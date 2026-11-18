Ko je leta 2013 izšla zadnja igra GTA (V), je prodaja pametnih telefonov prvič v zgodovini presegla prodajo klasičnih telefonov, PlayStation 4 še ni bil naprodaj, TikTok sploh ni obstajal.
Po najdaljšem premoru med izdajami v zgodovini franšize se kultna igra o kraji avtomobilov, ropanju in zapravljanju vrača.
Neučakanost med igralci je velika, saj naj bi prednaročila za igro že presegla 1,5 milijarde dolarjev (približno 1,3 milijarde evrov), kažejo podatki podjetja za tržne analize Sensor Tower, ki jih navaja CNN. Zabeležili naj bi okoli 15 milijonov prednaročenih izvodov igre po okoli 100 evrov.
Že devet dni pred izidom je GTA VI presegel milijardo dolarjev prihodkov od prednaročil – skoraj dvakrat toliko, kot je v istem času pred izidom ustvarila igra Call of Duty: Modern Warfare II, najbolje prodajana igra v ZDA leta 2022.
Vprašanje je, kje se bodo številke sploh ustavile. Samo GTA V franšizi vsako leto prinese več sto milijonov dolarjev. Razlog je tudi v možnostih po dodatnih nakupih in nadgradnjah igre, kjer lahko igralci tekmujejo med seboj v skupnem virtualnem mestu.
Ne le prihodki, visoki so bili tudi stroški produkcije. Po nekaterih ocenah naj bi razvoj igre presegal milijardo dolarjev (860 milijonov evrov).
Najstniški heker vdrl v sistem in razkril strogo varovane skrivnosti igre
Štiri leta pred izidom se je zgodila tudi ena največjih afer v svetu videoiger. Britanski najstnik Arion Kurtaj, član hekerske skupine Lapsus$, je pridobil dostop do internih podatkov podjetja in še pred prvo objavljenim napovednikom objavil okoli 90 internih razvojnih posnetkov iz igre. Javnosti je s tem razkril strogo varovane podrobnosti igre, vključno z glavnima junakoma, med katerima bo prvič ženska, in dogajanjem v Vice Cityju.
Rockstar Games je po razkritju potrdil, da so posnetki pristni, vendar trdi, da razkritje ni vplivalo na razvoj igre. Vdor naj bi jih stal pet milijonov dolarjev, poroča BBC.
Prav v tednu izida igre pa nov preobrat. Kurtaja, ki bi moral zaradi vdora pred sodnika, so decembra 2023 za nedoločen čas premestili v psihiatrično ustanovo zaradi hude oblike avtizma. Konec leta 2025 pa so zdravniki ocenili, da je fant sposoben sodelovati v sodnem postopku, zato so ga januarja letos 2026 premestili v običajen zapor. V ponedeljek je na sodišču Woolwich Crown Court priznal krivdo tako za omenjen vdor kot še več drugih napadov, povezanih s hekersko skupino Lapsus$. Kazen mu bodo izrekli 23. novembra 2026.
Igro GTA VI bodo odklenili ob polnoči po lokalnem času posamezne regije, zato bodo med prvimi do nje dostopali igralci na Novi Zelandiji.
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