Znanost in tehnologija

Svetovne igre humanoidnih robotov: 'Kmalu bodo na isti ravni kot ljudje'

Peking, 20. 08. 2025 07.00 | Posodobljeno pred 33 minutami

L.M.
1

V Pekingu so se končale prve svetovne igre humanoidnih robotov, na katerih je sodelovalo več kot 500 androidov iz 16 držav. Med nenavadnimi padci in občasnimi prebliski prave moči so se roboti pomerili v disciplinah od teka na 100 metrov z ovirami do kung fuja.

Na tekmovanju, ki je potekalo v kitajski prestolnici v Nacionalnem ovalu za hitrostno drsanje, med drugim prizorišču zimskih olimpijskih iger leta 2022, se je zbralo 280 robotskih ekip z vsega sveta. Prireditelji so pripravili pester program, ob klasičnih športih, kot sta atletika in košarka, so roboti tekmovali tudi v praktičnih nalogah, denimo v razvrščanju zdravil in čiščenju, poroča Al Jazeera.

Svetovne igre humanoidnih robotov
Svetovne igre humanoidnih robotov FOTO: Profimedia

Čeprav človeški športniki za zdaj še nimajo razloga za strah, so humanoidi pokazali velik napredek. Na tekmi v malem nogometu so se roboti, veliki približno kot sedemletni otroci, pogosto spotikali in množično padali, toda že na 1.500 metrov je kitajski domači prvak Unitree pokazal povsem drugo podobo. Prepričljivo je ugnal konkurenco in razdaljo pretekel v šestih minutah in 29 sekundah. To je sicer še vedno precej daleč od svetovnega rekorda ljudi (3:26).

Enega od človeških operaterjev je nenadzorovan robot kar podrl na tla, robot je med tem ostal na tleh.

Al Jazeera piše, da tekmovanja v robotiki potekajo že desetletja, a letošnje svetovne igre humanoidnih robotov so bile prve, ki so bile v celoti posvečene humanoidom. To so naprave, ki so z obliko in gibanjem, podobni človeškemu telesu. Kitajska vlada je v ta razvoj vložila ogromno, saj želi biti vodilna v tej panogi. Marca letos je napovedala sklad v vrednosti okoli 119 milijard evrov za podporo tehnološkim start-upom, med katerimi imajo ključno mesto prav robotika in umetna inteligenca.

Svetovne igre humanoidnih robotov
Svetovne igre humanoidnih robotov FOTO: Profimedia

Kitajska je že zdaj največji svetovni trg za industrijske robote, Peking pa je aprila organiziral celo prvi humanoidni polmaraton na svetu. Eden od obiskovalcev, 18-letni Chen Ruiyuan je povedal: "Verjamem, da bodo roboti v naslednjih desetih letih praktično na isti ravni kot ljudje."

humanoidni roboti tehnologija robotika Kitajska svetovne igre
galeon
20. 08. 2025 09.38
+1
Nikol ne bodo na isti ravni. Samo blebetanje vas je.
