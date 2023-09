Prizori kot iz pravljice: močna nevihta na Soncu razsvetlila nočno nebo

Sonce je sestavljeno iz plazme, ki je v stalnem gibanju. Delci se iz 15 milijonov stopinj Celzija vročega centra zvezde premikajo proti zunanjemu delu, ki se neprestano ohlaja. S tem gibanjem, konvekcijo, Sonce na polih ustvarja močno magnetno polje. A ravnovesje se vsakih 11 let poruši, severni in južni pol pa se obrneta.

Prebujeno Sonce, ki po 11 letih obrača svoja magnetna pola, na našem nebu riše neverjetne prizore. Ob svoji aktivnosti namreč v ozračje spušča veliko količino ionov, ki ob trku z Zemljino atmosfero čudovito zažarijo. V noči s ponedeljka na torek je bilo še posebej pestro, saj je geomagnetna nevihta dosegla stopnjo G2. Gre za drugo stopnjo nevihte, ki se na en Sončev obrat (torej 11 zemeljskih let) pojavi približno 600-krat. Če moč geomagnetne nevihte doseže peto stopnjo, torej G5, bi bila avrora v teoriji lahko vidna vse do Avstralije.

Med obračanjem sončnih polov in v času neviht na njegovi površini lahko namreč pride do eksplozij energije, ki v vesolje ponesejo več sončnih delcev.

Močna nevihta pa ne pomeni le močnih barv, pač pa tudi, da so te vidne večjemu številu prebivalcev severne poloble. Ponedeljkovega spektakla tako niso občudovali le Skandinavci in Kanadčani, pač pa tudi prebivalci severnoameriških zveznih držav, kot so Minnesota, Wisconsin, Wyoming in Montana, prebivalci Velike Britanije in celo Nemci. A siji niso povsod svetili v enaki barvi.