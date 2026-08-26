Pripravite teleskope: Slovenijo čaka še en zanimiv nebesni pojav

Astronomsko društvo Orion pojasnjuje, da bomo lahko delni Lunin mrk opazovali tudi iz naših krajev, in sicer 28. avgusta 2026 v jutranjem času, ko bo polna Luna zahajala. Kot so poudarili, polsenčne faze Luninega mrka s prostimi očmi ne zaznavamo. Za nas je tako pomemben čas začetka vstopa Lune v Zemljino senco oziroma čas začetka delnega Luninega mrka.
Ker se bomo nahajali na vzhodnem robu vidnosti delnega Luninega mrka, bo pri nas vidna prva polovica mrka. Za čim daljše opazovanje prve faze mrka je koristno izbrati lokacijo s čim manj ovirami na jugozahodnem delu neba, svetujejo.
Mrk bo na Zemlji najlepše viden v Južni Ameriki, vzhodnem delu Severne Amerike, v večjem delu Atlantskega oceana in v jugovzhodnem delu Tihega oceana, kjer bodo lahko opazovali vse faze mrka, pojasnujejo.
Astronomsko društvo Orion bo v sodelovanju s Študentskimi domovi Univerze v Mariboru v primeru jasnega vremena organiziralo javno opazovanje delnega Luninega mrka. Opazovanje bo potekalo na pločniku zahodno od Doma podiplomcev in gostujočih profesorjev na Koroški cesti 158 v Mariboru, so še dodali.
Lunin mrk je astronomski pojav, ki se zgodi, ko se Zemlja postavi natančno med Sonce in Luno. V tem položaju Zemlja meče svojo senco na površje Lune, kar povzroči, da Luna postane temnejša ali dobi značilno rdečkasto barvo. Ta pojav je mogoč le med polno luno, ko so vsa tri nebesna telesa poravnana v ravni črti.
Pri popolnem Luninem mrku celotna Luna preide v Zemljino osrednjo senco, imenovano umbra. Pri delnem mrku le del Lune vstopi v to osrednjo senco, zato je videti, kot da je del Lune odrezan ali zatemnjen. Polsenčni mrk pa nastane, ko Luna potuje skozi Zemljino zunanjo, šibkejšo senco, imenovano penumbra; ta pojav je s prostim očesom pogosto komaj opazen, saj Luna le rahlo izgubi svoj sijaj.
Pri opazovanju pojavov, kot je Lunin mrk, ki se zgodi nizko nad obzorjem, so ovire, kot so stavbe, drevesa ali hribi, velik problem. Ker se Luna nahaja nizko, lahko vsaka ovira prepreči pogled na dogajanje. Odprto obzorje zagotavlja neoviran pogled na nebo, kar omogoča daljše in bolj jasno spremljanje celotnega poteka mrka, še posebej v fazah, ko Luna vzhaja ali zahaja.
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