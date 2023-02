Programerji, grafiki, analitiki, učitelji, ustvarjalci vsebin ... koga bo zamenjala AI?

Vse, odkar se je novembra lani pojavil ChatGPT, se prah okoli njega ne poleže. Presenetil je predvsem nabor sposobnosti klepetalnega robota, za katerega je že jasno, da lahko študentom pomaga pisati celo najbolj zahtevne eseje, pri Googlu pa so ugotovili, da bi ga – če bi poslal prošnjo za delo – najeli kot programerja.

icon-expand ChatGPT FOTO: Shutterstock

Zaposleni pri Amazonu, ki so preizkusili ChatGPT, so povedali, da "zelo dobro" odgovarja na vprašanja strank, da je "odličen" pri izdelavi navodil za usposabljanje in "zelo močan" pri odgovarjanju na vprašanja v zvezi s strategijo podjetja. Brez napak sicer ni. Uporabniki so ugotovili, da lahko generira dezinformacije, nepravilno rešuje težave pri kodiranju in naredi napake pri osnovni matematiki. In če je študija Univerze v Oxfordu leta 2013 napovedala, da bi lahko umetna inteligenca v ZDA v naslednjih 20 letih odnesla kar 47 odstotkov delovnih mest, se kljub napredku vseeno zdi, da je bila ta napoved precej netočna. Anu Madgavkar, partnerica pri McKinsey Global Institute, je za Business Insider opozorila, da je, ko gre za nove tehnologije, še vedno treba uporabiti človeško presojo, da bi se izognili napakam in pristranskosti. "O teh stvareh moramo razmišljati kot o orodjih za povečanje produktivnosti, ne pa kot o popolni zamenjavi."

A nekatere branže se bodo vseeno spremenile. Pri Business Insiderju so na podlagi pogovorov s strokovnjaki sestavili seznam 10 področij, kjer bodo zaradi AI izginila nekatera delovna mesta. Tehnična delovna mesta (računalniški programerji, programski inženirji, podatkovni analitiki) Tehnična delovna mesta, kot so razvijalci programske opreme, spletni razvijalci, računalniški programerji in podatkovni znanstveniki - to so delovna mesta, kjer naj bi AI prevzela ogromno nalog zaposlenih. Ocenjujejo, da bi napredne tehnologije, kot je ChatGPT, lahko kodo spisale veliko hitreje kot ljudje, kar pomeni, da je delo mogoče dokončati z manj zaposlenimi, hitreje in ceneje, je za BI povedal Mark Muro, višji sodelavec na inštitutu Brookings, ki je raziskoval vpliv umetne inteligence na delovno silo. "Delo, za katerega ste prej potrebovali ekipo programerjev, bi zdaj lahko opravilo le nekaj posameznikov," meni. Kar nekoliko ironično pa je, da bi naj AI najprej delo odnesla tistim, ki so jo ustvarili. Pri OpenAI, kjer so izdelali ChatGPT, tako že razmišljajo o zamenjavi programskih inženirjev z AI. Mediji (oglaševanje, ustvarjanje vsebin, tehnično pisanje, novinarstvo) Strokovnjaki menijo, da lahko umetna inteligenca, kot je ChatGPT, piše bolj učinkovito kot ljudje, zato bi lahko posegla na vsa področja ustvarjanja vsebin. Ekonomist Paul Krugman je v komentarju za New York Times dejal, da lahko ChatGPT opravlja naloge, kot sta poročanje in pisanje, "bolj učinkovito kot ljudje". Medijska industrija tako že začenja eksperimentirati z vsebino, ki jo ustvari umetna inteligenca. CNET za pisanje člankov že uporablja orodje, podobno ChatGPT – a priznavajo, da izdelki potrebujejo kar nekaj popravkov. BuzzFeed pa je napovedal, da bo uporabil tehnologijo za ustvarjanje novih oblik vsebine. Vseeno strokovnjaki menijo, da smo še zelo daleč od tega, da bi lahko bila AI na tem področju avtonomna. Kot poudarjajo, gre za poklice, kjer je delo odvisno od mnogih faktorjev in močno odvisno od človeške presoje. Področje prava (pomočniki pravnikov) Ker se je AI izkazala na področju analize velikih količin informacij, sintetiziranja naučenega - bi lahko bila veliko pomoč pravnikom, sodnikom in podobnim profilom. Vseeno pa tudi tukaj naj AI ne bi prevzela vseh nalog, saj delo zahteva določeno stopnjo človeške presoje. Bi pa lahko AI prispevala k povečanju produktivnosti.

icon-expand AI bi lahko opravljala nekatera dela na področju pravosodja. FOTO: Dreamstime

Tržni analitiki Tržni analitiki so odgovorni za zbiranje podatkov, prepoznavanje trendov v teh podatkih in nato uporabo tega, kar so odkrili, za oblikovanje učinkovite marketinške kampanje in odločanje o tem, kje bodo oglaševali. "To so stvari, ki bi jih lahko dobro obvladala umetna inteligenca," je dejal Muro. Učitelji Medtem ko učitelje trenutno skrbi zaradi učencev, ki uporabljajo ChatGPT za goljufanje pri domačih nalogah, bi jim moralo besedah Pengchenga Shija, prodekana na oddelku za računalništvo in informacijske znanosti na tehnološkem inštitutu Rochester, skrbeti za varnost njihove zaposlitve. ChatGPT "že lahko poučuje tečaje," je Shi povedal za New York Post. In dodal, da je napake v znanju, ki se trenutno še pojavljajo, mogoče odpraviti precej hitro. Delovna mesta v financah (finančni analitiki, osebni finančni svetovalci) "Umetna inteligenca lahko prepozna trende na trgu, poudari, katere naložbe v portfelju gredo bolje, katere slabše, vse to sporoči uporabniku, nato pa uporabi različne druge oblike podatkov, da predlaga boljše mešanice naložb," je dejal Muro . Če bo AI res posegla na to področje, bo sicer odnesla veliko dobro plačanih delovnih mest, saj so zaposleni na tem področju za svoje delo praviloma dobro nagrajeni.