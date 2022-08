Prihaja vsakoletni meteorski roj Perzeidi

"Na žalost bo letošnji vrh Perzeidov za opazovalce v najslabših možnih okoliščinah," je povedal Nasin astronom Bill Cooke . Čeprav ni nič nenavadnega, da opazovalci nočnega neba v samem vrhuncu meteorskega roja naštejejo 50, 60 ali celo do 100 utrinkov na uro, pa bo letos to veliko težje. Na nebu bo namreč prav v tem času kraljevala polna luna, ki bo močno zmanjšala vidljivost meteorjev.

Tako bodo očem vidni le tisti najsvetlejši Perzeidi. Ko pa bo luna začela izgubljati na svoji svetlosti, bo meteorski roj okoli 21. avgusta že začel upadati, do 1. septembra pa bo popolnoma usahnil.

Perzeidi so ostanki razbitin kometa Swift-Tuttle, ki naše Sonce obkroži vsakih 133 let. Sam komet so nazadnje videli leta 1992, našo pot pa bo znova prešel šele leta 2125. Komet so identificirali šele leta 1862, vendar pa so meteorski dež opazovali še v času srednjeveške Evrope. Kako daleč v preteklost dejansko segajo opažanja Perzeidov, ostaja nedorečeno vprašanje, ki je pogosto predmet spora, pravi Cooke.

Letos tako ni najboljše leto za opazovanje Perzeidov, vendar pa v noči na 13. avgust vseeno ne pozabite pogledati navzgor. Morda pa vseeno na nebu ujamete željo.