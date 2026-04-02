Proti Luni poleteli prvič po pol stoletja, a odprava še ne pomeni tudi pristanka

Zgodovinski trenutki za človeštvo: izstrelitev proti Luni je uspela. Gre za prvi polet proti Luni s človeško posadko po več kot 50 letih – iz vesoljskega izstrelišča na Floridi so v okviru zgodovinske Nasine misije Artemis 2 v vesolje uspešno poleteli štirje ameriški in kanadski astronavti. Svoj prispevek k izstrelitvi je dalo tudi slovensko znanje, v programu Artemis namreč uporabljajo merilne sisteme trboveljskega podjetja Dewesoft, ki z Naso sicer sodeluje že več kot 20 let. Zakaj je ta Nasina misija pomembna in kdaj bi lahko ljudje na Luni tudi pristali? Podrobnosti o odpravi je v oddaji Svet na Kanalu A predstavil Tomaž Zwitter z ljubljanske Fakultete za matematiko in fiziko.