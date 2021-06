Prvi pogled na Nasino 'megaraketo', ki bo ljudi popeljala na Luno

SLS je sestavljena iz velikega jedrnega dela, v katerem so pogonski rezervoarji in štirje močni motorji. V petek in soboto so ekipe v vesoljskem centru Kennedy z dvigalom dvignile jedro, ga prenesle iz vodoravnega v navpični položaj in nato spustile na konstrukcijo, ki jo imenujejo lansirnik, med dva ojačevalnika, ki sta dolga 54 metrov. Vsi trije deli rakete so višji od Kipa svobode.

Že novembra lani so inženirji začeli ojačevalnike nalagati na mobilni lansirnik. Medtem ko se je to dogajalo, je bil osrednji del pritrjen na testno stojalo v Misisipiju, kjer je potekal obsežen program ocenjevanja Green Run. Na zadnjem in najpomembnejšem preizkusu, ki so ga izvedli v marcu, so za približno osem minut uspešno zagnali motorje v osrednjem delu. Toliko časa SLS tudi potrebuje, da se s tal izstreli v vesolje. Kasneje so jedro odpeljali v vesoljski center Kennedy.

Misija Artemis-3 bo prva misija izkrcanja ljudi na Luni po misiji Apollo 17, ki se je zgodila leta 1972. Izstrelitev misije načrtujejo v naslednjih nekaj letih. Nasa pa je pred kratkim že oddala naročilo za gradnjo nove generacije plovil, ki bi pristala na Luni.