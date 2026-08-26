Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Znanost in tehnologija

Pripravite teleskope: Slovenijo čaka še en zanimiv nebesni pojav

Ljubljana , 26. 08. 2026 06.11 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
A.K.
Delni lunin mrk

Astronomsko društvo Orion sporoča, da bo 28. avgusta 2026 Slovenija priča delnemu Luninemu mrku. Strokovnjaki svetujejo primerno lokacijo za opazovanje, društvo pa ob jasnem vremenu načrtuje tudi javni dogodek v Mariboru.

Astronomsko društvo Orion pojasnjuje, da bomo lahko delni Lunin mrk opazovali tudi iz naših krajev, in sicer 28. avgusta 2026 v jutranjem času, ko bo polna Luna zahajala. Kot so poudarili, polsenčne faze Luninega mrka s prostimi očmi ne zaznavamo. Za nas je tako pomemben čas začetka vstopa Lune v Zemljino senco oziroma čas začetka delnega Luninega mrka.

Delni lunin mrk
Delni lunin mrk
FOTO: Shutterstock

Ker se bomo nahajali na vzhodnem robu vidnosti delnega Luninega mrka, bo pri nas vidna prva polovica mrka. Za čim daljše opazovanje prve faze mrka je koristno izbrati lokacijo s čim manj ovirami na jugozahodnem delu neba, svetujejo.

Mrk bo na Zemlji najlepše viden v Južni Ameriki, vzhodnem delu Severne Amerike, v večjem delu Atlantskega oceana in v jugovzhodnem delu Tihega oceana, kjer bodo lahko opazovali vse faze mrka, pojasnujejo.

Astronomsko društvo Orion bo v sodelovanju s Študentskimi domovi Univerze v Mariboru v primeru jasnega vremena organiziralo javno opazovanje delnega Luninega mrka. Opazovanje bo potekalo na pločniku zahodno od Doma podiplomcev in gostujočih profesorjev na Koroški cesti 158 v Mariboru, so še dodali.

Razlagalnik

Lunin mrk je astronomski pojav, ki se zgodi, ko se Zemlja postavi natančno med Sonce in Luno. V tem položaju Zemlja meče svojo senco na površje Lune, kar povzroči, da Luna postane temnejša ali dobi značilno rdečkasto barvo. Ta pojav je mogoč le med polno luno, ko so vsa tri nebesna telesa poravnana v ravni črti.

Pri popolnem Luninem mrku celotna Luna preide v Zemljino osrednjo senco, imenovano umbra. Pri delnem mrku le del Lune vstopi v to osrednjo senco, zato je videti, kot da je del Lune odrezan ali zatemnjen. Polsenčni mrk pa nastane, ko Luna potuje skozi Zemljino zunanjo, šibkejšo senco, imenovano penumbra; ta pojav je s prostim očesom pogosto komaj opazen, saj Luna le rahlo izgubi svoj sijaj.

Pri opazovanju pojavov, kot je Lunin mrk, ki se zgodi nizko nad obzorjem, so ovire, kot so stavbe, drevesa ali hribi, velik problem. Ker se Luna nahaja nizko, lahko vsaka ovira prepreči pogled na dogajanje. Odprto obzorje zagotavlja neoviran pogled na nebo, kar omogoča daljše in bolj jasno spremljanje celotnega poteka mrka, še posebej v fazah, ko Luna vzhaja ali zahaja.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
lunin mrk opazovanje Lunin mrk astronomija Orion Maribor vesolje

