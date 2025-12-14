Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvo Znanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Znanost in tehnologija

Promotorskim spletnim vplivnežem sledi tretjina Slovencev

Ljubljana, 14. 12. 2025 09.48 | Posodobljeno pred 37 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
STA , U.Z.
Komentarji
8

Tretjina odraslih uporabnikov interneta v Sloveniji sledi spletnim vplivnežem, ki izvajajo promocijske aktivnosti, je pokazala raziskava Centra za družboslovno informatiko ljubljanske fakultete za družbene vede. Največ vprašanih tem vplivnežem sledi na tedenski ravni. Virtualne vplivneže medtem spremlja manj kot odstotek uporabnikov.

Skoraj vsi slovenski uporabniki interneta, ki so sodelovali v raziskavi (93 odstotkov), je že slišalo za spletne vplivneže, ki sodelujejo pri promociji izdelkov in storitev.

Tem vplivnežem sledi ali jih redno spremlja 31 odstotkov vprašanih. Največ vprašanih jih spremlja tedensko (38 odstotkov), četrtina mesečno (24 odstotkov), petina (skoraj) vsak dan (18 odstotkov), dobra desetina manj kot enkrat mesečno (11 odstotkov), slaba desetina (devet odstotkov) pa večkrat na dan.

Slovenski uporabniki interneta spletnim vplivnežem, ki izvajajo promocijske aktivnosti, najpogosteje spremlja na družbenem omrežju Instagram. Na tem omrežju spletne vplivneže polovica sledilcev spremlja vsaj tedensko. Sledijo družbena omrežja YouTube (36 odstotkov), Facebook (30 odstotkov) in TikTok (23 odstotkov).

Vplivnica
Vplivnica FOTO: Shutterstock

Kot pa ugotavljajo na centru za družboslovno informatiko, je kljub visoki prepoznavnosti razumevanje njihovega delovanja in vplivanja na sledilce ter poznavanje vsebin le srednje dobro.

Sodelujoči v raziskavi spletne vplivneže, ki sodelujejo pri promociji, najpogosteje povezujejo reklamo, promocijo in denarjem. Ob tem jim bistveno pogosteje pripisujejo negativne lastnosti, kot sta zavajanje in samovšečnost, kot pozitivne (popularnost, samozavest). Na drugi strani imajo vprašani v večini pogledov veliko bolj pozitivno mnenje o vplivnežih, ki jim sledijo.

Vplivneži, ki jim anketiranci sledijo ali jih redno spremljajo, imajo učinek na njihovo nakupno vedenje, ta vpliv pa je zelo kompleksen in se ga ne more posploševati na vse posameznike in vplivneže, so poudarili raziskovalci.

Med 20 najpogostejšimi navedbami so izključno slovenski vplivneži. Med vsemi navedbami pa prevladujejo tuji (54 odstotkov) v primerjavi s slovenskimi (46 odstotkov) spletnimi vplivneži.

Manj poznani so virtualni vplivneži

Veliko manj pa so v Sloveniji poznani virtualni vplivneži. V tem primeru ne gre za resnične temveč virtualne oziroma digitalne osebe.

Za virtualne vplivneže je slišala slaba polovica vprašanih (45 odstotkov). Med temi, ki so slišali zanje, jih večina relativno slabo pozna njihovo delovanje, vplivanje na sledilce in vsebine, ki jih objavljajo. Le četrtina pa jih je slišala za konkretnega virtualnega vplivneža.

Virtualne vplivneže spremlja manj kot odstotek odraslih slovenskih uporabnikov interneta, natančneje 0,6 odstotka. Največ (72 odstotkov) jih tovrstne vplivneže spremlja mesečno.

Med vsemi virtualnimi vplivneži, ki so jih navedli anketiranci, so izključno tuji virtualni vplivneži, so navedli na centru za družboslovno informatiko.

Raziskavo so izvedli maja letos, v njej pa je sodelovalo 1262 odraslih uporabnikov interneta.

raziskava spletni vplivnež promocija sledenje
Naslednji članek

Prepoved družbenih omrežij za mlade tudi v Sloveniji?

Naslednji članek

34 let, 111 darovalcev in rešenih prav toliko življenj

  • Igra Ena več
  • beep-boop figurica
  • dollhouse
  • Pandica gabby
  • kinetični pesek
  • hiša set dora
  • Squishy maker
  • vesoljska raketa
  • kimmon
  • otroci proti staršem
  • Resnica ali laž
  • Gasilsko vozilo smrkci
  • Paw patrol
  • avtobus
  • Žerjav rubblecrew
KOMENTARJI (8)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Albert Konečnik
14. 12. 2025 10.28
Kup zabušantov, ki živijo na račun cca. 700 000 slovenskih butcev.
ODGOVORI
0 0
Sixten Malmerfelt
14. 12. 2025 10.22
+1
Torej lahko zaključimo, da je tretjina Slovencev ubrisanih!
ODGOVORI
1 0
Truth
14. 12. 2025 10.22
Vplivnezi? Kak izraz je to? Na kaj vpliva napol naga babja rit? Trde tice? Edino…
ODGOVORI
0 0
Teleport
14. 12. 2025 10.20
+2
A tok butcev je v drzavi😁
ODGOVORI
2 0
Samo navijač
14. 12. 2025 10.18
+2
Sledite Avstralcem in odklop . Teh bedakov jr iz dneva v dan ...... So tako kod meme coini.....
ODGOVORI
2 0
Bananistanec
14. 12. 2025 10.13
+1
Niti naziva mešalec megle si ne zaslužijo tile vplivniki
ODGOVORI
1 0
Dragica Cegler
14. 12. 2025 10.09
-2
FDV Fakulteta državnih virusov.
ODGOVORI
1 3
Salamandros
14. 12. 2025 10.02
Patetiki
ODGOVORI
0 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1385