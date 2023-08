Prve fotografije z juga Lune: 'Indija vstopa v zlato dobo'

Prvi dan roverja Čandrajan 3, ki je iz Indije poletel na raziskovanje Luninega površja, gre po načrtih. Ta se je namreč že zapeljal po površju kamnitega satelita, pri tem pa tudi posnel prve fotografije južnega tečaja. Tam bo pohajkoval še naslednja dva tedna, ob tem pa poleg čudovitih prizorov zbiral tudi vzorce tal in izvajal kemične analize.

"Indija se sprehaja po Luni," so dan po pristanku indijskega plovila Čandrajan 3 na južnem tečaju našega edinega satelita sporočili z Indijske organizacije za vesoljske raziskave (ISRO). Vozilo, ki deluje na sončne celice, se bo sedaj dva tedna vozilo po skalnatem površju, ob tem pa zbiralo vzorce, iskalo sledi vode in izvajalo kemične analize.

Indija se je s sredinim pristankom na južnem delu satelita zapisala v zgodovino. Tam je namreč pristala prva. Na še neraziskanem območju bo rover tudi poskušal identificirati površje, ob tem si bo pomagal z rentgensko spektrometrijo. A poleg vsega napornega dela rover čaka tudi bolj prijetna naloga – opazovanje čudovite Lunine pokrajine, kamor človeška noga (ali naprava) še ni stopila (oziroma se po njej vozila). Na 384.400 kilometrov oddaljeno Zemljo nam je že poslal prve fotografije in posnetke. To bo storil s pomočjo pristajalne naprave, ki bo fotografije posredovala k nam.

Bučno praznovanje: 'To je le začetek zlate dobe Indije' Fotografije pa poleg strokovnjakov in znanstvenikov budno spremljajo tudi navdušeni Indijci. Več milijonov jih je namreč spremljalo napeti pristanek. Poleg njih je posnetek pristanka v živo prek kanala YouTube spremljalo še sedem milijonov ljudi. A kljub živčnosti in napetim zadnjim minutam se je plovilo le dotaknilo površja. In sledilo je praznovanje.

Časopisni članki so ob tem poudarjali pomembno vlogo žensk pri projektu, pri njem namreč sodeluje 54 znanstvenic. Ženska delovna sila v podjetju predstavlja približno četrtino delavcev.

Ljudje so skakali, plesali, kričali in se objemali. Tolkli so po bobnih in vžigali petarde. Ozračje se je bohotilo od ponosa, čestitke pa so deževale tudi na družbenih omrežjih. Vodja ISRO Sreedhara Panicker Somanath pa je dejal, da bo praznovanje ekipe kratkotrajno, saj da se pripravljajo na nove projekte. "Pristanek je le začetek zlate dobe indijskega vesoljskega programa," je tudi povedal. Naslednja je Aditja-L1, misija za preučevanje Sonca. Začela se bo naslednji mesec, vse je že pripravljeno.