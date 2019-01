Projekt Atlas: Kako je Facebook vohunil na telefonih

Facebook se zapleta v novo afero. Tokrat je plačal najstnikom, da so naložili poseben program, s pomočjo katerega je vohunil na njihovih telefonih. S tem je želel predvsem videti podatke drugih aplikacij. Zadevo je poimenoval Projekt Atlas.

Gigant družbenih omrežij Facebook je želel pridobiti čim več podatkov o svojih konkurentih, zato je leta plačeval uporabnikom, da so si naložili "Facebook Research". S pomočjo te aplikacije je kopiral vse podatke glede aktivnosti na internetnem omrežju in aktivnostih na telefonu. Facebook je že poskušal s podobnimi aplikacijami, a so jih vedno zavrnili, piše Techcrunch. Tokrat se je pridobivanja podatkov lotil drugače. Da bi se izognil platformam, kot sta Google Play in iStore, je začel ljudem v starostni skupini med 13 in 35 let ponujati najmanj 18 evrov na mesec, da so si naložili njegovo aplikacijo. To so storili s pomočjo Facebooka ali Messengerja (tudi zunanjih oglaševalcev) in se tako izognili omejitvam in nadzoru, ki jih delitvene platforme za aplikacije imajo, predvsem Apple. Techcrunch je v raziskavi potrdil, da je naložena aplikacija dobila administratorski dostop, kar je Facebooku omogočilo, da je dobil vse podatke, tudi tiste, ki so načelno dostopni samo razvijalcem telefonov.

Mark Zuckerberg se je zaradi prodaje podatkov že zagovarjal. FOTO: AP

Projekt Atlas V nekaterih dokumentih se glede projekta pridobivanja podatkov pojavlja ime Projekt Atlas, ki je pravzaprav primerno ime za Facebookovo težnjo po pridobivanju podatkov rivalov z vsega sveta. Techcrunch je med drugim zapisal: "Ko so se uporabniki strinjali s pogoji za uporabo aplikacije, so jim dali neomejen dostop. Spremljali so sporočila, različne aplikacije, fotografije, videe, e-maile, uporabo interneta ..." Težava ni samo, da so se uporabniki nevedoč strinjali z uporabo aplikacije, ampak da je Facebook dobival podatke, ki jih drugače ne bi dobil. Z dovolj velikim vzorcem ljudi so praktično imeli najboljše podatke o uporabniških izkušnjah na telefonih. Tisti, ki so Facebooku omogočili administratorski dostop, so jim omogočili vpogled v najbolj osebne podatke. Praksa v EU in drugod po svetu je, da morajo splošni pogoji biti dovolj logični, da se od uporabnika ne zahteva, da sprejme nekaj, kar ne bi razumel. Številni pravniki in tudi strokovnjaki za programsko opremo svarijo, da večina uporabnikov zahteve, ki jo je Facebook dajal, ne bi dovolj razumeli. Izogibanje zahtevam, ki jih dajeta Google Play in iOS, je bilo načrtno, saj so najverjetneje vedeli, da jim ne bi nikoli uspelo Facebook Researcha spraviti na uradne platforme.

Facebook mesečno uporabljata več kot dve milijardi ljudi. FOTO: AP

Onavo Protect 2014: Skrbela naj bi za zaščito, v resnici pa zbira podatke za Facebook Po številnih aferah o zlorabi osebnih podatkov svetovnih tehnoloških gigantov so v podjetju Apple leta 2018 uvajali strožja pravila o izmenjavi podatkov, namenjena predvsem razvijalcem aplikacij. Po novem zbiranje podatkov iz iPhonov, ki so jih podjetja uporabljala za namene spremljanja navad svojih uporabnikov in konkurence na trgu, prepovedano. Na udaru se je takrat pojavila tudi "sporna" Facebookova aplikacija Onavo Protect. Aplikacija Onavo Protect naj bi uporabnikom omogočala brezplačno uporabo navideznega zasebnega omrežja (VPN), ki omogoča varno zaščito podatkov med brskanjem in izmenjavo informacij po spletu. Manj izpostavljen podatek glede aplikacije pa je, da svojega lastnika, podjetje Facebook, oskrbuje z zlata vrednimi informacijami, katere aplikacije so še priljubljene pri uporabnikih in kako pogosto jih uporabljajo v primerjavi z družbenim omrežjem Facebook. Torej podobno kot se pojavlja z novo afero Projekta Atlas, le da je bila bolj tajna in skrita. Sporna aplikacija je Facebooku pomagala tudi pri sprejetju odločitve za nakup družbe WhatsApp pred štirimi leti, saj so spoznali, da se dvakrat več sporočil pošlje prek WhatsAppa kot Messengerja.

Apple je aplikacijam ukinil dostop do zbiranja podatkov, napoveduje, da bodo uredili 'divji zahod'.

"Plačali ste s svojimi podatki" Apple je obvestil Facebook, da Onavo krši njihova pravila o nadzorovanju aplikacij in administratorskega dostopa, zato je Facebook leta 2018 umaknil aplikacijo iz spletnih trgovin, a več kot deset milijonov naloženih aplikacij je še vedno aktivnih kljub odstranitvi iz Applovih telefonov. Ravno zahteva Appla, da se Onavo ukine, je pospešil "prodajo" uporabe aplikacije Facebook Research. Facebook je uporabljal različne oglaševalske agencije, daleč od oči Appla, da so distribuirale Facebook Research. Hkrati s prepovedjo so tudi preimenovali projekt Research v Projekt Atlas. Te agencije so ponujale 18 evrov na mesec za uporabo Facebook Researcha in predvsem ciljale na najstnike, ki so se denarju najtežje odpovedovali. Prav tako so ponujali 18 evrov za vsako priporočilo.

Največja afera o prodaji osebnih podatkov leta 2018 FOTO: ENEX