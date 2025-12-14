Promotorskim spletnim vplivnežem sledi tretjina Slovencev

Tretjina odraslih uporabnikov interneta v Sloveniji sledi spletnim vplivnežem, ki izvajajo promocijske aktivnosti, je pokazala raziskava Centra za družboslovno informatiko ljubljanske fakultete za družbene vede. Največ vprašanih tem vplivnežem sledi na tedenski ravni. Virtualne vplivneže medtem spremlja manj kot odstotek uporabnikov.

Skoraj vsi slovenski uporabniki interneta, ki so sodelovali v raziskavi (93 odstotkov), je že slišalo za spletne vplivneže, ki sodelujejo pri promociji izdelkov in storitev. Tem vplivnežem sledi ali jih redno spremlja 31 odstotkov vprašanih. Največ vprašanih jih spremlja tedensko (38 odstotkov), četrtina mesečno (24 odstotkov), petina (skoraj) vsak dan (18 odstotkov), dobra desetina manj kot enkrat mesečno (11 odstotkov), slaba desetina (devet odstotkov) pa večkrat na dan. Slovenski uporabniki interneta spletnim vplivnežem, ki izvajajo promocijske aktivnosti, najpogosteje spremlja na družbenem omrežju Instagram. Na tem omrežju spletne vplivneže polovica sledilcev spremlja vsaj tedensko. Sledijo družbena omrežja YouTube (36 odstotkov), Facebook (30 odstotkov) in TikTok (23 odstotkov).

Vplivnica FOTO: Shutterstock icon-expand

Kot pa ugotavljajo na centru za družboslovno informatiko, je kljub visoki prepoznavnosti razumevanje njihovega delovanja in vplivanja na sledilce ter poznavanje vsebin le srednje dobro. Sodelujoči v raziskavi spletne vplivneže, ki sodelujejo pri promociji, najpogosteje povezujejo reklamo, promocijo in denarjem. Ob tem jim bistveno pogosteje pripisujejo negativne lastnosti, kot sta zavajanje in samovšečnost, kot pozitivne (popularnost, samozavest). Na drugi strani imajo vprašani v večini pogledov veliko bolj pozitivno mnenje o vplivnežih, ki jim sledijo. Vplivneži, ki jim anketiranci sledijo ali jih redno spremljajo, imajo učinek na njihovo nakupno vedenje, ta vpliv pa je zelo kompleksen in se ga ne more posploševati na vse posameznike in vplivneže, so poudarili raziskovalci. Med 20 najpogostejšimi navedbami so izključno slovenski vplivneži. Med vsemi navedbami pa prevladujejo tuji (54 odstotkov) v primerjavi s slovenskimi (46 odstotkov) spletnimi vplivneži.

Manj poznani so virtualni vplivneži