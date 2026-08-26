Pripravite teleskope: Slovenijo čaka še en zanimiv nebesni pojav

Astronomsko društvo Orion pojasnjuje, da bomo lahko delni Lunin mrk opazovali tudi iz naših krajev, in sicer 28. avgusta 2026 v jutranjem času, ko bo polna Luna zahajala. Kot so poudarili, polsenčne faze Luninega mrka s prostimi očmi ne zaznavamo. Za nas je tako pomemben čas začetka vstopa Lune v Zemljino senco oziroma čas začetka delnega Luninega mrka.

Ker se bomo nahajali na vzhodnem robu vidnosti delnega Luninega mrka, bo pri nas vidna prva polovica mrka. Za čim daljše opazovanje prve faze mrka je koristno izbrati lokacijo s čim manj ovirami na jugozahodnem delu neba, svetujejo.

Mrk bo na Zemlji najlepše viden v Južni Ameriki, vzhodnem delu Severne Amerike, v večjem delu Atlantskega oceana in v jugovzhodnem delu Tihega oceana, kjer bodo lahko opazovali vse faze mrka, pojasnujejo.

Astronomsko društvo Orion bo v sodelovanju s Študentskimi domovi Univerze v Mariboru v primeru jasnega vremena organiziralo javno opazovanje delnega Luninega mrka. Opazovanje bo potekalo na pločniku zahodno od Doma podiplomcev in gostujočih profesorjev na Koroški cesti 158 v Mariboru, so še dodali.