Prva zdravstvena evakuacija iz vesolja: astronavt ima težave

Kapsula Crew Dragon se je od ISS odklopila ob 23.20 uri v sredo po srednjeevropskem času. Ameriška astronavta Zena Cardman in Michael Finke, japonski astronavt Kimiya Yui in kozmonavt Oleg Platonov so v Tihemu oceanu ob obali ameriške Kalifornije pristali danes dopoldne po našem času oziroma okoli 9.40 po srednjeevropskem času, je razvidno iz videoposnetka, ki ga je objavila ameriška vesoljska agencije Nasa.

"Dobrodošla doma, posadka 11," je ob tem zapisala v objavi na omrežju X