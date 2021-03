Na Madagaskarju bodo natisnili prvo 3D-šolo

Toda 3D tisk se je znašel tudi v gradbeništvu. Čeprav je bil doslej uporabljen pri manjših projektih, bi lahko projekt, ki ga pripravljajo na otoku Madagaskar, 3D-tiskanje zgradb postala običajna praksa. Ameriška neprofitna organizacija Thinking Huts namreč namerava natisniti celotno šolsko stavbo na Madagaskarju. Velik 3D-tiskalnik finskega podjetja Hyperion Robotics bo izdelal stene, ostali gradbeni materiali, kot so streha, okna in vrata, pa bodo izdelani lokalno.

Z leti se je 3D-tiskanje začelo pojavljati v različnih eksperimentalnih laboratorijih in delavnicah ter postalo splošno sprejeto v različnih panogah. Prav 3D-tiskalniki so imeli glavno vlogo med pandemijo, ko so različna podjetja in posamezniki po vsem svetu tiskali vse, od pomožnih delov za medicinsko opremo do delov za zaščitno opremo za zdravstvene delavce, ki skrbijo za bolnike s covidom-19.

Nejc Velikonja s podjetja 3D Solutions je pojasnil, da je 3D-tisk postopek izdelave fizičnih 3D izdelkov, na podlagi digitalnega 3D-modela. kot je opisal, poteka 3D-tisk tako, da se na neko podlago nanašajo in utrjujejo posamezni tanki sloji materiala. Material je lahko plastika, kovina, beton, razne smole. Dodal je, da so postopki utrjevanja različni. "Najpreprostejši je 3D-tisk s polimeri v žici. V tem primeru, elektromotorček poriva žico skozi grelec, žica se skozi grelec stopi in z avtomatiziranim premikanjem grelca riše obliko posameznega sloja na delovno površino." Ob izhodu iz grelca se polimer na sobni temperaturi hitro ohladi in utrdi.

Kot poudarja Thinking Hut, je bil Madagaskar izbran za testno lokacijo zaradi potenciala za gospodarsko rast, politične stabilnosti in možnosti izkoriščanja sončne energije. Prav tako kar 60 odstotkov šoloobveznih otrok ne obiskuje pouka zaradi prenatrpanih šol in nezadostnih vlaganj v izobraževanje.

Pri 3D-tisku kovin se najpogosteje uporablja zelo droben kovinski prah, katerega utrjuje močnejši laser. Zanimiv je tudi 3D-tisk z betonom. Pri tem beton teče skozi šobo, katera se počasi premika in riše posamezne, nekaj centimetrov debele sloje. Beton, zamešan za 3D-tisk, vsebuje specialne kemikalije, ki poskrbijo za ustrezno viskoznost in hitrejše strjevanje po nanosu na delovno površino.

Kot je še pojasnil Velikonja, je tehnologija 3D-tiska v primerjavi z ostalimi metodami proizvodnje še prepočasna za izdelavo velikih serij izdelkov, zato se uporablja predvsem za izdelavo prototipov, orodij za industrijo, unikatnih in personaliziranih izdelkov itd. "Predvsem 3D-tisk kovine je pogosto uporabljen v letalski in vesoljski tehnologiji, kjer so količine manjše, s 3D-tiskom pa lahko dosežemo kompleksnejše oblike in s tem pridobimo na učinkovitosti in teži posamezne komponente,"je pojasnil.

3D-tisk je zelo razširjen tudi v medicini, za izdelavo vsadkov, protez, opornic, itd. "Napredek in pocenitev elektronike, je v zadnjih desetih letih tehnologijo naredil dostopno tudi za hobi domačo uporabo in 3D tisk je tako poleg LEGO kock postal eden izmed prvih orodij bodočih inženirjev,"pravi.

Kot dodaja Nejc Velikonja, tudi sami izdelujejo prototipe, makete, orodja za industrijo in podobno. "Delo predstavlja izziv, saj je vsak izdelek nekaj posebnega in unikatnega, ter zahteva drugačen pristop, materiale in končno obdelavo," je pojasnil. Podjetje 3D Solutions je lani spomladi zaradi pomanjkanja zaščitne opreme za covid-19 natisnilo manjše število zaščitnih mask in kar 5000 zaščitnih vizirjev, od tega jih je 1600 odkupilo tudi ameriško veleposlaništvo v Sloveniji in jih je namenilo slovenskim zdravstvenim ustanovam in domovom za starejše.