Prihodnje leto na nebu pravi spektakli: navidezne igre planetov, meteorski roji

Astronomski navdušenci bodo lahko prihodnje leto občudovali kar nekaj zanimivih nebesnih pojavov. V Sloveniji se sicer ne bomo veselili Sončevega mrka, opazovali pa bomo lahko številne planete, med njimi Venero, Jupiter in Saturn, ki bodo posebej bleščeči. Prihodnje leto bo posebno tudi zaradi svoje dolžine, saj bo prestopno in bo štelo 366 dni.

Jupiter in Saturn bosta spomladi vidna v jutranjem delu noči, od julija pa bosta na nebu kraljevala vso noč. Orjaška planeta bosta v ozvezdju Strelec pričarala pravo tekmo, saj bo čez leto hitrejši Jupiter navidezno dohiteval Saturn in ga 21. decembra tudi prehitel. Planeta si bosta tako blizu, da bo delovalo, kot da gre za eno veliko svetlo nebesno telo. Pojav se imenuje konjunkcija planetov, ko se navidezno srečata dva planeta. V primeru Jupitra in Saturna se to zgodi vsakih 20 let.

Saturn sicer navidezno sreča Jupiter vsakih 20 let. FOTO: Shutterstock

Spomladi bo očarala tudi Venera, ki bo na večernem nebu delovala kot sijoča bela zvezda. Po Soncu in Luni je sosednji planet eden najsvetlejših in ga je ob res čistem ozračju videti celo podnevi. Najbolje bo Venera vidna aprila, konec maja pa se bo umaknila z večernega neba in se junija pojavila v jutranjih urah. Tako bo ostalo do konca leta. Mars bomo ob začetku leta videli v jutranjih urah, od junija pa v drugi polovici noči. Jeseni bo najbolj izrazit, pri čemer bo 14. oktobra viden vso noč. V prvem tednu oktobra bo rdeči planet z 62 milijoni kilometrov oddaljenosti dosegel točko, kjer bo najbližje Zemlji. Nekaj časa bo videti celo svetlejši od ogromnega Jupitra. Če bodo pravo igro na nočnem nebu pričarali planeti, bo v Sloveniji manj dogajanja na področju mrkov. Našega neba ne bo popestril niti en popoln ali delni Lunin mrk. V letu 2020 bomo zabeležili le štiri polsenčne Lunine mrke, ko Luna zaide le v Zemljino polsenco. Od štirih bo v Sloveniji dobro viden le tisti 10. januarja prihodnje leto, ostali trije, 5. junija, 5. julija in 30. novembra, zelo slabo oziroma le delno. So pa delni mrki dokaj neopazni in običajno ne pritegnejo pogledov. Dva Sončeva mrka bosta obogatila nebo v letu 2020, 21. junija in 14. decembra, a žal v Evropi ne bosta vidna.

Prihodnje leto bo na nočnem nebu pestro nočno dogajanje, manjkalo ne bo niti vsakoletnih meteorskih rojev. FOTO: Shutterstock