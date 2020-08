Pritlikavi planet najbližje Zemlji geološko aktiven, pod površjem pa voda

Vesoljsko plovilo Dawn Ameriške vesoljske agencije je znanstvenikom dalo nove, presenetljive informacije o pritlikavem planetu Cerera, ki leži na glavnem asteroidnem pasu med Marsom in Jupitrom. Ugotovili so, da je globoko pod površjem voda, obogatena s soljo, ki pronica skozi površje. Prav tako so zaznali nedavno geološko aktivnost in prisotnost drugih pogojev za življenje.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Cerera je pritlikavi planet – po definiciji Mednarodne astronomske zveze je to manjše nebesno telo, ki kroži okoli sonca, ima zadostno maso, da zaradi lastne gravitacije prevzame približno okroglo obliko in ki ni izpraznilo okolice svojega tira. Prav tako za ustrezanje tej definiciji ne sme biti naravni satelit. Premer Cerere je 950 kilometrov, poznan pa je predvsem po vidnih svetlejših predelih. Znanstveniki so s pomočjo vesoljskega plovila Dawn ugotovili, da so ta svetla območja pravzaprav usedline natrijevega karbonata – gre za spojino natrija, ogljika in kisika. Ugotovili so, da gre najverjetneje za posledico tekočine, ki je pronicala skozi površja in izparela, za seboj pa pustila visoko odsevno solno skorjo. Po analizi podatkov, ki so jih zbrali med misijo, so ugotovili, da je tekočina prišla iz globokega rezervoarja, ki vsebuje slanico, tj. vodo, ki je obogatena s soljo. Ugotovili so, da je ta rezervoar globok kar 40 kilometrov in širok več sto milj. Leži znotraj kraterja po imenu Occator.

icon-expand Svetlejše točke pritlikavega planeta Cerera FOTO: NASA

Znanstveniki sklepajo tudi, da geološka aktivnost, ki je odgovorna za te usedline, morda še vedno traja. Svetla območja so namreč mlajša od dveh milijonov let. Na Cereri voda hitro (v nekaj sto letih) izhlapi, a meritve so pokazale, da je tam še vedno prisotna, zato je jasno, da je površje dosegla nedolgo nazaj. Nasi je uspelo tudi določiti gostoto skorje planeta, kar je prvič za planet, bogat z ledom. Ugotovili so, da ta gostota opazno narašča z globino, pri čemer ne gre samo za posledico pritiska. Ob tem so sklenili tudi, da se ob tem, ko vodni vir planeta zmrzuje, sol in blato nalagata v spodnji del skorje. Kot je povedala raziskovalka z italijanskega Nacionalnega inštituta za astrofiziko Maria Cristina De Sanctis, je najdba tega materiala ekstremno pomembna za astrobiologijo. "Vemo, da so ti materiali ključni za nastanek življenja," je dejala.

Astrobiologija je meddisciplinarno področje, ki združuje poglede astronomije, biologije in geologije, in je prvotno osredotočena na raziskavo izvora, razdeljevanja in biološke evolucije.