Humanoidni robot podrl rekord Usaina Bolta

24ur.com Popolni Lunin mrk bomo lahko opazovali tudi pri nas
24ur.com V soboto sredi dneva bo tudi v Sloveniji viden delni Sončev mrk
Moskisvet.com Slovenija pričakuje sončni mrk: Kje v Sloveniji bo pogled najboljši?
Moskisvet.com Kako bo Sončev mrk viden iz Slovenije?
24ur.com Oblaki zakrivali delni Sončev mrk
24ur.com Pester avgust: sončni in lunin mrk, vmes pa Perzeidi
24ur.com Fotozgodba: Opazovanje Venerinega prehoda
Priporoča
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Ana Ivanović razkrila, kako vzgaja svoje tri sinove
Ime, ki ga je proslavil slavni grški junak: koliko Odisejev živi v Sloveniji?
Ime, ki ga je proslavil slavni grški junak: koliko Odisejev živi v Sloveniji?
To je ena najpomembnejših stvari, ki jih lahko po porodu naredite zase in za dojenčka
To je ena najpomembnejših stvari, ki jih lahko po porodu naredite zase in za dojenčka
Petčlanska družina živi v stanovanju z eno spalnico
Petčlanska družina živi v stanovanju z eno spalnico
zadovoljna
Portal
Dopust brez načrtovanja, hitenja in skrbi? Tunizija ponuja recept za oddih v dvoje
Trdi, da je prelepa za zmenke
Trdi, da je prelepa za zmenke
Barvna maskara je nazaj: kako jo nositi?
Barvna maskara je nazaj: kako jo nositi?
Vadba za dolgoživost: 5 gibov, ki jih ljudje najpogosteje izgubimo po 50. letu
Vadba za dolgoživost: 5 gibov, ki jih ljudje najpogosteje izgubimo po 50. letu
vizita
Portal
Pri 28 letih je bila popolnoma zdrava, en sam obisk stranišča je spremenil vse
Pazite na čas uživanja kave ob dodajanju železa
Pazite na čas uživanja kave ob dodajanju železa
Prezgodnja menopavza prinaša večje tveganje za visok krvni tlak
Prezgodnja menopavza prinaša večje tveganje za visok krvni tlak
Kdaj jemo zajtrk, lahko vpliva na dolžino življenja
Kdaj jemo zajtrk, lahko vpliva na dolžino življenja
cekin
Portal
Napredovanje ni vedno zmaga: zakaj mnogi že po enem letu obžalujejo višji položaj
Nehajte otrokom govoriti, da lahko dosežejo vse: psihologinja opozarja, da jim to lahko celo škodi
Nehajte otrokom govoriti, da lahko dosežejo vse: psihologinja opozarja, da jim to lahko celo škodi
Zaradi te hrane lahko na službenem kosilu hitro naredite slab vtis
Zaradi te hrane lahko na službenem kosilu hitro naredite slab vtis
Zakaj ljudje skrivajo denar pred partnerjem? Vsak tretji priznava finančne skrivnosti
Zakaj ljudje skrivajo denar pred partnerjem? Vsak tretji priznava finančne skrivnosti
moskisvet
Portal
Župnik po 37 letih razkril skrivno ljubezen: "Zdaj se bom poročil"
Seksi ragbistka obnorela moške: zaradi nje se učijo pravil ragbija
Seksi ragbistka obnorela moške: zaradi nje se učijo pravil ragbija
Japonska premierka o ščurku: 'Ko so ga odstranili, sem se počutila osamljeno'
Japonska premierka o ščurku: 'Ko so ga odstranili, sem se počutila osamljeno'
Kako poleti ohraniti svežino in se izogniti neprijetnim vonjavam
Kako poleti ohraniti svežino in se izogniti neprijetnim vonjavam
dominvrt
Portal
Lahko prihranite več kot 4.000 evrov, če se odločite za menjavo peči
Kako pravilno oprati vzglavnik, da bo ostal puhast in svež
Kako pravilno oprati vzglavnik, da bo ostal puhast in svež
Majhne plenilke iz rastlinskega sveta: kako jih gojiti doma
Majhne plenilke iz rastlinskega sveta: kako jih gojiti doma
Imate majhno dnevno sobo? Ti preprosti triki jo lahko optično povečajo
Imate majhno dnevno sobo? Ti preprosti triki jo lahko optično povečajo
okusno
Portal
Odlična ideja za hranljiv zajtrk, ki ga lahko pripravite vnaprej
Družinsko kosilo brez kompliciranja: vse pripravite na enem pekaču in v manj kot uri
Družinsko kosilo brez kompliciranja: vse pripravite na enem pekaču in v manj kot uri
Deževen poletni dan kliče po enolončnici: 5 odličnih receptov, ki pogrejejo in nasitijo
Deževen poletni dan kliče po enolončnici: 5 odličnih receptov, ki pogrejejo in nasitijo
Najboljši recept za domačo paradižnikovo mezgo
Najboljši recept za domačo paradižnikovo mezgo
voyo
Portal
Prekrokana noč 2
Živalska patrulja
Živalska patrulja
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Masterchef Slovenija S12
Masterchef Slovenija S12
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1907