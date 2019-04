Prodaja fosilnih ostankov mladiča tiranozavra razjezila paleontologe

Leta 2017 je okostje, ki naj bi bilo staro 68 milijonov let, Detrich posodil Univerzi v Kansasu oziroma njenemu naravoslovnemu muzeju, kjer se je nahajalo tudi v času, ko ga je najditelj začel prodajati na Ebayu.

Analiza okostja pa bi po mnenju znanstvenikov lahko prispevala ključne podatke oziroma dokončno odločila debato v svetu paleontologije, ali so manjši tiranozavri iz območja Severne Amerike mladiči ali gre za ločeno klasifikacijo t.i. nanotyrannusoziroma nanotirana.

A tovrstne raziskave in analize bi postale nemogoče, če bi fosilni ostanki končali v zasebni zbirki - in po vsej verjetnosti se bo zgodilo prav to. Prodajna cena je namreč izjemno visoka in se trenutno giblje pri 2,95 milijonov ameriških dolarjih oziroma več kot 2,6 milijonih evrov.

"Muzeji le redko razpolagajo s proračunom, ki bi omogočal nakup vedno dražjih zasebno pridobljenih primerkov," so v odprtem pismu zapisali v ameriški Society of Vertebrate Paleontology (SVP), kjer so ostro kritizirali tako Detricha, ki bo"izjemen primerek" odpeljal izven dosega znanstvenikov, hkrati pa tudi Univerzo v Kansasu, ki po njihovem prispeva k dvigu cene fosila. Tu pa odgovarjajo, da niso vedeli za Detrichove načrte, okostje so mu medtem že vrnili, od prodaje pa se želijo oddaljiti.