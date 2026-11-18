Ko je leta 2013 izšla zadnja igra GTA (V), je prodaja pametnih telefonov prvič v zgodovini presegla prodajo klasičnih telefonov, PlayStation 4 še ni bil naprodaj, TikTok sploh ni obstajal.

Po najdaljšem premoru med izdajami v zgodovini franšize se kultna igra o kraji avtomobilov, ropanju in zapravljanju vrača.

Neučakanost med igralci je velika, saj naj bi prednaročila za igro že presegla 1,5 milijarde dolarjev (približno 1,3 milijarde evrov), kažejo podatki podjetja za tržne analize Sensor Tower, ki jih navaja CNN. Zabeležili naj bi okoli 15 milijonov prednaročenih izvodov igre po okoli 100 evrov.

Že devet dni pred izidom je GTA VI presegel milijardo dolarjev prihodkov od prednaročil – skoraj dvakrat toliko, kot je v istem času pred izidom ustvarila igra Call of Duty: Modern Warfare II, najbolje prodajana igra v ZDA leta 2022.

Vprašanje je, kje se bodo številke sploh ustavile. Samo GTA V franšizi vsako leto prinese več sto milijonov dolarjev. Razlog je tudi v možnostih po dodatnih nakupih in nadgradnjah igre, kjer lahko igralci tekmujejo med seboj v skupnem virtualnem mestu.