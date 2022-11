Prihaja univerzalno cepivo proti gripi?

"Ne morem dovolj poudariti, kako pomembni so izsledki te raziskave," je dejal profesor in virolog John Oxford, z Univerze Queen Mary v Londonu.

Raziskovalci sicer že več kot desetletje raziskujejo univerzalna cepiva proti gripi, vendar najnovejše raziskave kažejo na pomemben preboj, ki bi ljudi lahko pomagal zaščititi pred potencialno uničujočo pandemijo gripe. Znanstveniki so cepivo do sedaj preizkušali na miših in dihurjih – te je cepivo, ki temelji na tehnologiji mRNA pred hudimi oblikami gripe, uspešno ščitilo. Cepivo mRNA namreč povzroči, da telo proizvede visoko raven protiteles, ki ščitijo pred virusom.

Raziskovalec Scott Hensley meni, da bi z univerzalnim cepivom lahko zagotovili "izhodiščno" raven imunosti proti celotnemu naboru sevov gripe, s čimer bi lahko izrazito zmanjšali bolezni in število smrti.