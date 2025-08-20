Svetovne igre humanoidnih robotov: 'Kmalu bodo na isti ravni kot ljudje'

Na tekmovanju, ki je potekalo v kitajski prestolnici v Nacionalnem ovalu za hitrostno drsanje, med drugim prizorišču zimskih olimpijskih iger leta 2022, se je zbralo 280 robotskih ekip z vsega sveta. Prireditelji so pripravili pester program, ob klasičnih športih, kot sta atletika in košarka, so roboti tekmovali tudi v praktičnih nalogah, denimo v razvrščanju zdravil in čiščenju, poroča Al Jazeera.

Čeprav človeški športniki za zdaj še nimajo razloga za strah, so humanoidi pokazali velik napredek. Na tekmi v malem nogometu so se roboti, veliki približno kot sedemletni otroci, pogosto spotikali in množično padali, toda že na 1.500 metrov je kitajski domači prvak Unitree pokazal povsem drugo podobo. Prepričljivo je ugnal konkurenco in razdaljo pretekel v šestih minutah in 29 sekundah. To je sicer še vedno precej daleč od svetovnega rekorda ljudi (3:26).

Enega od človeških operaterjev je nenadzorovan robot kar podrl na tla, robot je med tem ostal na tleh.

Al Jazeera piše, da tekmovanja v robotiki potekajo že desetletja, a letošnje svetovne igre humanoidnih robotov so bile prve, ki so bile v celoti posvečene humanoidom. To so naprave, ki so z obliko in gibanjem, podobni človeškemu telesu. Kitajska vlada je v ta razvoj vložila ogromno, saj želi biti vodilna v tej panogi. Marca letos je napovedala sklad v vrednosti okoli 119 milijard evrov za podporo tehnološkim start-upom, med katerimi imajo ključno mesto prav robotika in umetna inteligenca.