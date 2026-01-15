Naslovnica
Znanost in tehnologija

Prva zdravstvena evakuacija iz vesolja: astronavt ima težave

Washington, 15. 01. 2026 10.27 pred 1 uro 2 min branja 1

Avtor:
N.L. STA
Pristanek kapsule Crew Dragon

Štirje astronavti so v sredo zaradi zdravstvenih težav enega od članov posadke predčasno zapustili Mednarodno vesoljsko postajo (ISS) in poleteli proti Zemlji. Gre za prvo tovrstno zdravstveno evakuacijo z ISS. Kapsula Crew Dragon zasebnega podjetja Space X je že pristala ob obali Kalifornije.

Kapsula Crew Dragon se je od ISS odklopila ob 23.20 uri v sredo po srednjeevropskem času. Ameriška astronavta Zena Cardman in Michael Finke, japonski astronavt Kimiya Yui in kozmonavt Oleg Platonov so v Tihemu oceanu ob obali ameriške Kalifornije pristali danes dopoldne po našem času oziroma okoli 9.40 po srednjeevropskem času, je razvidno iz videoposnetka, ki ga je objavila ameriška vesoljska agencije Nasa. 

"Dobrodošla doma, posadka 11," je ob tem zapisala v objavi na omrežju X

NASA je prejšnji teden najprej na kratko odpovedala vesoljski sprehod ob ISS zaradi zdravstvenih težav člana posadke, ki ga ni identificirala, nato pa se je odločila, da se bo celotna štiričlanska posadka predčasno vrnila na Zemljo.

Kdo ima zdravstvene težave niso razkrili

Nasa še vedno ni razkrila, kdo ima zdravstvene težave, niti za kakšne težave gre, vendar naj bi bil v stabilnem stanju. Posadka Crew-11 je bila na ISS od začetka avgusta in naj bi tam ostala še nekaj tednov.

Posadka Crew Dragona
Posadka Crew Dragona
FOTO: AP

Glavni zdravnik Nase James Polk je dejal, da sta tveganje in negotovost glede diagnoze pripeljala do odločitve, da se posadka na Zemljo vrne prej, kot je bilo prvotno načrtovano.

Na ISS ostajajo ameriški astronavt Chris Williams ter ruska kozmonavta Sergej Kud-Sverčkov in Sergej Mikaev, ki so novembra prispeli na postajo z rusko vesoljsko ladjo Sojuz.

nasa iss astronavti space x

Štirje astronavti proti Luni že prihodnji mesec?

