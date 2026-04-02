Znanost in tehnologija

Proti Luni poleteli prvič po pol stoletja, a odprava še ne pomeni tudi pristanka

Ljubljana / Cape Canaveral, 02. 04. 2026 19.42 pred 26 dnevi 1 min branja 8

Tomaž Zwitter

Zgodovinski trenutki za človeštvo: izstrelitev proti Luni je uspela. Gre za prvi polet proti Luni s človeško posadko po več kot 50 letih – iz vesoljskega izstrelišča na Floridi so v okviru zgodovinske Nasine misije Artemis 2 v vesolje uspešno poleteli štirje ameriški in kanadski astronavti. Svoj prispevek k izstrelitvi je dalo tudi slovensko znanje, v programu Artemis namreč uporabljajo merilne sisteme trboveljskega podjetja Dewesoft, ki z Naso sicer sodeluje že več kot 20 let. Zakaj je ta Nasina misija pomembna in kdaj bi lahko ljudje na Luni tudi pristali? Podrobnosti o odpravi je v oddaji Svet na Kanalu A predstavil Tomaž Zwitter z ljubljanske Fakultete za matematiko in fiziko.


Luna odprava Tomaž Zwitter Nasa
GAYPROPAGANDA
02. 04. 2026 21.32
Srečno astronavti!. Upajmo na skorajšnjo vrnitev na Luno.
OrangeBud
02. 04. 2026 21.31
Mogočen bodo teli posnetki mal bol realni kot prejšnji ker v prejšnji 'pristanek' nas niste ravno prepričali 🤪
ivan res grozni
03. 04. 2026 15.29
Prepričali so samo profesionalce, čista amaterje seveda ne.
Zvoneka
04. 04. 2026 18.11
Misliš na "prejšni pristanek" na luna studiju 😜
devlon
02. 04. 2026 21.13
ko bo clovestvo tako razvito kot pred 50imi leti..bo morda uspelo posneti vsaj kak kader fejk pristanka
ivan res grozni
03. 04. 2026 15.41
Ne verjeti v pristanke je seveda vaša pravica vendar to samo pomeni, da verjamete v povsem nemogoče stvari. Astronavti so postavili na vseh šestih pristajalnih mestih koncentratorje žarkov, ki nam še danes omogočajo merjenje vsakokratne razdalje do Lune na cm natančno. preko laserskega žarka; odboj žarka je samo preko šestih pristajalnih mest. Če koncentratorje niso postavili Američani, so jih lahko samo Mali Zeleni. Ne verjamete v pristanke verjamete pa lahko NASA postara kamenje, Nekaj kamenja z Lune je 140 milijonov let starejše od vsega kar smo našli na Zemlji. Starost so potrdili številni laboratoriji po svetu, saj so ZDA nekaj vzorcev razdelili vsem članicam OZN. In kako si razlagate, da so opremo, ki so jo pustili astronavti na vseh šestih mestih pristankov posneli ameriški, sovjetski, ruski, kitajski, japonski, indijski in evropski sateliti. Podrobni posnetki so pokazali, da je zastava z Apolla 11 padla, zastave ostalih petih Apollov pa še stojijo.
flojdi
02. 04. 2026 20.22
..ne vem no.50let po prvem pristanku bi lahko mel ze vikende tam gor..
ivan res grozni
02. 04. 2026 20.49
Za program Apollo so v ZDA potrošili 350 milijard dolarjev. Ameriški davkoplačevalci so ponoreli in vsi predsedniški kandidati so v nasledmnjih letih morali obljubljati, da ne bo več poletov na Luno in NASA je dobila vsako leto manj iz proračuna. Danes dobijo vsega 0,35 % proračuna, v času Apolla je dobila 5 % proračuna. Danes stane nosilka SLS neverjetnih 5 milijard dolarjev.
bibaleze
Portal
Veselje v Celju: Rudi Požeg Vancaš drugič postal oče
Poporodno izpadanje las: kaj je normalno in kako si pomagati
Imena, ki bodo v Sloveniji popularna čez 5 let
Srčen poklon Dejana Vunjaka očetu, ki bi danes praznoval 64 let
zadovoljna
Portal
Zaljubila sta se v šovu, tako je videti njuno življenje danes
Kavbojke, ki se nepričakovano vračajo nazaj v modo
Tako je Melania Trump pozdravila kralja Karla
Njo ljubi sin Branka Đurića
vizita
Portal
Prehrana, življenjski slog in rak: kaj pravi znanost in zakaj so novi nikotinski izdelki posebej nevarni
Kaj pomeni, če se prebujate med 3. in 5. uro zjutraj?
Etični vidiki in tveganja ekstremnih estetskih posegov - so res tako nedolžni?
Kaj se zgodi, če po obroku sedite več kot eno uro
cekin
Portal
Tik pred prazniki, pokojnine pa še ni
Zadnji dan, do katerega mora biti izplačan regres
Tožba proti mladi milijarderki: Kako slabo vodenje osebja stane
Med bolniško po otroka ali v trgovino? Ja ali ne?
moskisvet
Portal
Je to res mama treh otrok? Zvezdnica navdušila z vrhunsko formo
Vonj po cigaretah v avtu: kako ga popolnoma odstraniti s preprosto metodo
Je to razlog, da ima Ronaldo pri 41 letih takšno telo? Izločil je eno živilo
Govoriš v prazno? Občutek prezrtosti in kako ga premagati
dominvrt
Portal
'Mene bi kap': posnetek modrasov sprožil val strahu
Viralni trik z aluminijasto folijo za odlaganje olja: ali deluje in katere so boljše alternative
5 napak pri čiščenju, ki lahko škodujejo vašim hišnim ljubljenčkom
Zakaj vaš dom smrdi – in kako to za vedno odpraviti
okusno
Portal
Hitro pecivo za piknike, ki je ravno prav sočno in osvežilno
Slovenska čokoladna zgodba, ki osvaja že desetletje
Hiter prigrizek za prvomajske dni, ki bo navdušil obiske
7 okusnih kosil, ki jih bomo z veseljem kuhali za prvomajske praznike
voyo
Portal
Kmetija
Verstappen: Po svoji poti
Belo se pere na devetdeset
Sanjski moški
