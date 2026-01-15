Prva zdravstvena evakuacija iz vesolja: astronavt ima težave

Kapsula Crew Dragon se je od ISS odklopila ob 23.20 uri v sredo po srednjeevropskem času. Ameriška astronavta Zena Cardman in Michael Finke, japonski astronavt Kimiya Yui in kozmonavt Oleg Platonov so v Tihemu oceanu ob obali ameriške Kalifornije pristali danes dopoldne po našem času oziroma okoli 9.40 po srednjeevropskem času, je razvidno iz videoposnetka, ki ga je objavila ameriška vesoljska agencije Nasa.
"Dobrodošla doma, posadka 11," je ob tem zapisala v objavi na omrežju X
NASA je prejšnji teden najprej na kratko odpovedala vesoljski sprehod ob ISS zaradi zdravstvenih težav člana posadke, ki ga ni identificirala, nato pa se je odločila, da se bo celotna štiričlanska posadka predčasno vrnila na Zemljo.
Kdo ima zdravstvene težave niso razkrili
Nasa še vedno ni razkrila, kdo ima zdravstvene težave, niti za kakšne težave gre, vendar naj bi bil v stabilnem stanju. Posadka Crew-11 je bila na ISS od začetka avgusta in naj bi tam ostala še nekaj tednov.
Glavni zdravnik Nase James Polk je dejal, da sta tveganje in negotovost glede diagnoze pripeljala do odločitve, da se posadka na Zemljo vrne prej, kot je bilo prvotno načrtovano.
Na ISS ostajajo ameriški astronavt Chris Williams ter ruska kozmonavta Sergej Kud-Sverčkov in Sergej Mikaev, ki so novembra prispeli na postajo z rusko vesoljsko ladjo Sojuz.
