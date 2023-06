Prihaja novi Twitter?

Aplikacijo naj bi pripravljali pod kodnim imenom Project93, njeno javno ime pa bi lahko bilo Threads, kaže poročilo portala s tehničnimi novicami Verge.

Metin produktni direktor Chris Cox naj bi na internem sestanku v četrtek povedal, da je ideja za aplikacijo odziv lastnika Facebooka in Instagrama na Twitter. "Od javnih osebnosti smo slišali, da jih zanima platforma, ki je razumno vodena, za katero verjamejo, da ji lahko zaupajo in se nanjo lahko zanesejo pri distribuciji," Coxa navaja omenjeni portal, pri čemer naj bi se skliceval na vodstvo Twitterja pod Elonom Muskom.

Med drugim naj bi Cox razkril tudi, da se je Meta že pogovarjala s potencialnima uporabnikoma, in sicer z Oprah Winfrey, ki ima na Twitterju več kot 42 milijonov sledilcev, pa tudi z dalajlamo, ki ima okoli 19 milijonov sledilcev. Razkril je še, da so aplikacijo začeli razvijati januarja in da bo na voljo takoj, ko bo to mogoče.