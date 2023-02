Privlačna, okusna, oglaševana: ultra predelana hrana veča tveganje za raka

Raziskovalci Imperial's School of Public Health iz Velike Britanije so pripravili najobsežnejšo oceno povezave med ultra predelano hrano in tveganjem za nastanek raka do sedaj. Ultra predelana živila, kot so gazirane pijače, serijsko proizveden pakiran kruh, številni pripravljeni obroki in večina kosmičev za zajtrk, za našo prehrano niso najboljša izbira, so ugotovili.

icon-expand Procesirana hrana FOTO: Shutterstock

Ultra predelana živila so pogosto razmeroma poceni in priročna, v agresivnih promocijskih kampanjah pa jih pogosto celo tržijo kot zdravo izbiro. Toda ta živila praviloma vsebujejo več soli, maščob, sladkorja in umetnih dodatkov. To pa je povezano z vrsto zdravstvenih težav, vključno z debelostjo, sladkorno boleznijo tipa 2 in srčno-žilnimi boleznimi.

Obsežna študija v Združenem kraljestvu je uporabila informacije UK Biobank o prehrani 200.000 odraslih udeležencev srednjih let. Raziskovalci so spremljali zdravje udeležencev v 10-letnem obdobju, pri čemer so preučevali tveganje za razvoj katerega koli raka in specifično tveganje za razvoj 34 vrst raka, poroča Science Daily. Rezultati so pokazali, da je večja poraba ultra predelane hrane povezana z večjim tveganjem za nastanek raka na splošno, med specifičnimi raki pa zlasti z nastankom raka jajčnikov in možganov. Povečalo se je tudi tveganje smrti zaradi raka.

Vsako 10-odstotno povečanje ultra predelane hrane v prehrani posameznika po mnenju raziskovalcev pojavnost raka na splošno poveča za dva odstotka, ko gre za rak jajčnikov, pa je povečanje kar 19-odstotno. Vsako 10-odstotno povečanje uživanje ultra predelane hrane je umrljivost zaradi raka na splošno povečalo za šest odstotkov, med specifičnimi raki pa je za 16-odstotkov povečalo umrljivost zaradi raka dojke in 30-odstotkov raka jajčnikov. Te povezave so ostale tudi po prilagoditvi za vrsto socialno-ekonomskih, vedenjskih in prehranskih dejavnikov, kot so kajenje, telesna dejavnost in indeks telesne mase.

Skupina je tudi ugotovila, da je večja poraba ultra predelane hrane povezana z večjim tveganjem za razvoj debelosti in sladkorne bolezni tipa 2 pri odraslih ter večjim povečanjem telesne mase pri otrocih. Dr. Eszter Vamos, soavtorica študije, pravi, da študija dopolnjuje že obstoječe dokaze, da bo ultra predelana hrana verjetno negativno vplivala na naše zdravje, vključno z našim tveganjem za raka. "Glede na visoko raven porabe te hrane pri odraslih in otrocih pa ima to pomembne posledice za prihodnje zdravstvene rezultate." "Razpoložljivi dokazi kažejo, da bi zmanjšanje ultra predelane hrane v naši prehrani prineslo pomembne koristi za zdravje. Potrebne so nadaljnje raziskave, da potrdimo te ugotovitve in najdemo najboljše strategije javnega zdravja za zmanjšanje prisotnosti ultra predelane hrane v naši prehrani." Dr. Kiara Chang, prav tako soavtorica študije, pravi, da povprečna oseba v Združenem kraljestvu zaužije več kot polovico dnevnega vnosa energije iz ultra predelane hrane. To je izjemno veliko in zaskrbljujoče, saj so ultra predelana živila proizvedena iz industrijsko pridobljenih sestavin in pogosto uporabljajo aditive za živila za prilagajanje barve, okusa, konsistence, teksture ali podaljšanje roka uporabnosti. "Naša telesa se na te sestavine morda ne bodo odzvala enako na sveža in hranljiva ter minimalno predelana živila. Vendar pa so ultra predelana živila povsod in se močno tržijo z nizkimi cenami ter privlačno embalažo," pravi in opozarja, da je treba ljudi zaščiti pred visoko ultra hrano.