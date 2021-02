Pristanek na Marsu: roverjevih najnevarnejših sedem minut

"Vztrajnost je doslej najambicioznejša Nasina misija na Marsu. Usmerjena je v ugotavljanje, ali je v preteklosti na tem planetu že bilo življenje," je dejal Thomas Zurbuchen , administrator direktorata za znanstvene misije na sedežu Nase v Washingtonu. "Da bi odgovorili na to vprašanje, bo imela pristajalna ekipa polne roke dela, da nas pripelje do kraterja Jezero – najzahtevnejšega terena za pristanek doslej."

Jezero – krater, ki je dobil ime po bosanskem kraju – je kotlina, za katero znanstveniki verjamejo, da se je v njej včasih nahajalo jezero, v katerega je tekla starodavna reka ter nalagala usedline. Znanstveniki menijo, da so se v okolju kraterja verjetno ohranili znaki življenja. V kraterju so tudi strme pečine in peščene sipine.

Pristanek na Marsu je sicer zaradi tega izredno težaven, saj je bilo do sedaj uspešnih le 50 odstotkov poskusov pristankov. "Misija Vztrajnost je svoje načrte gradila na izkušnjah preteklih misij, hkrati pa uporablja nove tehnologije, ki vesoljskim plovilom omogočajo natančnejše pristajanje in se izognejo nevarnostim," so zapisali pri Nasi.