Bela halja in stetoskop okoli vratu – to sta dva najprepoznavnejša simbola zdravniškega poklica. Toda po dveh stoletjih od iznajdbe stetoskopa tej napravi grozi, da jo bo izpodrinila nova tehnologija.

Kot pravi, je med največjimi izzivi na področju medicine v času tehnološke revolucije poplava podatkov. Nova tehnologija po eni strani olajša nekatere procese, postavljanje diagnoz in celo zdravljenje, po drugi strani pa zaradi velike količine podatkov, ki morajo biti ustrezno analizirani, predstavlja dodatno breme za zdravstveno osebje. Če ne bomo optimizirali teh procesov, bo časa za pogovor in obravnavo bolnikov še manj, opozarja strokovnjak.

Do zdaj se je umetna inteligenca pokazala za uporabno pri slikovni analizi, kot je denimo prepoznavanje patologije na mrežnici ali koži, in vsekakor pri določenih radioloških vzorcih. Kakor koli že, človeške bolezni so sestavljene iz kompleksnih prepletov med biološkimi, okoljskimi, psihološkimi, družbenimi in celo duševnimi vidiki. Te interakcije so dinamične in jih ne moremo napovedovati zgolj na podlagi podatkov. Da bi preprečili neželene posledice, je nujno, da se umetna inteligenca regulira enako strogo kot nove naprave in zdravila.

Prihodnost medicine bo vsekakor zaznamovala tudi uporaba umetne inteligence. Kaj so po vašem mnenju njene prednosti in pomanjkljivosti v medicini?

Medicina kot "profesija zdravljenja" je unikatno človeška. Čeprav je pogosto zelo uporabna, pa računalniška tehnologija predstavlja grožnjo razčlovečenja zdravstvene oskrbe. Prav tako pa ta pogosto prispeva k izgorelosti zdravstvenih delavcev, saj so preobremenjeni z uporabniku neprijaznimi računalniškimi programi. Zato je ključno, da pomislimo na človeške faktorje in ergonomijo, da bomo lahko izkoriščali te inovacije z minimalnimi stranskimi učinki.

Gajić je medicino doštudiral v Sarajevu. Med opravljanjem specializacije se je začela vojna v BiH in v prvih letih vojne je kot zdravnik pomagal v svojem rojstnem kraju. Obkoljeno mesto je nato zapustil leta 1994, da se je pridružil svoji družini, ki je že prej odšla na varno. Novo pot je nato začel v ZDA, kjer se je najprej zaposlil kot bolničar in šele po nostrifikaciji diplome se je specializiral iz interne medicine. Danes deluje na oddelku za intenzivno terapijo na Mayo kliniki.

Pa bo po vašem mnenju umetna inteligenca postala nepogrešljiva v zdravniški službi?

To je odvisno od tega, kako definiramo "umetno inteligenco". Če govorimo strogo o strojnem učenju algoritmov, ki so uporabni pri prepoznavanju govora in obraza, je vpliv do neke mere omejen. V širšem smislu pa je "izboljšana človeška inteligenca" – s pomočjo enostavnega, uporabniku prijaznega dostopa do podatkov o pacientu, znanja in podpore pri sprejemanju odločitev – že postala nujna.

Klinika Mayo, na kateri ste zaposleni, je ena od vodilnih na številnih področjih, tudi pri uvajanju novih tehnologij v medicini. Nam lahko razkrijete, kaj se bo zelo realno v naslednjih letih spremenilo pri obravnavi pacientov?

Najbolj neizbežna sprememba je vse pogostejša uporaba telemedicine. Če navedem primer: poleg tega, da skrbim za bolnike v enoti za intenzivno medicino na Mayo kliniki, s kolegi zagotavljamo tudi nadzor in strokovno podporo medicinskim sestram in zdravnikom v bolnišnicah, ki so od nas oddaljene na stotine kilometrov. Pred kratkim smo poročali o projektu tele-izobraževanja, ki je prispeval k neverjetni negi in boljšim izidom zdravljenja kritično bolnih pacientov v Bosni in Hercegovini.

Medicina se tudi v Sloveniji že zdaj vse bolj digitalizira – vse več podatkov je na računalnikih, ne več toliko na papirju. Kakšne so nevarnosti, da so tako občutljivi in zasebni podatki na omrežju, ki je pogosto lahko zelo ranljivo?

Nevarnosti za zaupne podatke so prisotne vsepovsod. Glavno težavo trenutno vidim v tem, da bi zdravstvene zavarovalnice zavrnile sklenitev zdravstvenega zavarovanja pacientom, pri katerih so tveganja za bolezni zelo visoka. Po drugi strani pa so upravni predpisi, ki so bili sprejeti za varovanje zaupnosti (denimo HIPPA v ZDA), verjetno storili več škode kot koristi z omejevanjem dostopa do podatkov v korist pacientov. Bolj pomembna težava pri elektronskih podatkih je, da so programi v trenutni obliki zelo neprijazni do uporabnikov in predvsem osredotočeni na podjetja/obračunavanje. Brskanje po elektronski kartoteki (EHR v ZDA) po nepotrebnem traja predolgo časa, pri tem se nalaga preveč informacij in pogosto ovira dobro zdravstveno oskrbo.