Prve raziskave po izbruhu vulkana na Tongi kažejo, da je še vedno aktiven

Ekipa je v času raziskovanja posnela več tisoč slik in zbrala številne vzorce. Prve analize o izvoru plasti pepela kažejo, da ne gre za ostanke januarskega izbruha, kar kaže na to, da je vulkan še vedno aktiven.

Na novo odložen material je označen z rdečo barvo, medtem ko modra predstavlja material, ki je izginil. Raziskali so tudi ekosistem v okolici vulkana. Ribe in školjke so našli približno 15 kilometrov stran od vulkana, s čimer so potrdili odpornost živalskih vrst v regiji.

Ekipa novozelandskih znanstvenikov z inštituta za raziskovanje vod in atmosfere (NIWA) je končala s kartiranjem podvodne gore, za katero so bili prepričani, da je bila zaradi izbruha uničena in je spremenila svojo obliko. Toda večjih sprememb niso zaznali, poroča BBC.

Z ladjo se je ekipi uspelo prebiti do podvodnega vulkana, kjer so raziskali nove reliefne oblike in okoliško morsko dno. "Glede na silovitost izbruha sem pričakoval, da se bo krater vulkana porušil ali razstrelil, vendar se to ni zgodilo," je presenečen vodja odprave, morski geolog Kevin Mackay.

"Vulkan je videti nepoškodovan, na morskem dnu pa so opazne spremembe in posledice izbruha, kot je peščeno blato in pepel, ki smo ga našli tudi 50 kilometrov stran. Našli smo tudi ogromne kupe sedimenta," dodaja Mack.

Ekipa strokovnjakov je pregledala območje 22 tisoč kvadratnih kilometrov in izračunala, da je na morskem dnu od šest do sedem kubičnih kilometrov novega materiala. Gre predvsem za pepel in kamnine, ki jih je vulkan najprej izbruhnil v zrak, nato pa so se usedle na morsko dno.