi nogami zares škodljivo za kolena?
Zakaj se pojavijo pege in kako vpliva nanje sonce?
Zakaj se pojavijo pege in kako vpliva nanje sonce?
cekin
Portal
Te napake po 50. letu vas lahko stanejo službe – pa se jih sploh ne zavedate
To delo lahko tiho načne vaše zdravje – večina opozorilo ignorira
To delo lahko tiho načne vaše zdravje – večina opozorilo ignorira
To je največji strah upokojencev – in ni neupravičen: 'Ali mi bo zmanjkalo denarja?'
To je največji strah upokojencev – in ni neupravičen: 'Ali mi bo zmanjkalo denarja?'
Nočitev za 76, pica za 5 evrov: vse več turistov se odreka Grčiji in odkriva to destinacijo
Nočitev za 76, pica za 5 evrov: vse več turistov se odreka Grčiji in odkriva to destinacijo
moskisvet
Portal
Njeno ljubezensko življenje je bilo bolj divje od filmov
Kako so vsakdanji junaki spremenili mesto v zeleni laboratorij Evrope
Kako so vsakdanji junaki spremenili mesto v zeleni laboratorij Evrope
Cesta, ki jo prevoziš v 10 minutah, a jo vozniki opisujejo kot pravo nočno moro
Cesta, ki jo prevoziš v 10 minutah, a jo vozniki opisujejo kot pravo nočno moro
Španski učitelj in učenci so razvili okoljske rešitve, ki navdihujejo Evropo
Španski učitelj in učenci so razvili okoljske rešitve, ki navdihujejo Evropo
dominvrt
Portal
Napaka, ki jo dela večina (in si tako oteži čiščenje)
Kako se učinkovito znebiti mravelj v lončnicah?
Kako se učinkovito znebiti mravelj v lončnicah?
Vrtnarski trik za bogat pridelek kumar: ena žlica lahko naredi veliko razliko
Vrtnarski trik za bogat pridelek kumar: ena žlica lahko naredi veliko razliko
Kje danes živi slavni šimpanz Michaela Jacksona, Bubbles?
Kje danes živi slavni šimpanz Michaela Jacksona, Bubbles?
okusno
Portal
Vikend recepti: slastne testenine, ki jih boste želeli ponoviti še med tednom
Palačinke iz pečice so novi hit: 3 recepti, ki jih morate poskusiti
Palačinke iz pečice so novi hit: 3 recepti, ki jih morate poskusiti
Kaj kuhati ta vikend? Odlična kosila iz sestavin, ki jih že imamo doma
Kaj kuhati ta vikend? Odlična kosila iz sestavin, ki jih že imamo doma
Ko so češnje v sezoni, pečemo prav to odlično pecivo iz pekača
Ko so češnje v sezoni, pečemo prav to odlično pecivo iz pekača
voyo
Portal
Zaznamovane: Resnica o kultu NXIVM
Čistilka
Čistilka
Erko Jun: Pot do BRAVE 106
Erko Jun: Pot do BRAVE 106
Ljudstvo proti Michaelu Jacksonu
Ljudstvo proti Michaelu Jacksonu
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1744